Először került szembe egymással Putyin titkos fegyvere és az új németországi rakétapajzs

2024 novemberében történt az első Oresnyik-csapás Ukrajnában. Az ukrán légierő információi szerint a második támadás során, – ami idén, január 8-án éjszaka történt – a hiperszónikus rakétát a Kaszpi-tenger közelében fekvő Kapusztyin Jar környékéről indították. A rakéta több ezer kilométert tett meg, és magas pályán repülve érte el Ukrajna legnyugatibb részét.

A becsapódás mintegy 80 kilométerre történt a NATO határától, amit Lengyelország orosz figyelmeztetéseként értelmezett.

Vlagyimir Putyin orosz elnök korábban hangsúlyozta, hogy a rakétát – a Mach 10-es sebessége miatt – lehetetlen elfogni, és hagyományos robbanófejjel is nukleáris fegyverhez mérhető pusztítóerővel bír. Nyugati szakértők azonban eddig kétségbe vonták ezen állításokat.

Az Arrow 3 kezelőszemélyzetét nem érte felkészületlenül az eset

Az Egyesült Államok közlése szerint Oroszország korábban, a ballisztikus rakétacsapások előtt tájékoztatta Washingtont a kilövésekről, hogy elkerüljék a – nukleáris töltet hordozásra alkalmas rakétával végrehajtott – támadás félreértelmezését. Mivel az Egyesült Államok ezen információit rendszeresen megosztja szövetségeseivel, feltételezhető, hogy Németország is előzetesen értesült a Oresnyik-indításról. Ez azt jelentette, hogy az Arrow 3 rendszer szenzorai és az adatfeldolgozás már a rakétakilövés előtt készenlétben álltak.