Rátámadt várandós barátnőjére a féltékeny apa

Egy fiatal nő azzal fordult a rendőrökhöz, hogy a párja rátámadt közös otthonukban. Azt is hozzátette, a vita akkor robbant ki, amikor közölte vele, hogy terhes, és az ő gyerekét várja. A férfi dühbe gurult, féltékenykedni kezdett, majd sértegette a nőt, és megütötte – írta meg az Origo. A nő súlyos sérüléseket szenvedett.

Hosszú a várandós nőre támadó bűnöző bűnlajstroma

A Pápa közelében élő, 24 éves férfi nem ismeretlen a rendőrök számára.

Zaklatás, kapcsolati erőszak és testi sértés miatt már zajlik ellene eljárás.

Március 5-én délután fogták el a terhes nőre támadó fiatalt, akit a kihallgatása után őrizetbe vettek. Bűnlajstromát a súlyos testi sértés gyanújával is kiegészítették, aztán kezdeményezték a letartóztatását.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség! Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot! Amennyiben Ön akár szóbeli bántalmazás,

lelki bántalmazás,

fizikai bántalmazás,

szexuális erőszak,

csalás,

online csalás áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban, vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0–24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06-(80)-225-225-ös számot is.

