Szoboszlai meze majd félmilliót ér, a Fradiban maradt a trónon Varga Barnabás

Az Európai Labdarúgó-szövetség – szokásának megfelelően – már megjelentette azt a pénzügyi jelentését, ami bepillantást enged a világ legnagyobb klubjainak gazdasági működésébe. A transfermarkt.com szakportál szemlézte, hogy mezeladások terén mi történt 2025-ben: mely csapat adta el a legtöbbet, illetve kinek a nevével ellátott mez volt a legnépszerűbb.
A mezeladások versenyét Lamine Yamal és a Barcelona nyerte
Az UEFA megerősítette, hogy a 2025-ös évben a legtöbb pénzt a mez- és a szereléseladásokból származó bevétel tekintetében a La Liga két óriása, a Barcelona – amely 277 millió eurót keresett az év során – és a Real Madrid (231 millió euró) tette zsebre. A szövetség szerint a katalán gigaklub bevétele tavalyhoz képest 63 százalékos növekedést jelent. Ebben az időszakban az online mezeladások megháromszorozódtak, a hivatalos üzletek forgalma pedig 30 százalékkal nőtt, annak ellenére, hogy a csapat még nem a teljes Camp Nouban játszott.
Ennek egyetlenegy név az oka: Lamine Yamalé, aki elképesztő népszerűségének köszönhetően mindenkit megelőzött, és az ő nevével eladott mezből értékesítettek a legtöbbet, ez mintegy bruttó 135 millió eurós bevételt hozott a Barcelonának. Csak összehasonlításul írjuk le: az egyesület a 2024/25-ös idényben összesen 108,9 millió euró bevételt generált a mezek eladásából. Valóságos Yamal-őrület tört ki a 2025-ös naptári évben.
A tinisztár nevével ellátott 10-es mezből világszerte 1,32 millió darabot adtak el, holott a Barcelona hivatalos üzleteiben egy Yamal-mez ára körülbelül 114 euró.
Rajta kívül Robert Lewandowski, Lionel Messi – a nosztalgia miatt –, Raphinha és Pedri nevével adták el a legtöbb mezt.
A játékosok mezeladási TOP10-es listája (2025)
- Lamine Yamal (Barcelona) – 1,32 millió
- Lionel Messi (Inter Miami) – 1,28 millió
- Robert Lewandowski (Barcelona) – 1,1 millió
- Kylian Mbappé (Real Madrid)– 1,02 millió
- Vinícius Jr. (Real Madrid) – 992 000
- Giorgian De Arrascaeta (Flamengo ) – 975 000
- Cristiano Ronaldo (al-Nasszr ) – 925 000
- Bruno Fernandes (Manchester United ) – 878 000
- Harry Kane (Bayern München) – 867 000
- Rodrygo (Real Madrid) – 778 000 darab
A Real átlépett egy történelmi határt, a bajoroknál Kane mindent visz
A Real Madrid is történelmet írt a futballvilágban 2025-ben, a spanyoloké az első klub, amely egyetlen év alatt több mint hárommillió mezt – összesen 3 133 000 – értékesített világszerte. Ebben a faktorban nem is volt jobb náluk a világon. A Real Madrid mezszponzorációs szerződései (Adidas, Emirates, HP) évi 260 millió eurót generálnak, amelyek a legjövedelmezőbb ilyen megállapodások a labdarúgásban.
A legtöbb mezt eladó klubok 2025-ben
- Real Madrid – 3 133 000
- Barcelona – 2 940 000
- Paris Saint-Germain – 2 546 000
- Bayern München – 2 377 000
- Inter Miami – 2 366 000
- Boca Juniors – 1 933 000
- Manchester United – 1 855 000
- Flamengo – 1 677 000
- Chelsea – 1 422 000
- al-Nasszr – 1 281 000
A klub teljes kereskedelmi bevétele 2025-re elérte az 594 millió eurót, ebből a mezek eladása 231 milliót jelentett. Ráadásul szintén történelmi mérföldkő a királyi klubnál, hogy a merchandising bevételek már a klub teljes bevételének mintegy 43 százalékát tették ki a tavalyi esztendőben.
