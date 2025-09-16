Az elnöki házaspár repülőgépe, az Air Force One kedden késő este szállt le a Londontól északkeletre fekvő Stansted repülőtéren. Trump és felesége innen helikopterrel repült tovább az Egyesült Államok londoni nagykövetének rezidenciájára, ahol az éjszakát töltik.

Megérkezett Nagy-Britanniába Donald Trump amerikai elnök és felesége

Fotó: AFP

III. Károly király hivatalos meghívólevelét Keir Starmer brit miniszterelnök februárban nyújtotta át Washingtonban Trumpnak. A látogatás időpontját a Buckingham-palota július közepén jelentette be.

Az amerikai elnöki házaspár hivatalos programja szerdán kezdődik és csütörtökön ér véget.

III. Károly és hitvese, Kamilla az angol–brit monarchia legősibb és legnagyobb királyi rezidenciáján, a London nyugati határában emelkedő windsori kastélyban fogadja szerda délelőtt az elnököt és feleségét, és aznap este az ilyen jellegű államfői látogatások hagyományos fénypontjának számító banketten látja őket vendégül.

Trumpnak a rendkívül szigorú biztonsági intézkedések miatt gyakorlatilag nem lesznek nyilvános programjai, az ünnepélyes szerdai fogadtatás ceremoniális rendezvényeit is teljes egészében a hatalmas windsori kastélypark belső, zárt területén tartják.

A meghívás két másik szempontból is példátlan: Donald Trump már előző elnöki időszakában, 2019 júniusában is járt állami látogatáson az akkori uralkodónál, II. Erzsébet királynőnél – III. Károly király édesanyjánál –, és a két ország kapcsolataiban még nem fordult elő, hogy ugyanazt az amerikai elnököt kétszer is meghívják nagy-britanniai állami látogatásra.

Ugyancsak példátlan Trump újabb meghívása abból a szempontból, hogy második hivatali idejüket töltő amerikai elnököket a mindenkori brit uralkodó hagyományosan már nem invitál teljes körű állami látogatásra.

Ezt III. Károly is külön kiemelte meghívólevelében. A király úgy fogalmazott a Starmer által átnyújtott meghívóban, hogy történelmi horderejű második állami látogatásra hívja Trumpot.

Mint Ön is tudja, ez példátlan egy amerikai elnök esetében

– állt a brit uralkodó levelében.

A nagy-britanniai állami látogatásra meghívott külföldi államfők hivatalosan nem a brit kormány, hanem az uralkodó vendégei, jóllehet az udvar minden esetben a kormánnyal szoros együttműködésben, sőt általában a kormány kezdeményezésére választja ki az ilyen jellegű látogatásra meghívandó vendégeket.