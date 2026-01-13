Ahogy arról lapunk is beszámolt, tavaly decemberben állították hadrendbe az izraeli gyártmányú Arrow 3 rakétavédelmi rendszert Németországban, egy rakétapajzsot, amely Németországot és szövetséges szomszédjait hivatott megvédeni a rakétafenyegetésektől. A fegyverrendszer telepítése része volt a német kezdeményezésű European Sky Shield programnak.
Először került szembe egymással Putyin titkos fegyvere és az új németországi rakétapajzs
Január elején Oroszország Oresnyik hiperszonikus rakétával mért csapást Ukrajnára. Németország pedig a tavalyi év végén állította hadrendbe az új, Arrow 3 rakétavédelmi rendszert, amely a ballisztikus rakéták elleni védelmet szolgálja az ország és annak szövetségesei számára. Az Oresnyik-rakétacsapás lehetett a német rakétapajzs első közvetett tesztje.
Az Arrow 3 egy interkontinentális ballisztikus rakéták (ICBM) lelövésére kifejlesztett védelmi rendszer. Az izraeli–amerikai fejlesztésű rakétapajzs a légkörön kívül, az űrben semmisíti meg az ellenséges ballisztikus rakétákat közvetlen találattal, ütközéssel. A rakétavédelmi rendszer hatótávolsága mintegy 2400 km.
Az Arrow 3 rendszert a kelet-németországi Holzdorfi légibázison telepítették, Berlintől körülbelül 120 kilométerre délre.
Az orosz Iszkander rakéta ellen még működött az Arrow 3, de az Oresnyik hiperszónikus rakétával szemben már hatástalan
– állítják az oroszok, amit a legutóbbi ukrajnai Oresnyik-csapás is alátámasztani látszik.
Január elején, Oroszország Oresnyik hiperszonikus rakétája lehetett az első, ami tesztelte Németország legmodernebb rakétavédelmi rendszerét, az Arrow 3-at. A Die Welt forrásai szerint egy Nyugat-Ukrajnát célzó orosz rakétacsapás alkalmával kerülhetett közvetett kapcsolatba egymással a két fegyver. Az elemzők szerint az orosz rakéta célpontja egy ukrán földalatti gáztároló volt Sztrí közelében, amely Kelet-Európa gáztartalékainak jelentős részét rejti.
Németországra egy háborús konfliktus esetén elsősorban a nagy hatótávolságú ballisztikus fegyverrendszerek, például az új orosz Oresnyik rakéta jelenti a legnagyobb fenyegetést
– magyarázza a Bundeswehr az Arrow 3 jelentőségét.
Ukrán hírszerzési információk szerint az Oresnyik rakéta több mint Mach 10-es sebesség (körülbelül 12 000 km/óra) elérésére képes. Becsült hatótávolsága 5000–5500 kilométer, így Oroszországból kilőve gyakorlatilag Európa bármely pontját elérheti. A rakéta többféle robbanófejjel szerelhető fel és elsősorban nukleáris töltet hordozására fejlesztették ki.
2024 novemberében történt az első Oresnyik-csapás Ukrajnában. Az ukrán légierő információi szerint a második támadás során, – ami idén, január 8-án éjszaka történt – a hiperszónikus rakétát a Kaszpi-tenger közelében fekvő Kapusztyin Jar környékéről indították. A rakéta több ezer kilométert tett meg, és magas pályán repülve érte el Ukrajna legnyugatibb részét.
A becsapódás mintegy 80 kilométerre történt a NATO határától, amit Lengyelország orosz figyelmeztetéseként értelmezett.
Vlagyimir Putyin orosz elnök korábban hangsúlyozta, hogy a rakétát – a Mach 10-es sebessége miatt – lehetetlen elfogni, és hagyományos robbanófejjel is nukleáris fegyverhez mérhető pusztítóerővel bír. Nyugati szakértők azonban eddig kétségbe vonták ezen állításokat.
Az Arrow 3 kezelőszemélyzetét nem érte felkészületlenül az eset
Az Egyesült Államok közlése szerint Oroszország korábban, a ballisztikus rakétacsapások előtt tájékoztatta Washingtont a kilövésekről, hogy elkerüljék a – nukleáris töltet hordozásra alkalmas rakétával végrehajtott – támadás félreértelmezését. Mivel az Egyesült Államok ezen információit rendszeresen megosztja szövetségeseivel, feltételezhető, hogy Németország is előzetesen értesült a Oresnyik-indításról. Ez azt jelentette, hogy az Arrow 3 rendszer szenzorai és az adatfeldolgozás már a rakétakilövés előtt készenlétben álltak.
A Welt NATO-forrásokból úgy értesült, hogy az Arrow 3 jelenleg még csak úgynevezett kezdeti műveleti képességgel rendelkezik, tehát még nem érte el teljes kapacitását – így az orosz Oresnyik ellen nem tudták bevetni.
Az Arrow 3 védelmi rendszer akcióban
Borítókép: Az izraeli–amerikai fejlesztésű fegyverrendszer az Arrow 3 (Fotó: AFP)
Nigel Farage pártjához újabb „nagyágyú” csatlakozott
Farage-ra van szüksége a briteknek a korábbi pénzügyminiszter szerint.
Orbán Viktor: Csipkerózsikából Csipke Józsika, anya és apa helyett két anya
Aki Brüsszelt követi, annak a genderpolitika is kötelező.
Szembemennek a választói akarattal a liberálisok
A patrióta politikus nem jósol nagy jövőt a kisebbségi kormánynak.
Lelepleződött a britek képmutatása
Jelentős kártérítést kapott a Guantánamón sínylődő „örök fogoly”.
