Rendkívüli

Teli tárral – egykori helyettese szerint Ruszin-Szendi így jelent meg a Tisza-fórumon

Szijjártó PéterEurópavilág blokkosodásminiszter

Szijjártó Péter: Európa versenyképessége drámaian bezuhant

A jelenlegi folyamatok a világ ismételt blokkosodásának irányába mutatnak, azonban Magyarország inkább a nemzetközi kereskedelem akadálytalan működésében, a civilizált kelet-nyugati együttműködésben érdekelt. Ezt jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Japánban.

Magyar Nemzet
2025. 09. 17. 10:17
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Support Services Group Europe Zrt. beruházásának bejelentésén a Külgazdasági és Külügyminisztériumban 2025. szeptember 16-án (Fotó: MTI/Soós Lajos)
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Support Services Group Europe Zrt. beruházásának bejelentésén a Külgazdasági és Külügyminisztériumban 2025. szeptember 16-án (Fotó: MTI/Soós Lajos)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Szijjártó Péter a magyar–japán üzleti fórumon hangsúlyozta, hogy a két ország közötti együttműködés mindig is a kölcsönös tiszteletre alapult, és nincsenek vitás politikai kérdések a két kormány között, így gyakorlatilag szabad az út a vállalatközi kapcsolatok fejlesztése előtt.

Szijjártó Péter
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: MTI)

Mai tárgyalásaim a japán kormány minisztereivel arról győztek meg, hogy Japán hozzánk hasonlóan a józan észre alapozva alakítja ki a politikai és gazdasági stratégiáját, és egyetértettünk abban is, hogy a kapcsolatainkat tovább kell bővíteni – közölte.

És ezt jól szimbolizálják a holnapi események is, amikor is Oszakában, a világkiállítás helyszínén, ahol ötven gazdasági eseményt szervezünk, megnyitjuk Magyarország új konzulátusát

 – tette hozzá.

Majd érintette napjaink technológiai forradalmát, és arról számolt be, hogy Magyarország nem követői pozícióban akar ebben részt venni, hanem vezető szerepre törekszik. 
– Gondolhatnák azt, hogy ez Magyarország részéről némi túlvállalás vagy túlzott önbizalom, de (…) egy főre jutó Nobel-díjakban vezetjük a világranglistát. A Rubik-kocka, a golyóstoll vagy éppen a Covid elleni oltóanyag mind-mind magyar feltalálókhoz kötődnek – emlékeztetett.

Ma, amikor a technológiai forradalomban a fenntarthatóság, a környezet védelme, a zöldmegoldások soha nem látott fontossággal bírnak, akkor joggal célozzuk meg a modern kori technológiai forradalom egyik vezető szerepét

 – folytatta. 
Szijjártó Péter elmondta, hogy útjára olyan vállalatok képviselői kísérték el, amelyek a magyar gazdaság sikerágazataiban, például az élelmiszeriparban, a szoftverfejlesztésben, a fenntartható infrastruktúra-fejlesztésben szerepelnek, és nemzetközi szinten is abszolút versenyképesek.

A velünk tartó magyar vállalatok minden támogatást meg is kapnak Magyarország kormányától, hogy a japán vállalatokkal a lehető legszorosabb együttműködést építsék ki, valamint a japán piacon a lehető legszélesebb körű jelenlétet tudják létrehozni

 – erősítette meg. 
Illetve az eddigi eredményeket is méltatta, megjegyezve, hogy a kétoldalú kereskedelmi forgalom éves szinten 2,5 milliárd dollár körül stabilizálódott, miközben a Japánba irányuló magyar export tíz év alatt nagyjából ötven százalékkal bővült. Emellett mostanra a japán cégek alkotják Magyarországon a kilencedik legnagyobb beruházói közösséget, harmincezer embernek adva munkát, a kormányzat pedig hét vállalattal, köztük a Suzukival és a Bridgestone-nal stratégiai partnerségi megállapodást kötött. 
A miniszter arra is kitért, hogy a jelenleg zajló globális változások megrengették az eddigi világgazdasági status quót, és ennek Európa nagy vesztese, a kontinens versenyképessége ugyanis drámaian bezuhant az elmúlt években.

Ezért Magyarország kormányának legfontosabb gazdaságstratégiai célkitűzése az, hogy megkíméljük a magyar gazdaságot ennek a negatív európai gazdasági környezetnek a hatásaitól

– fejtette ki.

A magyar gazdaság az elmúlt évek során szép eredményeket ért el. Elmondhatjuk, hogy közel vagyunk a teljes foglalkoztatáshoz. Az Európai Unióban Magyarországon kell fizetni a legalacsonyabb adókat. És minden évben beruházási rekordot döntöttünk, a bérek is folyamatosan emelkednek

 – sorolta. 
Majd rámutatott, hogy hazánk egy kis méretű, szárazföld által körülzárt ország, amely nem rendelkezik számottevő energiaforrásokkal, „ezért nálunk a gazdasági teljesítmény abból áll elő, amit elkészítünk, legyártunk és eladunk”. 
Ezzel kapcsolatban pedig leszögezte, hogy ezért Magyarország a nemzetközi gazdaság és a nemzetközi kereskedelmi rendszer akadálytalan működésében érdekelt, miközben a jelenlegi folyamatok inkább a világ ismételt blokkosodásának irányába mutatnak. 
És ez Magyarország érdekeivel ellentétes. Magyarországnak az az érdeke, hogy civilizált kelet–nyugati együttműködés jöjjön létre, és hogy a nemzetközi együttműködés alapját a kölcsönös tisztelet adja – mondta.

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Support Services Group Europe Zrt. beruházásának bejelentésén a Külgazdasági és Külügyminisztériumban 2025. szeptember 16-án (Fotó: MTI/Soós Lajos)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Lévai Dániel
idezojelekcharlie kirk

Charlie Kirk gyilkosa a szólásszabadságot akarta megölni

Lévai Dániel avatarja

Ez most egy új, mindennél borzalmasabb szint, ami ellehetetleníti a demokratikus közélet sokszínűségét.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu