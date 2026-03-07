bántalmazásvárandóspápaáldozatsegítő központbantesti sértésmegütöttesúlyos testi sértésterhespoliceorigo

Rátámadt várandós barátnőjére a féltékeny apa

Súlyos testi sértés gyanúja miatt kezdeményezték a letartóztatását a pápai nyomozók annak férfinak, aki rátámadt a párjára. Amiatt lett nagyon dühös, mert a nő közölte, hogy gyermeket vár.

2026. 03. 07. 21:13
Egy fiatal nő azzal fordult a rendőrökhöz, hogy a párja rátámadt közös otthonukban. Azt is hozzátette, a vita akkor robbant ki, amikor közölte vele, hogy terhes, és az ő gyerekét várja. A férfi dühbe gurult, féltékenykedni kezdett, majd sértegette a nőt, és megütötte – írta meg az Origo. A nő súlyos sérüléseket szenvedett.

rátámadt terhes barátnőjére egy fiatal bűnöző Pápa mellett
Rátámadt terhes barátnőjére egy fiatal bűnöző Pápa mellett. Forrás: Rendőrség

 

 

Hosszú a várandós nőre támadó bűnöző bűnlajstroma

A Pápa közelében élő, 24 éves férfi nem ismeretlen a rendőrök számára.

Zaklatás, kapcsolati erőszak és testi sértés miatt már zajlik ellene eljárás.

Március 5-én délután fogták el a terhes nőre támadó fiatalt, akit a kihallgatása után őrizetbe vettek. Bűnlajstromát a súlyos testi sértés gyanújával is kiegészítették, aztán kezdeményezték a letartóztatását.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár

  • szóbeli bántalmazás,
  • lelki bántalmazás,
  • fizikai bántalmazás,
  • szexuális erőszak,
  • csalás,
  • online csalás áldozata,

joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban, vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0–24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06-(80)-225-225-ös számot is.

 

