Bakondi György: Migrációs válság és terrorhullám fenyeget

A miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója szerint fel kell készülni az iráni konfliktus következményeire. Bakondi György szerint a migrációs válság és a terrorhullám is valós fenyegetést jelentenek, amit az ENSZ és az Europol is megerősít.

2026. 03. 07. 21:15
Fotó: FAISAL KHAN Forrás: NurPhoto
Újabb migrációs válság és terrorhullám fenyegeti Európát az iráni konfliktus nyomán – erről beszélt a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1 aktuális csatornán szombat este. Bakondi György elmondta: az ENSZ menekültügyi szervezete egy Iránból kiinduló menekülthullámra figyelmeztet, az Európai Unió rendőrségi együttműködési szervezete (Europol) pedig a konfliktus nyomán aktivizálódó alvó ügynökök miatti terrorveszélyre.

Bakondi György szerint komoly veszély fenyegeti Európát
Bakondi György szerint komoly veszély fenyegeti Európát. Fotó: NurPhoto

Az iráni háború kiterjedésével részben az Iránban élő több millió afgán menekült indulhat útnak Törökország felé, részben azok az irániak, akiknek a városait rakétatámadások érik. Ha elindulnak a menekültek Iránból, akkor Törökországon és a nyugat-balkáni útvonalon keresztül elérhetik a magyar határt – figyelmeztetett a biztonsági szakember.

Hozzátette: Törökország őrzi a határait, és arra lehet számítani, hogy partner lesz egy újabb migrációs hullám kezelésében.

Mindemellett az Europol terrorveszélyre figyelmeztet részben a most érkező migránsok között megbújó, részben a már korábbi hullámok során Európába telepített alvó ügynökök aktivizálásának veszélye miatt – fejtette ki a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója.

Az EU menekültügyi ügynöksége egyébként szintén arról írt, hogy már a részleges destabilizáció is példátlan nagyságú migrációs hullámot indíthat el Iránból. Törökország készül az akár egymilliós menekülthullámra, miközben már most is a világ legnagyobb befogadó országa. A kedden közzétett éves jelentésében – amelyet azonban még a közel-keleti konfliktus kirobbanása előtt állítottak össze – az EU Menekültügyi Ügynökség Iránt potenciális veszélyként jelölte meg. 

 

Borítókép: Tüntetők Ali Hamenei ajatollah képével (Fotó: AFP) 

 

