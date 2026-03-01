Menczer Tamás: A Tisza Párt háborúba vinné Magyarországot + videó

Magyar Péter a Tisza Párt szombati kampányrendezvényén tagadta a háború veszélyeit – számolt be róla Menczer Tamás a Facebook-oldalán. A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója rámutatott: a fél világ lángokban áll, de a Tisza szerint nincs itt semmi baj, nincs itt semmi látnivaló.

Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója (Fotó: MTI/Kovács Attila)

A kormánypárti politikus bejegyzésében hangsúlyozta:

a valóság az, hogy Manfred Weber és Ursula von der Leyen háborúba vinné egész Európát. Egy tiszás bábkormány pedig nem tudna nemet mondani Brüsszelnek, a Tisza háborúba vinné Magyarországot

– mutatott rá.

Ne hagyd, hogy Magyar Péter a hazugságaival átverjen!

– hívta fel a figyelmet Menczer Tamás. Leszögezte: csak Orbán Viktor és a Fidesz a biztos választás.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)