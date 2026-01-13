Rendkívüli

Ferihegyre is lecsapott az ónos eső – nem fogad és nem indít járatokat a budapesti reptér

rakétavédelmi rendszerNémetországUkrajnaPutyinArrow 3Oresnyikorosz-ukrán háború

Először került szembe egymással Putyin titkos fegyvere és az új németországi rakétapajzs

Január elején Oroszország Oresnyik hiperszonikus rakétával mért csapást Ukrajnára. Németország pedig a tavalyi év végén állította hadrendbe az új, Arrow 3 rakétavédelmi rendszert, amely a ballisztikus rakéták elleni védelmet szolgálja az ország és annak szövetségesei számára. Az Oresnyik-rakétacsapás lehetett a német rakétapajzs első közvetett tesztje.

András János
2026. 01. 13. 10:37
Az izraeli–amerikai fejlesztésű fegyverrendszer az Arrow 3 Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, tavaly decemberben állították hadrendbe az izraeli gyártmányú Arrow 3 rakétavédelmi rendszert Németországban, egy rakétapajzsot, amely Németországot és szövetséges szomszédjait hivatott megvédeni a rakétafenyegetésektől. A fegyverrendszer telepítése része volt a német kezdeményezésű European Sky Shield programnak.

Először került szembe egymással Putyin Oresnyik rakétája és a Németországban hadrendbe állított Arrow 3 rakétapajzs

Először került szembe egymással Putyin Oresnyik rakétája és a Németországban hadrendbe állított Arrow 3 rakétapajzs
Fotó: PEDRO UGARTE / AFP

Az Arrow 3 egy interkontinentális ballisztikus rakéták (ICBM) lelövésére kifejlesztett védelmi rendszer. Az izraeli–amerikai fejlesztésű rakétapajzs a légkörön kívül, az űrben semmisíti meg az ellenséges ballisztikus rakétákat közvetlen találattal, ütközéssel. A rakétavédelmi rendszer hatótávolsága mintegy 2400 km. 

Az Arrow 3 rendszert a kelet-németországi Holzdorfi légibázison telepítették, Berlintől körülbelül 120 kilométerre délre.

Az orosz Iszkander rakéta ellen még működött az Arrow 3, de az Oresnyik hiperszónikus rakétával szemben már hatástalan 

– állítják az oroszok, amit a legutóbbi ukrajnai Oresnyik-csapás is alátámasztani látszik.

Január elején, Oroszország Oresnyik hiperszonikus rakétája lehetett az első, ami tesztelte Németország legmodernebb rakétavédelmi rendszerét, az Arrow 3-at. A Die Welt forrásai szerint egy Nyugat-Ukrajnát célzó orosz rakétacsapás alkalmával kerülhetett közvetett kapcsolatba egymással a két fegyver. Az elemzők szerint az orosz rakéta célpontja egy ukrán földalatti gáztároló volt Sztrí közelében, amely Kelet-Európa gáztartalékainak jelentős részét rejti.

Németországra egy háborús konfliktus esetén elsősorban a nagy hatótávolságú ballisztikus fegyverrendszerek, például az új orosz Oresnyik rakéta jelenti a legnagyobb fenyegetést

– magyarázza a Bundeswehr az Arrow 3 jelentőségét. 

Ukrán hírszerzési információk szerint az Oresnyik rakéta több mint Mach 10-es sebesség (körülbelül 12 000 km/óra) elérésére képes. Becsült hatótávolsága 5000–5500 kilométer, így Oroszországból kilőve gyakorlatilag Európa bármely pontját elérheti. A rakéta többféle robbanófejjel szerelhető fel és elsősorban nukleáris töltet hordozására fejlesztették ki. 

2024 novemberében történt az első Oresnyik-csapás Ukrajnában. Az ukrán légierő információi szerint a második támadás során, – ami idén, január 8-án éjszaka történt – a hiperszónikus rakétát a Kaszpi-tenger közelében fekvő Kapusztyin Jar környékéről indították. A rakéta több ezer kilométert tett meg, és magas pályán repülve érte el Ukrajna legnyugatibb részét. 

A becsapódás mintegy 80 kilométerre történt a NATO határától, amit Lengyelország orosz figyelmeztetéseként értelmezett.

Vlagyimir Putyin orosz elnök korábban hangsúlyozta, hogy a rakétát – a Mach 10-es sebessége miatt – lehetetlen elfogni, és hagyományos robbanófejjel is nukleáris fegyverhez mérhető pusztítóerővel bír. Nyugati szakértők azonban eddig kétségbe vonták ezen állításokat.

Az Arrow 3 kezelőszemélyzetét nem érte felkészületlenül az eset

Az Egyesült Államok közlése szerint Oroszország korábban, a ballisztikus rakétacsapások előtt tájékoztatta Washingtont a kilövésekről, hogy elkerüljék a – nukleáris töltet hordozásra alkalmas rakétával végrehajtott – támadás félreértelmezését. Mivel az Egyesült Államok ezen információit rendszeresen megosztja szövetségeseivel, feltételezhető, hogy Németország is előzetesen értesült a Oresnyik-indításról. Ez azt jelentette, hogy az Arrow 3 rendszer szenzorai és az adatfeldolgozás már a rakétakilövés előtt készenlétben álltak. 

A Welt NATO-forrásokból úgy értesült, hogy az Arrow 3 jelenleg még csak úgynevezett kezdeti műveleti képességgel rendelkezik, tehát még nem érte el teljes kapacitását – így az orosz Oresnyik ellen nem tudták bevetni.

 

Az Arrow 3 védelmi rendszer akcióban

Borítókép: Az izraeli–amerikai fejlesztésű fegyverrendszer az Arrow 3 (Fotó: AFP)

add-square Orosz–ukrán háború

Ukrajna ismét sötétbe borult az orosz támadás nyomán

Orosz–ukrán háború 20 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Lóránt Károly
idezojelekháború

Termonukleáris háború – a túlélők irigyelni fogják a holtakat?

Lóránt Károly avatarja

Ne menjünk el az atomháborúig, mert Európát hagyományos fegyverekkel is totálisan tönkre lehet tenni.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu