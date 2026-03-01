Dubajt és Abu-Dzabit is elérték az iráni csapások, halálos áldozat is van + videó

A dubaji nemzetközi repülőtéren (DXB) – amely a világ legforgalmasabb légikikötője az utasforgalom alapján – egy „incidens” következtében keletkeztek károk, és négy alkalmazott megsérült

– közölték a hatóságok.

A térségbe tartó és onnan induló járatok ezreit törölték, ami a Covid–19-járvány óta az egyik legsúlyosabb fennakadást okozta a globális légi közlekedésben. Irán megtorló akciói vasárnap is folytatódtak, robbanásokat lehetett hallani Dohában, Dubajban és Manamában.

Four people have been injured at Dubai International Airport - reportedly due to an overnight Iranian attack, which caused "minor damage" to one of the airport's concourses.



Meanwhile, Abu Dhabi Airports says a person was killed and seven were injured after an "incident" at… pic.twitter.com/tSXtKvdnoV — Sky News (@SkyNews) March 1, 2026

Irán ballisztikus rakétákkal és drónokkal indított átfogó támadásokat az Öböl térségében található amerikai szövetségesek és amerikai érdekeltségek ellen, miután legfőbb vezetője meghalt a szombat reggel megindított amerikai–izraeli légitámadások során.

Katar, Bahrein, Jordánia és Kuvait – amelyek mindegyikében amerikai katonai támaszpont működik – közölte, hogy elfogták a feléjük kilőtt rakétákat, ugyanakkor a lehulló törmelék több helyen jelentős károkat okozott.