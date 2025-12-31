fbiEgyesült Államoknyomozás

Az FBI a minneapolisi gyermekfelügyeleti központokat vizsgálja

A Szövetségi Nyomozóiroda munkatársai már a helyszínen vizsgálnak több minneapolisi gyermekfelügyeleti központot. Az FBI azután kezdett vizsgálódni, hogy felmerült a gyanúja, hogy a szomáliai üzemeltetésű központokban csak felveszik a támogatásokat szolgáltatás nélkül.

2025. 12. 31. 8:25
Fotó: KYLE MAZZA Forrás: ANADOLU
A Szövetségi Nyomozóiroda munkatársai nagy erőkkel vonultak ki több, minneapolisi gyermekfelügyeleti központba is. Az FBI és a belbiztonsági minisztérium egy, az interneten terjedő videó után kezdett vizsgálatba – írja a BBC

Az FBI már a helyszínen nyomoz
Fotó: KYLE MAZZA / ANADOLU

Mint ismert, a belbiztonsági minisztérium (DHS) a közelmúltban fokozta a bevándorlási ellenőrzéseket Minnesotában, amely az Egyesült Államok legnagyobb szomáliai származású lakosságának ad otthont.

A mostani vizsgálatok azonban azután indultak, miután Nick Shirley jobboldali YouTuber egy videóban azt állította, hogy a szomáliaiak által működtetett központok közpénzeket vesznek fel anélkül, hogy ellátást nyújtanának.

A videó, amely a hétvége óta több millió megtekintést ért el számos közösségimédia-platformon, közel egy tucat központot vádolt meg azzal, hogy semmilyen tényleges szolgáltatást nem nyújtottak, vagy gyermekek nem voltak jelen, amikor Shirley meglátogatta őket. 

Habár a helyi tisztviselők tagadták a videóban szereplő állításokat, mindazonáltal jelezték, hogy komolyan vesznek minden ilyen jellegű aggályt. Két helyszínt a hírek szerint már be is zártak. 

Kash Patel, az FBI igazgatója a hét elején azt nyilatkozta, hogy tisztában van a „legutóbbi, közösségi médiában megjelent jelentésekkel”, és hogy a Minnesotában folyó csalásokkal kapcsolatos nyomozások a világjárvány óta folyamatban vannak.

„Az FBI úgy véli, hogy ez csak egy hatalmas jéghegy csúcsa. Továbbra is követni fogjuk a pénzt, és megvédjük a gyerekeket, a nyomozás pedig továbbra is folyamatban van” – írta Patel az X-en.

Márciusban egy szövetségi esküdtszék bűnösnek találta a mára megszűnt minnesotai Feeding our Future szervezet vezetőjét az ügyészek által a valaha elkövetett legnagyobb, 250 millió dolláros pandémia-segélycsalásnak nevezett ügyben.

Borítókép: FBI-ügynökök (Fotó: AFP)

