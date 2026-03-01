Menczer Tamás: A Tisza Párt háborúba vinné Magyarországot + videó

Magyar Péter a Tisza Párt szombati kampányrendezvényén tagadta a háború veszélyeit – számolt be róla Menczer Tamás a Facebook-oldalán. A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója rámutatott: a fél világ lángokban áll, de a Tisza szerint nincs itt semmi baj, nincs itt semmi látnivaló.
A kormánypárti politikus bejegyzésében hangsúlyozta:
a valóság az, hogy Manfred Weber és Ursula von der Leyen háborúba vinné egész Európát. Egy tiszás bábkormány pedig nem tudna nemet mondani Brüsszelnek, a Tisza háborúba vinné Magyarországot
– mutatott rá.
Ne hagyd, hogy Magyar Péter a hazugságaival átverjen!
– hívta fel a figyelmet Menczer Tamás. Leszögezte: csak Orbán Viktor és a Fidesz a biztos választás.
Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)
