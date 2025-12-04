Arrow 3NémetországNATOIzrael

Méregdrága fegyvert állított szolgálatba Németország

Izrael átadta Németországnak az Arrow 3 rakétavédelmi rendszert, ezzel lezárva négymilliárd eurós fegyverüzletét. A telepítés része a német kezdeményezésű European Sky Shield programnak.

András János
2025. 12. 04. 18:03
A rakétarendszert a kelet-németországi Holzdorfi légibázison telepítették, Berlintől körülbelül 120 kilométerre délre Fotó: JAN WOITAS Forrás: DPA
Izrael történetének legnagyobb fegyverüzletét zárta le Németországgal. December 3-án adták át az Arrow 3 rakétavédelmi rendszert, amely így először működik egy másik ország teljes irányítása alatt. A fejlett védelem célja a német és európai lakosság védelme a ballisztikus rakéták ellen, különösen az orosz–ukrán háború fényében. A projekt része a német kezdeményezésű European Sky Shield programnak – írja a The Times of Israel.

Németország Arrow 3 rakétavédelmi rendszert állított szolgálatba, ami Izraelben már bizonyított
Németország Arrow 3 rakétavédelmi rendszert állított szolgálatba, ami Izraelben már bizonyított
Fotó: JAN WOITAS/DPA

Az Arrow 3 egy interkontinentális ballisztikus rakéták (ICBM) lelövésére kifejlesztett rakétarendszer. Az izraeli–amerikai fejlesztésű rendszer a légkörön kívül, az űrben semmisíti meg az ellenséges ballisztikus rakétákat közvetlen találattal, ütközéssel. A rendszer hatótávolsága mintegy 2400 km. Németország valamennyi NATO szövetségesének is biztosítaná a rakétavédelmet.

Az új rakétavédelmi rendszert egy berlini repülőtértől délre fekvő bázison tartott ceremónián adták át a német légierőnek, ezzel lezárva a négymilliárd eurós fegyverüzletet, amely Izrael történetének legnagyobb fegyverexport-ügylete. A fegyverbeszerzésről 2023 szeptemberében írták alá a dokumentumokat, és ez az első alkalom, hogy az Arrow 3 rendszert Izrael és az Egyesült Államok határain kívül telepítik. Ráadásul ez az első eset, hogy a rendszert egy harmadik ország önállóan üzemelteti.

A rakétarendszert a kelet-németországi Holzdorfi légibázison telepítették, Berlintől körülbelül 120 kilométerre délre, és a jövőben további helyszínek is következnek. A ceremónián Izrael képviseletében részt vett a védelmi minisztérium főigazgatója, Amir Baram, a minisztérium védelmi kutatás és fejlesztés igazgatóságának vezetője, Danny Gold, az Israel Aerospace Industries vezérigazgatója, Boaz Levy, az izraeli Rakétavédelmi Szervezet igazgatója, Moshe Patel, valamint más magas rangú tisztviselők.

A német médiában azt jelentették, hogy Boris Pistorius német védelmi miniszter és Friedrich Merz kancellár nem vett részt a ceremónián, de más német katonai és védelmi tisztviselők jelen voltak.

A rendszer hatékonyságát bizonyítja, hogy az Arrow 3 több száz ballisztikus rakétát semmisített meg (86 százalékos elfogási aránnyal), amelyeket Irán és az Irán által támogatott jemeni húszik indítottak Izrael ellen. A fegyverüzlet része Sky Shield névre keresztelt kezdeményezésnek, amelynek célja Európa légvédelmének megerősítése. 

Borítókép: A rakétarendszert a kelet-németországi Holzdorfi légibázison telepítették, Berlintől körülbelül 120 kilométerre délre (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

ifj. Lomnici Zoltán
idezojelekUkrajna

Lassan a testtel a befagyasztott orosz vagyon kapcsán!

ifj. Lomnici Zoltán avatarja

Ukrajna finanszírozása kapcsán igen súlyos jogi és politikai aggályok merülnek fel.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

