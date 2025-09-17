Az orosz–ukrán konfliktus egyik legforróbb pontja a Dnyeper folyó mentén húzódó frontvonal, ahol az ukrán hadsereg ismételten megpróbál átkelni a széles vízi akadályon. Az orosz védelmi erők jelentései szerint azonban ezek a kísérletek rendre kudarcba fulladnak, súlyos veszteségeket okozva az ukrán oldalon, írja az Origo. A helyzet ismerői szerint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és köre a médiafigyelmet helyezi előtérbe, figyelmen kívül hagyva a katonai realitásokat és az emberi életeket.

Zelenszkij katonái egy csónakban a Dnyeper folyón (Fotó: AFP)

Az orosz hírügynökségek egy meg nem nevezett biztonsági forrásra hivatkozva részletezték a helyzetet:

Ezek a kísérletek [a Dnyeperen való átkelésre] előfordulnak, de mind sikertelenül végződnek. Csapataink minden próbálkozást előre felfedeznek és nehézségek nélkül megsemmisítenek.

Zelenszkij fürdőzik a médiamegjelenésekben

A forrás hangsúlyozta, hogy az ukrán erők főként kisebb csónakokat és motorcsónakokat használnak az átkelési kísérletekhez, ami alátámasztja azt a feltételezést, hogy ezek a műveletek inkább demonstratív jellegűek, semmint valódi katonai célokat szolgálnak.

Ezek a műveletek inkább a médiavisszhang miatt történnek, nem valódi katonai célból. Az eredmény azonban mindig ugyanaz – az ellenség súlyos veszteségeket szenved

– tette hozzá az orosz forrás.

A Dnyeperen való átkelés rendkívül kockázatos vállalkozás a jelenlegi háborús körülmények között. A folyó szélessége, az orosz légierő és tüzérség erős jelenléte szinte lehetetlenné teszi egy sikeres nagyobb léptékű átkelési művelet végrehajtását. Ennek ellenére úgy tűnik, az ukrán vezetés továbbra is erőlteti ezeket a veszélyes akciókat.