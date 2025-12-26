liget budapest projektnéprajzi múzeumdózsa györgy útmagyar zene házavárosliget

Ez volt az elmúlt tizenöt év egyik leglátványosabb állami fejlesztése a fővárosban

Nemzetközi összehasonlításban is jelentősek a Városliget elmúlt másfél évtizedben történt fejlesztései. Az új Néprajzi Múzeum, a Magyar Zene Háza, valamint a Millennium Háza csak néhány eleme a több mint 250 milliárd forintos költségvetésű Liget Budapest projektnek, amely az ikonikus új épületek mellett megújult zöldfelületekkel és közösségi terekkel rajzolja újra Budapest egyik legismertebb közparkját.

2025. 12. 26. 14:17
Forrás: Liget Budapest
A Liget Budapest projekt az utóbbi 15 év legnagyobb szabású, mint 250 milliárd forint költségvetésű állami fejlesztése. A korábbi Hungexpo-irodaházak helyén felépült Magyar Zene Háza a projekt egyik legikonikusabb eleme: a világhírű japán építész, Fudzsimotó Szú által tervezett épület különleges megjelenését a hullámzó, áttört tetőszerkezet és a hatalmas üvegfelületek adják. A lebegő hatású tetőn több száz kör alakú nyílás engedi át a természetes fényt, miközben az épület szinte egybeolvad a park fáival.

Nemzetközi díjak

A többfunkciós kulturális intézményben helyet kapott egy hangversenyterem, egy interaktív állandó zenetörténeti kiállítás, időszaki tárlatok, valamint zeneoktatási és közösségi terek is. A kiállítás a magyar és az egyetemes zene történetét mutatja be modern, digitális eszközökkel, a koncertprogram pedig a klasszikus zenétől a jazzig és a világzenéig terjed. A több rangos nemzetközi díjjal is elismert épület a 2022. januári megnyitása óta a Városliget egyik leglátogatottabb kulturális helyszínévé vált.

A Liget-projekt másik leglátványosabb középülete a Városliget szélén, a Dózsa György út mentén álló új Néprajzi Múzeum. A Ferencz Marcel (Napur Architect) tervezte forma két egymásba fonódó domboldalt idéz, amelyet a homlokzaton futó, közel félmillió „pixelből” kirakott díszítés tesz még karakteresebbé: a minta magyar és nemzetközi néprajzi motívumok kortárs újrafogalmazása. A 2022 májusában átadott épülethez egy több mint 7000 négyzetméteres, ingyenesen látogatható tetőkert is kapcsolódik, ahonnan a liget és a környező városrész is jól belátható. 

A bőség zavara

A múzeum új épületében hétezer négyzetméteres tér áll rendelkezésre, ami azt jelenti, hogy a kiállításokon mintegy kétszer annyi műtárgy fér el, mint az intézménynek korábban helyt adó Kossuth téri Igazságügyi Palotában.

Funkcióját tekintve az új intézmény az első kifejezetten néprajzi múzeumi célra épített otthona: nagy, korszerű kiállítóterekben mutat be válogatásokat a múzeum Kárpát-medencei és világméretű gyűjteményéből, emellett időszaki kiállításoknak, közönségprogramoknak, konferenciáknak és múzeumpedagógiai foglalkozásoknak is helyet ad. Az ikonikus épületben olyan korszerű közösségi terek is helyet kaptak, mint moziterem, kutatóterem, könyvtári olvasóterem, múzeumi bolt, szakkönyvesbolt, illetve egy olyan irodatér, ahol kulturális startupok számára kínálnak lehetőséget.

Megidézett századelő

Az egykori Olof Palme-ház műemléki rekonstrukciójával a liget egyik legrégebbi és legimpozánsabb épületeként született újjá Millennium Háza néven. A 2019-ben megnyitott intézmény kiállítótérként is működik, az állandó tárlat a Városliget történetét követi nyomon, kiváltképp az 1873-tól 1914-ig tartó időszakra fókuszál, amikor szinte a semmiből néhány évtized alatt világvárossá épült Budapest. A Városliget aranykorát idéző épületben századfordulós hangulatú, Zsolnay kerámiákkal díszített kávéház is működik. Ugyancsak látványos az épület előtt kialakított Rózsakert.

Mindemellett az elmúlt évek során átadták a városligeti nagyjátszóteret, a sportcentrumot és a hozzá tartozó két kilométeres futókört, az ifjúsági sportpályákat, valamint a rendkívül népszerű kutyás élményparkokat, s megújult a Vakok kertje és a Mőcsényi Mihály botanikus kert is. Elkészült a Múzeum mélygarázs, valamint az egykori Felvonulási tér helyén a ligeti Promenád. A Városliget fejlesztése során eddig több mint negyedmillió négyzetméter zöldfelület újult meg, 72 ezer négyzetméter burkolt felületet bontottak el, elültettek több mint ötszáz lombos fát és 130 fenyőt, közel hetvenezer cserjét és több mint kétszázezer évelőt.

