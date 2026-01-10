trónörökösIránReza Pahlavitüntetéssah

Találgatások kezdődtek Iránban: visszatérhet a trónörökös?

Az Iránban zajló országos kormányellenes tüntetések közepette ismét a figyelem középpontjába került Reza Pahlavi, az egykori sah száműzetésben élő fia. Az iráni trónörökös közel öt évtizede menekült el az országból, mégis igyekszik szerepet vállalni az annak jövőjéről szóló vitákban. Személye továbbra is megosztó Iránon belül és kívül egyaránt, Donald Trump amerikai elnök például jelezte, hogy megvárja az iráni tüntetések kimenetelét, mielőtt egy ellenzéki vezetőt támogatna.

Reza Pahlavi, iráni sah Fotó: JOEL SAGET Forrás: AFP
Ahogy arról lapunk is beszámolt, Iránban elszabadult a pokol, és Donald Trump figyelmeztette az iráni vezetést, hogy az Egyesült Államok kész beavatkozni, ha a biztonsági erők a tüntetők ellen fordulnak. Miközben országos kormányellenes tüntetések zajlanak, Reza Pahlavi, a száműzött trónörökös évtizedek távolléte után Irán jövőjének egyik kulcsszereplőjeként próbálja feltüntetni magát – írja a Sky News.

Az Iránban zajló országos kormányellenes tüntetések közepette ismét előtérbe került Reza Pahlavi, a száműzött trónörökös
Fotó: PHIL NIJHUIS//ANP

A 65 éves Reza Pahlavi közel 50 éve hagyta el végleg az országot. A trónörökös 1960. október 31-én született és fényűző körülmények között nőtt fel a sah trónörököseként, miután apja (Mohammad Reza Pahlavi) átvette a hatalmat saját apjától (Reza Pahlavi), aki brit támogatással ragadta magához a hatalmat. Pahlavi apjának hatalmát egy 1953-as, a CIA által támogatott puccs erősítette meg, ezt követően szoros együttműködésbe kezdett az Egyesült Államokkal. 

Az 1970-es évekre azonban gazdasági egyenlőtlenségek árnyékolták be az országot, és a sah titkosszolgálat arról vált hírhedtté, hogy részt vesz a politikai ellenfelek elnyomásában és kínzásában. Milliók tüntettek a sah hatalma ellen, így Reza 1978-ban elhagyta Iránt, apja pedig az iszlám forradalom kezdetén menekült el az országból. A forradalom során síita vallási vezetők hozták létre az Iszlám Köztársaságot.

Apja halála után, Reza Pahlavi 1980. október 31-én – 20. születésnapján – átvette a sah szerepét, és az elmúlt közel öt évtizedben száműzetésből próbált befolyást szerezni Iránban. Többnyire az Egyesült Államokban, Los Angelesben és Washingtonban élt. 1986-ban a The Washington Post arról számolt be, hogy a CIA egy televíziós adót biztosított a herceg szövetségeseinek egy 11 perces titkos adás lejátszásához. Az adás során Pahlavi állítólag azt mondta: 

Vissza fogok térni, és együtt szabaddá tesszük az utat a nemzet boldogsága és jóléte előtt, a szabadságon keresztül.

Pahlavi a közösségi médiában közzétett videókon keresztül továbbra is hallatta hangját az Irán jövőjéről szóló vitákban, miközben perzsa nyelvű hírcsatornák kiemelték a további tüntetésekre felszólító üzeneteit. Az elmúlt években a száműzött trónörökös felvetette annak lehetőségét, hogy Irán alkotmányos monarchiává váljon, akár választott uralkodóval, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy erről az irániaknak kell dönteniük.

A sah trónörökös helyzete továbbra is ellentmondásos, miközben a száműzetésben élő iráni monarchisták a Pahlavi-dinasztia visszatérésében reménykednek, a szélesebb társadalmi támogatás megszerzése azonban eddig akadályba ütközött. Sok iráni még jól emlékszik az apja uralma alatti időszak visszásságaira, emellett gyakran felmerül az az aggodalom is, hogy Pahlavi és családja elszakadt a mai Irántól. 

A trónörököst bírálatok érték Izrael támogatása miatt is, különösen azért, mert 2023-ban személyesen találkozott Benjamin Netanjahu miniszterelnökkel.

Donald Trump amerikai elnök jelezte, hogy jelenleg nem hajlik arra, hogy találkozzon Pahlavival, és azt sugallta, megvárja az iráni tüntetések kimenetelét, mielőtt egy ellenzéki vezetőt támogatna.

Reza Pahlavi visszatérése kivitelezhetetlen – állítja egy professzor

Egy akadémikus szerint az országos tiltakozások sikere esetén sem garantált, hogy a száműzött iráni koronaherceg, Reza Pahlavi visszatérhet az ország élére. Maziyar Ghiabi professzor, az Exeteri Egyetem Perzsa és Iráni Tanulmányok Központjának igazgatója szerint a Pahlavi Iránba való visszatéréséről és a királyi címek átvételéről szóló beszélgetések többnyire a virtuális online térben – zajlanak írta a Sky News.

Arra a kérdésre, hogy Irán visszatérhet-e a sah rendszerhez, Ghiabi így válaszolt: 

Szerintem ez kivitelezhetetlen.

Hozzátette: 

Amikor azt mondjuk, hogy Iránban a sah visszatérését követelik, ez a közösségi média eredménye. Ennek részben az az oka, hogy ezt a követelést a nagy nyugati hatalmak is támogatják. A valóságban ezt nagyon valószínűtlennek tartom.

Borítókép: Reza Pahlavi iráni sah (Fotó: AFP)

 

