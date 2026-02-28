Tóth AlexBournemouthSunderlandPremier League

Tóth Alex majdnem nyerőember lett, csapattársa másképp gondolkodott

A Bournemouth 1-1-es döntetlent játszott a Sunderlanddel a Premier League 28. fordulójának szombati mérkőzésén. A hazaiaknál Tóth Alex csereként állt be a hajrában, ám így is közel állt hozzá, hogy ő legyen csapata nyerőembere.

Magyar Nemzet
2026. 02. 28. 15:30
A magyar középpályás csereként állt be
A magyar középpályás csereként állt be
Egyre jobb formába lendült a Tóth Alexet a soraiban tudó Bournemouth, amely január eleje, az Arsenal elleni 3-2-es vereség óta nem talált legyőzőre a bajnokságban. Bár közben az FA-kupából búcsúzott Andoni Iraola együttese, a javuló bajnoki forma következtében a nemzetközi szereplés kiharcolása is reális cél lett.

Tóth Alexnek és a Bournemouthnak be kellett érnie a döntetlennel a Sunderland ellen
Tóth Alexnek és a Bournemouthnak be kellett érnie a döntetlennel a Sunderland ellen Fotó: Glyn Kirk/AFP

Az ehhez vezető következő lépést a Sunderland ellen tehette meg a Bournemouth, amelyben a várakozásoknak megfelelően Tóth Alex a kispadon kezdte a szombat kora délutáni összecsapást. A magyar válogatott középpályás a Fraditól való érkezése után a Liverpool (3-2) és a Wolverhampton (2-0) ellen is beállt csereként, az Aston Villa (1-1) és a West Ham ellen (0-0) viszont nem állt be – igaz, a két meccs között bemutatkozhatott a kezdőcsapatban is az Evertonnal (2-1) szemben. 

Az ősszel 3-2-re diadalmaskodó Sunderland jobban kezdett: már a meccs elején izgalmas pillanatok adódtak a hazai kapu előtt, Jarred Gillett azonban nem ítélt tizenegyest Enzo Le Fee esésénél. A vendégek nem estek össze, és az első negyedórát elhagyva Eliezer Mayenda közeli góljával megszerezték a vezetést (0-1). 

A Bournemouth szépen fokozatosan összekapta magát, ám az első félidő folytatásában hiába futballozott veszélyesebben ellenfelénél, az egyenlítés nem jött össze. A fordulás után viszont megtört a jég, a csereként beállt Evanilson szakította meg a január 24. óta tartó góltalansági sorozatát (1-1). 

Tóth Alex a reflektorfényben

A brazil támadó később megsérült, a helyére pedig éppen Tóth Alex állt be az utolsó percekre. A magyar középpályás nem várt sokat azzal, hogy bekerüljön a jegyzőkönyvbe, igaz, valószínűleg nem így képzelte ezt el: ellenfele megrángatásáért szinte azonnal sárga lapot kapott. Nem sokkal később már az ellenfél kapuja előtt villant az egykori ferencvárosi, nagyszerűen passzolt középre, ám Enes Ünal nem tudta kihasználni a kínálkozó esélyt, a török csele után tisztázni tudott a védelem.

A nyolcperces ráadásból végül közel tizenhárom lett, ám hiába volt veszélyesebb a Bournemouth – egy alkalommal Tóth Alex megmozdulása és egy vendégjátékos kezezése után tizenegyest reklamáltak, de elmaradt a büntető –, újabb gól már nem született.

Premier League, 28. forduló

Péntek:

  • Wolverhampton Wanderers–Aston Villa 2-0 (0-0)

Szombat:

  • Bournemouth–Sunderland 1-1 (0-1)
  • Burnley–Brentford 16.00
  • Liverpool–West Ham United 16.00 (tv: Spíler1)
  • Newcastle United–Everton 16.00
  • Leeds United–Manchester City 18.30 (tv: Spíler1)

Vasárnap:

  • Brighton–Nottingham Forest 15.00
  • Fulham–Tottenham Hotspur 15.00 (tv: Spíler1)
  • Manchester United–Crystal Palace 15.00 (tv: Match4)
  • Arsenal–Chelsea 17.30 (tv: Spíler1)

A Premier League állását megtekintheti ide kattintva

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

