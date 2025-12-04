Méregdrága fegyvert állított szolgálatba Németország

Izrael történetének legnagyobb fegyverüzletét zárta le Németországgal. December 3-án adták át az Arrow 3 rakétavédelmi rendszert, amely így először működik egy másik ország teljes irányítása alatt. A fejlett védelem célja a német és európai lakosság védelme a ballisztikus rakéták ellen, különösen az orosz–ukrán háború fényében. A projekt része a német kezdeményezésű European Sky Shield programnak – írja a The Times of Israel.

Németország Arrow 3 rakétavédelmi rendszert állított szolgálatba, ami Izraelben már bizonyított

Fotó: JAN WOITAS/DPA

Az Arrow 3 egy interkontinentális ballisztikus rakéták (ICBM) lelövésére kifejlesztett rakétarendszer. Az izraeli–amerikai fejlesztésű rendszer a légkörön kívül, az űrben semmisíti meg az ellenséges ballisztikus rakétákat közvetlen találattal, ütközéssel. A rendszer hatótávolsága mintegy 2400 km. Németország valamennyi NATO szövetségesének is biztosítaná a rakétavédelmet.

Az új rakétavédelmi rendszert egy berlini repülőtértől délre fekvő bázison tartott ceremónián adták át a német légierőnek, ezzel lezárva a négymilliárd eurós fegyverüzletet, amely Izrael történetének legnagyobb fegyverexport-ügylete. A fegyverbeszerzésről 2023 szeptemberében írták alá a dokumentumokat, és ez az első alkalom, hogy az Arrow 3 rendszert Izrael és az Egyesült Államok határain kívül telepítik. Ráadásul ez az első eset, hogy a rendszert egy harmadik ország önállóan üzemelteti.