„Ez még hírértékűnek sem nevezhető. Ez egyszerűen hülyeség, és csak a bolondok beszélnek erről. Nem azt mondom, hogy holnap kilőjük az Oresnyik rakétát Vilniusra, Varsóra vagy Kijevre. Isten ments! Ez nem a mi dolgunk. Nekünk az országunkat kell megvédenünk. És ha azt akarják, hogy ne robbanjon fel egy Oresnyik rakéta, akkor ne zavarjanak minket. Sem Ukrajna, sem Lengyelország, sem Litvánia, sem Lettország részéről. Ezeket a kérdéseket humánus módon kell rendezni” – mondta Lukasenka.
Oresnyik rakétával fenyegetik Ukrajnát és a NATO-t – eszkalálódik a háború?
Aljakszandr Lukasenka belarusz elnök arra figyelmeztette Ukrajnát és a NATO-t, hogy ne avatkozzanak bele a Belaruszba telepített Oresnyik rakétarendszer ügyébe, különben célponttá válhatnak. Így reagált Lukasenka Volodimir Zelenszkij kijelentésére, aki szerint a Belarusz területén telepített rakétarendszer a NATO számára legitim katonai célpont lehet.
Az elnök hozzátette, hogy nem fenyegetőzni akar, ugyanakkor nem nézné tétlenül, ha a Belarusz területén található katonai létesítményeket legitim célpontnak tekintenék. Arra is felhívta a figyelmet, hogy az Oresnyik rakétarendszer mobil fegyver – írja a RIA Novosztyi.
Tíz járművet vetnek majd be csalinak. Felülről úgy tűnhet, mintha mindegyiken Oresnyik lenne, valójában azonban csak az egyik hordoz rakétát. Ezért minden fegyverre létezik ellenszer
– mondta.
2025 decemberében, Lukasenka kérésére telepítették Belarusz területére az Oresnyik rakétarendszert, amelyet hadrendbe is állítottak. Lukasenka a rakétarendszer esetleges alkalmazásáról Vlagyimir Putyinnal közösen fog dönteni.
Borítókép: Oresnyik hiperszonikus, nukleáris fegyverekkel felszerelhető rakétarendszer (Fotó: AFP)
