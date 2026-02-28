Tóth Alex majdnem nyerőember lett, csapattársa másképp gondolkodott

Egyre jobb formába lendült a Tóth Alexet a soraiban tudó Bournemouth, amely január eleje, az Arsenal elleni 3-2-es vereség óta nem talált legyőzőre a bajnokságban. Bár közben az FA-kupából búcsúzott Andoni Iraola együttese, a javuló bajnoki forma következtében a nemzetközi szereplés kiharcolása is reális cél lett.

Tóth Alexnek és a Bournemouthnak be kellett érnie a döntetlennel a Sunderland ellen Fotó: Glyn Kirk/AFP

Az ehhez vezető következő lépést a Sunderland ellen tehette meg a Bournemouth, amelyben a várakozásoknak megfelelően Tóth Alex a kispadon kezdte a szombat kora délutáni összecsapást. A magyar válogatott középpályás a Fraditól való érkezése után a Liverpool (3-2) és a Wolverhampton (2-0) ellen is beállt csereként, az Aston Villa (1-1) és a West Ham ellen (0-0) viszont nem állt be – igaz, a két meccs között bemutatkozhatott a kezdőcsapatban is az Evertonnal (2-1) szemben.

Az ősszel 3-2-re diadalmaskodó Sunderland jobban kezdett: már a meccs elején izgalmas pillanatok adódtak a hazai kapu előtt, Jarred Gillett azonban nem ítélt tizenegyest Enzo Le Fee esésénél. A vendégek nem estek össze, és az első negyedórát elhagyva Eliezer Mayenda közeli góljával megszerezték a vezetést (0-1).

A Bournemouth szépen fokozatosan összekapta magát, ám az első félidő folytatásában hiába futballozott veszélyesebben ellenfelénél, az egyenlítés nem jött össze. A fordulás után viszont megtört a jég, a csereként beállt Evanilson szakította meg a január 24. óta tartó góltalansági sorozatát (1-1).

Tóth Alex a reflektorfényben

A brazil támadó később megsérült, a helyére pedig éppen Tóth Alex állt be az utolsó percekre. A magyar középpályás nem várt sokat azzal, hogy bekerüljön a jegyzőkönyvbe, igaz, valószínűleg nem így képzelte ezt el: ellenfele megrángatásáért szinte azonnal sárga lapot kapott. Nem sokkal később már az ellenfél kapuja előtt villant az egykori ferencvárosi, nagyszerűen passzolt középre, ám Enes Ünal nem tudta kihasználni a kínálkozó esélyt, a török csele után tisztázni tudott a védelem.

A nyolcperces ráadásból végül közel tizenhárom lett, ám hiába volt veszélyesebb a Bournemouth – egy alkalommal Tóth Alex megmozdulása és egy vendégjátékos kezezése után tizenegyest reklamáltak, de elmaradt a büntető –, újabb gól már nem született.