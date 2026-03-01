DubajIránAbu Dzabitámadásdrónrepülőtér

Dubajt és Abu-Dzabit is elérték az iráni csapások, halálos áldozat is van + videó

Egy ember meghalt, tizenegyen pedig megsérültek a dubaji és az abu-dzabi repülőtereken, miután Irán a Közel-Kelet több pontján indított támadásokat válaszul az Egyesült Államok és Izrael ellene indított, nagyszabású és jelenleg is zajló hadműveletére.

Magyar Nemzet
2026. 03. 01. 13:02
Zayed Nemzetközi Repülőtér (Fotó: AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az abu-dzabi hatóságok megerősítették, hogy a Zayed nemzetközi repülőteret (AUH) célba vevő drónt elfogták, azonban a lehulló roncsdarabok egy ember halálát és hét további személy sérülését okozták.

Abu-Dzabi Zayed nemzetközi repülőtér (Fotó: AFP)
Abu-Dzabi Zayed nemzetközi repülőtér (Fotó: AFP)

A dubaji nemzetközi repülőtéren (DXB) – amely a világ legforgalmasabb légikikötője az utasforgalom alapján – egy „incidens” következtében keletkeztek károk, és négy alkalmazott megsérült

 – közölték a hatóságok.

A térségbe tartó és onnan induló járatok ezreit törölték, ami a Covid–19-járvány óta az egyik legsúlyosabb fennakadást okozta a globális légi közlekedésben. Irán megtorló akciói vasárnap is folytatódtak, robbanásokat lehetett hallani Dohában, Dubajban és Manamában.

Irán ballisztikus rakétákkal és drónokkal indított átfogó támadásokat az Öböl térségében található amerikai szövetségesek és amerikai érdekeltségek ellen, miután legfőbb vezetője meghalt a szombat reggel megindított amerikai–izraeli légitámadások során.

Katar, Bahrein, Jordánia és Kuvait – amelyek mindegyikében amerikai katonai támaszpont működik – közölte, hogy elfogták a feléjük kilőtt rakétákat, ugyanakkor a lehulló törmelék több helyen jelentős károkat okozott.

Dubajban egy „légi elfogás” során lehulló roncsok tüzet okoztak a Jebel Ali mélytengeri kikötő egyik rakpartján, amely a világ kilencedik legforgalmasabb kikötője. A Palm Jumeirah mesterséges szigetén, Dubaj luxusnegyedében az ötcsillagos Fairmont The Palm szállodát is nagy erejű robbanás érte. 

A hatóságok azt is megerősítették, hogy egy elfogott drón darabjai „kisebb tüzet” okoztak a Burj Al Arab ötcsillagos szálloda külső homlokzatán.

Bahreinben a belügyminisztérium közölte, hogy a repülőtér megrongálódott, miután egy drón célba vette. Vasárnap reggel további, egyelőre meg nem erősített hírek érkeztek újabb támadásokról.

Szombaton az Iráni Forradalmi Gárda (IRGC) bejelentette, hogy csapást mért az amerikai haditengerészet ötödik flottájának bahreini, manamai főhadiszállására. A bázis közeléből hatalmas fekete füstoszlopok emelkedtek a magasba.

Eközben Omán állami hírügynöksége arról számolt be, hogy két drón vette célba a dukmi kereskedelmi kikötőt, ahol egy munkás megsérült.

Borítókép: Zayed Nemzetközi Repülőtér (Fotó: AFP)

add-square Támadás Irán ellen

Így ölték meg Ali Khameneit + videó

Támadás Irán ellen 20 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál Tamás
idezojelekTisza

A Tisza észkombájn vezetői szerint a terrorveszély csak Tóni kampánytrükkje

Pilhál Tamás avatarja

Nincs is háború, de ha mégis, nem kell félni tőle – üzeni stukkerral a zsebében Ruszin-Szendi Romulusz.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu