Menczer Tamás számszerűsítette, mennyire érdekelt a háború folytatásában tiszás ellenfele

Újabb tiszás politikus keveredett kellemetlen ügybe, miután Bujdosó Andreáról, a Tisza Párt fővárosi frakcióvezetőjéról kiderült, hogy több, mint 12 ezer darab Shell-részvénnyel rendelkezik.
Menczer Tamás igen élesen reagált az esetre: elmondta, amikor ránéz a tiszás fővárosi képviselőre, aki az ellenfele lesz majd áprilisban a választáson, nem egyszerűen egy politikust lát, hanem több mint 12 ezer darab Shell-részvényt, egészen pontosan 12322-t.
A Fidesz kommunikációs igazgatója kifejtette, hogy ezeknek az értéke a háború kezdete óta megduplázódott, és azóta, hogy az ukrán fél lezárta a Barátság-vezetéket, további, mintegy tíz százalékkal emelkedett.
Úgy fogalmazott, hogy Bujdosó Andrea és a nagy energiacégek részvényesei degeszre keresik magukat a háborún és a szankciókon. Azt állította, hogy miközben az emberek magas energiaárakkal szembesülnek, addig ezek a befektetések komoly profitot termelnek. Mint mondta, ha Magyarországot végleg leválasztanák az olcsó orosz energiáról, azon még további tíz- és százmilliókat keresnének Bujdosóék.
Menczer Tamás azt is elmondta, hogy a tiszás politikusok nem a magyar embereket képviselik, hanem inkább Brüsszel és Kijev érdekeit, valamint a saját anyagi érdekeiket, majd arra buzdította a választókat, hogy mondjanak nemet erre az irányra, és inkább a jelenlegi kormánypártokat támogassák.
Borítókép: Menczer Tamás (Forrás: Menczer Tamás/Facebook)
