oresnyikNATOUkrajnaLukasenkarakétarendszer

Oresnyik rakétával fenyegetik Ukrajnát és a NATO-t – eszkalálódik a háború?

Aljakszandr Lukasenka belarusz elnök arra figyelmeztette Ukrajnát és a NATO-t, hogy ne avatkozzanak bele a Belaruszba telepített Oresnyik rakétarendszer ügyébe, különben célponttá válhatnak. Így reagált Lukasenka Volodimir Zelenszkij kijelentésére, aki szerint a Belarusz területén telepített rakétarendszer a NATO számára legitim katonai célpont lehet.

Magyar Nemzet
2026. 03. 14. 9:22
Oresnyik hiperszonikus, nukleáris fegyverekkel felszerelhető rakétarendszer (Fotó: AFP)
„Ez még hírértékűnek sem nevezhető. Ez egyszerűen hülyeség, és csak a bolondok beszélnek erről. Nem azt mondom, hogy holnap kilőjük az Oresnyik rakétát Vilniusra, Varsóra vagy Kijevre. Isten ments! Ez nem a mi dolgunk. Nekünk az országunkat kell megvédenünk. És ha azt akarják, hogy ne robbanjon fel egy Oresnyik rakéta, akkor ne zavarjanak minket. Sem Ukrajna, sem Lengyelország, sem Litvánia, sem Lettország részéről. Ezeket a kérdéseket humánus módon kell rendezni” – mondta Lukasenka.

Az Oresnyikkel fenyegette meg Ukrajnát és a NATO-t Lukasenka (Fotó: AFP)

Az elnök hozzátette, hogy nem fenyegetőzni akar, ugyanakkor nem nézné tétlenül, ha a Belarusz területén található katonai létesítményeket legitim célpontnak tekintenék. Arra is felhívta a figyelmet, hogy az Oresnyik rakétarendszer mobil fegyver – írja a RIA Novosztyi.

Tíz járművet vetnek majd be csalinak. Felülről úgy tűnhet, mintha mindegyiken Oresnyik lenne, valójában azonban csak az egyik hordoz rakétát. Ezért minden fegyverre létezik ellenszer

– mondta.

2025 decemberében, Lukasenka kérésére telepítették Belarusz területére az Oresnyik rakétarendszert, amelyet hadrendbe is állítottak. Lukasenka a rakétarendszer esetleges alkalmazásáról Vlagyimir Putyinnal közösen fog dönteni.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
