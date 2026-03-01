Az abu-dzabi hatóságok megerősítették, hogy a Zayed nemzetközi repülőteret (AUH) célba vevő drónt elfogták, azonban a lehulló roncsdarabok egy ember halálát és hét további személy sérülését okozták.
Dubajt és Abu-Dzabit is elérték az iráni csapások, halálos áldozat is van + videó
Egy ember meghalt, tizenegyen pedig megsérültek a dubaji és az abu-dzabi repülőtereken, miután Irán a Közel-Kelet több pontján indított támadásokat válaszul az Egyesült Államok és Izrael ellene indított, nagyszabású és jelenleg is zajló hadműveletére.
A dubaji nemzetközi repülőtéren (DXB) – amely a világ legforgalmasabb légikikötője az utasforgalom alapján – egy „incidens” következtében keletkeztek károk, és négy alkalmazott megsérült
– közölték a hatóságok.
A térségbe tartó és onnan induló járatok ezreit törölték, ami a Covid–19-járvány óta az egyik legsúlyosabb fennakadást okozta a globális légi közlekedésben. Irán megtorló akciói vasárnap is folytatódtak, robbanásokat lehetett hallani Dohában, Dubajban és Manamában.
Irán ballisztikus rakétákkal és drónokkal indított átfogó támadásokat az Öböl térségében található amerikai szövetségesek és amerikai érdekeltségek ellen, miután legfőbb vezetője meghalt a szombat reggel megindított amerikai–izraeli légitámadások során.
Katar, Bahrein, Jordánia és Kuvait – amelyek mindegyikében amerikai katonai támaszpont működik – közölte, hogy elfogták a feléjük kilőtt rakétákat, ugyanakkor a lehulló törmelék több helyen jelentős károkat okozott.
Dubajban egy „légi elfogás” során lehulló roncsok tüzet okoztak a Jebel Ali mélytengeri kikötő egyik rakpartján, amely a világ kilencedik legforgalmasabb kikötője. A Palm Jumeirah mesterséges szigetén, Dubaj luxusnegyedében az ötcsillagos Fairmont The Palm szállodát is nagy erejű robbanás érte.
A hatóságok azt is megerősítették, hogy egy elfogott drón darabjai „kisebb tüzet” okoztak a Burj Al Arab ötcsillagos szálloda külső homlokzatán.
Bahreinben a belügyminisztérium közölte, hogy a repülőtér megrongálódott, miután egy drón célba vette. Vasárnap reggel további, egyelőre meg nem erősített hírek érkeztek újabb támadásokról.
Szombaton az Iráni Forradalmi Gárda (IRGC) bejelentette, hogy csapást mért az amerikai haditengerészet ötödik flottájának bahreini, manamai főhadiszállására. A bázis közeléből hatalmas fekete füstoszlopok emelkedtek a magasba.
Eközben Omán állami hírügynöksége arról számolt be, hogy két drón vette célba a dukmi kereskedelmi kikötőt, ahol egy munkás megsérült.
Borítókép: Zayed Nemzetközi Repülőtér (Fotó: AFP)
