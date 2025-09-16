Megérkezett Nagy-Britanniába Donald Trump amerikai elnök

Az elnöki házaspár repülőgépe, az Air Force One kedden késő este szállt le a Londontól északkeletre fekvő Stansted repülőtéren. Trump és felesége innen helikopterrel repült tovább az Egyesült Államok londoni nagykövetének rezidenciájára, ahol az éjszakát töltik.
III. Károly király hivatalos meghívólevelét Keir Starmer brit miniszterelnök februárban nyújtotta át Washingtonban Trumpnak. A látogatás időpontját a Buckingham-palota július közepén jelentette be.
Az amerikai elnöki házaspár hivatalos programja szerdán kezdődik és csütörtökön ér véget.
III. Károly és hitvese, Kamilla az angol–brit monarchia legősibb és legnagyobb királyi rezidenciáján, a London nyugati határában emelkedő windsori kastélyban fogadja szerda délelőtt az elnököt és feleségét, és aznap este az ilyen jellegű államfői látogatások hagyományos fénypontjának számító banketten látja őket vendégül.
Trumpnak a rendkívül szigorú biztonsági intézkedések miatt gyakorlatilag nem lesznek nyilvános programjai, az ünnepélyes szerdai fogadtatás ceremoniális rendezvényeit is teljes egészében a hatalmas windsori kastélypark belső, zárt területén tartják.
A meghívás két másik szempontból is példátlan: Donald Trump már előző elnöki időszakában, 2019 júniusában is járt állami látogatáson az akkori uralkodónál, II. Erzsébet királynőnél – III. Károly király édesanyjánál –, és a két ország kapcsolataiban még nem fordult elő, hogy ugyanazt az amerikai elnököt kétszer is meghívják nagy-britanniai állami látogatásra.
Ugyancsak példátlan Trump újabb meghívása abból a szempontból, hogy második hivatali idejüket töltő amerikai elnököket a mindenkori brit uralkodó hagyományosan már nem invitál teljes körű állami látogatásra.
Ezt III. Károly is külön kiemelte meghívólevelében. A király úgy fogalmazott a Starmer által átnyújtott meghívóban, hogy történelmi horderejű második állami látogatásra hívja Trumpot.
Mint Ön is tudja, ez példátlan egy amerikai elnök esetében
– állt a brit uralkodó levelében.
A nagy-britanniai állami látogatásra meghívott külföldi államfők hivatalosan nem a brit kormány, hanem az uralkodó vendégei, jóllehet az udvar minden esetben a kormánnyal szoros együttműködésben, sőt általában a kormány kezdeményezésére választja ki az ilyen jellegű látogatásra meghívandó vendégeket.