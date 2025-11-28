Trumpnemzeti gárdabűncselekményfőváros

Trump drámai bejelentése után megváltozik minden + videó

Sarah Beckstrom, a 20 éves nyugat-virginiai nemzeti gárdista csütörtök este belehalt sérüléseibe, miután egy 29 éves afgán férfi, Rahmanullah Lakanwal közelről lelőtte őt és társát, Andrew Wolfe-ot a washingtoni Farragut Square-nél. Donald Trump elnök hálaadásnapi üzenetében jelentette be a tragédiát, az igazságügyi tárca pedig halálbüntetést helyezett kilátásba a gyanúsított ellen, aki az amerikai kivonulás után érkezett az Egyesült Államokba.

Kozma Zoltán
2025. 11. 28. 4:54
Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)
Meghalt a Washingtonban lelőtt Nemzeti Gárda tagok egyike – jelentette be Donald Trump amerikai elnök. A másik sérült, a 24 éves Andrew Wolfe pedig az „életéért küzd” – tette hozzá az elnök.

Trump közölte a halálhírt a lövöldözés után (Fotó: AFP)
Trump közölte a halálhírt a lövöldözés után (Fotó: AFP)

A két katonát helyi idő szerint szerdán délután kettő után nem sokkal (kelet-európai idő szerint este hétkor) közelről lőtték le a belvárosi Farragut Square közelében, a Fehér Háztól néhány saroknyira. A rendőrség letartóztatott egy gyanúsítottat, Rahmanullah Lakanwalt, egy 29 éves afgán férfit. A támadás helyszíne miatt számos rendfenntartó egység azonnal a helyszínre sietett, hogy ellássa a sérülteket és elfogja a fegyverest. A tettest négyszer lőtték meg – közölték források a CBS News amerikai hírcsatornával.

Trump szörnyű hírt közölt

Trump elnök a hálaadásnapi hívása során erősítette meg Beckstrom halálhírét az amerikai szolgálatot teljesítő katonákkal folytatott beszélgetésében. 

Sarah Beckstrom, Nyugat-Virginia államból, akiről beszéltünk, rendkívül tiszteletreméltó, fiatal, csodálatos ember... Ő most elhunyt. Már nincs velünk

 – mondta az elnök, akinek később sikerült beszélnie a lány szüleivel is.

Beckstrom önként jelentkezett, hogy a hálaadás ünnepe alatt szolgálatot teljesítsen a fővárosban

 – mondta Pam Bondi igazságügyi miniszter a Fox News-nak a lövöldözés után.

Jim Justice, Nyugat-Virginia republikánus szenátora „teljesen lesújtva” nyilatkozott Beckstrom halálhíréről. 

Imáink a családjával, barátaival és bajtársaival vannak ezen a hihetetlenül nehéz hálaadáson

 – állította közleményében Justice. Hozzátette: 

Ugyanakkor Andrew Wolfe-ot is imádkozva támogatjuk, miközben folytatja felépülését.

Augusztus óta több mint 2000 katona őrzi a fővárost, miután Trump elnök csapatokat vezényelt a városokba a megfékezhetetlen bűnözés ellen. Beckstrom és Wolfe szintén augusztusban érkeztek a fővárosba – erősítette meg a Nyugat-Virginia-i Nemzeti Gárda a BBC Newsnak. A Nemzeti Gárda tartalékos erő, amely katonai feladatokat láthat el, de korlátozott hatáskörrel rendelkezik: nem hajthatnak végre letartóztatást vagy törvényi végrehajtást.

A gyanúsított afgán volt

A hatóságok szerint Lakanwal 2021-ben érkezett, Biden ideje alatt, az Egyesült Államokba Afganisztánból. Csütörtök reggel Jeanine Pirro szövetségi ügyész sajtótájékoztatóján három rendbeli gyilkossági kísérlettel és fegyveres erőszakkal elkövetett támadással, valamint erőszakos bűncselekmény során fegyver birtoklásával vádolták meg – még mielőtt Beckstrom halálhírét bejelentették volna. 

Imádkozunk azért, hogy túléljék, és ne kelljen elsőfokon gyilkossággal vádolnunk. De ne legyenek kétségeik: ha nem, akkor biztosan ez lesz a vádpont: elsőfokú gyilkosság

 – tette hozzá Pirro.

Pam Bondi igazságügyi miniszter csütörtökön a Fox News-nak azt mondta, irodája halálbüntetést fog szorgalmazni a gyanúsított ellen, akit „szörnyetegnek” nevezett, aki „nem lett volna szabad, hogy az országunkban legyen”. 

Csütörtök reggeli sajtótájékoztatóján Kash Patel, az FBI igazgatója megerősítette Lakanwal kapcsolatát az amerikai erőkkel: a gyanúsítottnak „kapcsolata volt afgán partnererőkkel”, mielőtt az USA-ba költözött volna. 2024-ben menekültstátuszt kért, amelyet idén meg is kapott – közölte egy tisztviselő a CBS-szel.

Joseph Edlow, az Egyesült Államok Állampolgársági és Bevándorlási Szolgálatának vezetője csütörtökön bejelentette, hogy az elnök utasítására „teljes körű, alapos felülvizsgálatot” végeznek minden zöld kártyás bevándorló esetében a „aggodalomra okot adó országokból”.

Amikor a BBC rákérdezett a listán szereplő országokra, az ügynökség egy júniusi Fehér Ház-i rendeletre hivatkozott, amely Afganisztánt, Kubát, Haitit, Iránt, Szomáliát és Venezuelát említette.

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP) 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

