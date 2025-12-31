Az FBI a minneapolisi gyermekfelügyeleti központokat vizsgálja

A Szövetségi Nyomozóiroda munkatársai nagy erőkkel vonultak ki több, minneapolisi gyermekfelügyeleti központba is. Az FBI és a belbiztonsági minisztérium egy, az interneten terjedő videó után kezdett vizsgálatba – írja a BBC.

Az FBI már a helyszínen nyomoz

Fotó: KYLE MAZZA / ANADOLU

Mint ismert, a belbiztonsági minisztérium (DHS) a közelmúltban fokozta a bevándorlási ellenőrzéseket Minnesotában, amely az Egyesült Államok legnagyobb szomáliai származású lakosságának ad otthont.