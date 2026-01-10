Találgatások kezdődtek Iránban: visszatérhet a trónörökös?

Ahogy arról lapunk is beszámolt, Iránban elszabadult a pokol, és Donald Trump figyelmeztette az iráni vezetést, hogy az Egyesült Államok kész beavatkozni, ha a biztonsági erők a tüntetők ellen fordulnak. Miközben országos kormányellenes tüntetések zajlanak, Reza Pahlavi, a száműzött trónörökös évtizedek távolléte után Irán jövőjének egyik kulcsszereplőjeként próbálja feltüntetni magát – írja a Sky News.

Az Iránban zajló országos kormányellenes tüntetések közepette ismét előtérbe került Reza Pahlavi, a száműzött trónörökös

Fotó: PHIL NIJHUIS//ANP

A 65 éves Reza Pahlavi közel 50 éve hagyta el végleg az országot. A trónörökös 1960. október 31-én született és fényűző körülmények között nőtt fel a sah trónörököseként, miután apja (Mohammad Reza Pahlavi) átvette a hatalmat saját apjától (Reza Pahlavi), aki brit támogatással ragadta magához a hatalmat. Pahlavi apjának hatalmát egy 1953-as, a CIA által támogatott puccs erősítette meg, ezt követően szoros együttműködésbe kezdett az Egyesült Államokkal.

Az 1970-es évekre azonban gazdasági egyenlőtlenségek árnyékolták be az országot, és a sah titkosszolgálat arról vált hírhedtté, hogy részt vesz a politikai ellenfelek elnyomásában és kínzásában. Milliók tüntettek a sah hatalma ellen, így Reza 1978-ban elhagyta Iránt, apja pedig az iszlám forradalom kezdetén menekült el az országból. A forradalom során síita vallási vezetők hozták létre az Iszlám Köztársaságot.

Apja halála után, Reza Pahlavi 1980. október 31-én – 20. születésnapján – átvette a sah szerepét, és az elmúlt közel öt évtizedben száműzetésből próbált befolyást szerezni Iránban. Többnyire az Egyesült Államokban, Los Angelesben és Washingtonban élt. 1986-ban a The Washington Post arról számolt be, hogy a CIA egy televíziós adót biztosított a herceg szövetségeseinek egy 11 perces titkos adás lejátszásához. Az adás során Pahlavi állítólag azt mondta:

Vissza fogok térni, és együtt szabaddá tesszük az utat a nemzet boldogsága és jóléte előtt, a szabadságon keresztül.

Pahlavi a közösségi médiában közzétett videókon keresztül továbbra is hallatta hangját az Irán jövőjéről szóló vitákban, miközben perzsa nyelvű hírcsatornák kiemelték a további tüntetésekre felszólító üzeneteit. Az elmúlt években a száműzött trónörökös felvetette annak lehetőségét, hogy Irán alkotmányos monarchiává váljon, akár választott uralkodóval, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy erről az irániaknak kell dönteniük.