Bakondi György: Migrációs válság és terrorhullám fenyeget

Újabb migrációs válság és terrorhullám fenyegeti Európát az iráni konfliktus nyomán – erről beszélt a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1 aktuális csatornán szombat este. Bakondi György elmondta: az ENSZ menekültügyi szervezete egy Iránból kiinduló menekülthullámra figyelmeztet, az Európai Unió rendőrségi együttműködési szervezete (Europol) pedig a konfliktus nyomán aktivizálódó alvó ügynökök miatti terrorveszélyre.

Bakondi György szerint komoly veszély fenyegeti Európát. Fotó: NurPhoto

Az iráni háború kiterjedésével részben az Iránban élő több millió afgán menekült indulhat útnak Törökország felé, részben azok az irániak, akiknek a városait rakétatámadások érik. Ha elindulnak a menekültek Iránból, akkor Törökországon és a nyugat-balkáni útvonalon keresztül elérhetik a magyar határt – figyelmeztetett a biztonsági szakember.