Trump drámai bejelentése után megváltozik minden + videó

Meghalt a Washingtonban lelőtt Nemzeti Gárda tagok egyike – jelentette be Donald Trump amerikai elnök. A másik sérült, a 24 éves Andrew Wolfe pedig az „életéért küzd” – tette hozzá az elnök.

Trump közölte a halálhírt a lövöldözés után (Fotó: AFP)

A két katonát helyi idő szerint szerdán délután kettő után nem sokkal (kelet-európai idő szerint este hétkor) közelről lőtték le a belvárosi Farragut Square közelében, a Fehér Háztól néhány saroknyira. A rendőrség letartóztatott egy gyanúsítottat, Rahmanullah Lakanwalt, egy 29 éves afgán férfit. A támadás helyszíne miatt számos rendfenntartó egység azonnal a helyszínre sietett, hogy ellássa a sérülteket és elfogja a fegyverest. A tettest négyszer lőtték meg – közölték források a CBS News amerikai hírcsatornával.

Trump szörnyű hírt közölt

Trump elnök a hálaadásnapi hívása során erősítette meg Beckstrom halálhírét az amerikai szolgálatot teljesítő katonákkal folytatott beszélgetésében.

Sarah Beckstrom, Nyugat-Virginia államból, akiről beszéltünk, rendkívül tiszteletreméltó, fiatal, csodálatos ember... Ő most elhunyt. Már nincs velünk

– mondta az elnök, akinek később sikerült beszélnie a lány szüleivel is.