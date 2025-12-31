Az FBI a minneapolisi gyermekfelügyeleti központokat vizsgálja

Habár a helyi tisztviselők tagadták a videóban szereplő állításokat, mindazonáltal jelezték, hogy komolyan vesznek minden ilyen jellegű aggályt. Két helyszínt a hírek szerint már be is zártak.
Kash Patel, az FBI igazgatója a hét elején azt nyilatkozta, hogy tisztában van a „legutóbbi, közösségi médiában megjelent jelentésekkel”, és hogy a Minnesotában folyó csalásokkal kapcsolatos nyomozások a világjárvány óta folyamatban vannak.
„Az FBI úgy véli, hogy ez csak egy hatalmas jéghegy csúcsa. Továbbra is követni fogjuk a pénzt, és megvédjük a gyerekeket, a nyomozás pedig továbbra is folyamatban van” – írta Patel az X-en.
Márciusban egy szövetségi esküdtszék bűnösnek találta a mára megszűnt minnesotai Feeding our Future szervezet vezetőjét az ügyészek által a valaha elkövetett legnagyobb, 250 millió dolláros pandémia-segélycsalásnak nevezett ügyben.
Borítókép: FBI-ügynökök (Fotó: AFP)
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!