Rátámadt várandós barátnőjére a féltékeny apa

Egy fiatal nő azzal fordult a rendőrökhöz, hogy a párja rátámadt közös otthonukban. Azt is hozzátette, a vita akkor robbant ki, amikor közölte vele, hogy terhes, és az ő gyerekét várja. A férfi dühbe gurult, féltékenykedni kezdett, majd sértegette a nőt, és megütötte – írta meg az Origo. A nő súlyos sérüléseket szenvedett.
Hosszú a várandós nőre támadó bűnöző bűnlajstroma
A Pápa közelében élő, 24 éves férfi nem ismeretlen a rendőrök számára.
Zaklatás, kapcsolati erőszak és testi sértés miatt már zajlik ellene eljárás.
Március 5-én délután fogták el a terhes nőre támadó fiatalt, akit a kihallgatása után őrizetbe vettek. Bűnlajstromát a súlyos testi sértés gyanújával is kiegészítették, aztán kezdeményezték a letartóztatását.
Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!
Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!
Amennyiben Ön akár
- szóbeli bántalmazás,
- lelki bántalmazás,
- fizikai bántalmazás,
- szexuális erőszak,
- csalás,
- online csalás áldozata,
joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban, vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0–24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06-(80)-225-225-ös számot is.
