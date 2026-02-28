Szoboszlai meze majd félmilliót ér, a Fradiban maradt a trónon Varga Barnabás

Az Európai Labdarúgó-szövetség – szokásának megfelelően – már megjelentette azt a pénzügyi jelentését, ami bepillantást enged a világ legnagyobb klubjainak gazdasági működésébe. A transfermarkt.com szakportál szemlézte, hogy mezeladások terén mi történt 2025-ben: mely csapat adta el a legtöbbet, illetve kinek a nevével ellátott mez volt a legnépszerűbb.

Lamine Yamal eladási rekordot döntött a Barcelonánál, ő áll 2025-ben az élen a mezeladások élén. Fotó: NurPhoto/AFP/José Breton

A mezeladások versenyét Lamine Yamal és a Barcelona nyerte

Az UEFA megerősítette, hogy a 2025-ös évben a legtöbb pénzt a mez- és a szereléseladásokból származó bevétel tekintetében a La Liga két óriása, a Barcelona – ​​amely 277 millió eurót keresett az év során – és a Real Madrid (231 millió euró) tette zsebre. A szövetség szerint a katalán gigaklub bevétele tavalyhoz képest 63 százalékos növekedést jelent. Ebben az időszakban az online mezeladások megháromszorozódtak, a hivatalos üzletek forgalma pedig 30 százalékkal nőtt, annak ellenére, hogy a csapat még nem a teljes Camp Nouban játszott.

Ennek egyetlenegy név az oka: Lamine Yamalé, aki elképesztő népszerűségének köszönhetően mindenkit megelőzött, és az ő nevével eladott mezből értékesítettek a legtöbbet, ez mintegy bruttó 135 millió eurós bevételt hozott a Barcelonának. Csak összehasonlításul írjuk le: az egyesület a 2024/25-ös idényben összesen 108,9 millió euró bevételt generált a mezek eladásából. Valóságos Yamal-őrület tört ki a 2025-ös naptári évben.

A tinisztár nevével ellátott 10-es mezből világszerte 1,32 millió darabot adtak el, holott a Barcelona hivatalos üzleteiben egy Yamal-mez ára körülbelül 114 euró.

Rajta kívül Robert Lewandowski, Lionel Messi – a nosztalgia miatt –, Raphinha és Pedri nevével adták el a legtöbb mezt.

A játékosok mezeladási TOP10-es listája (2025)

Lamine Yamal (Barcelona) – 1,32 millió Lionel Messi (Inter Miami) – 1,28 millió Robert Lewandowski (Barcelona) – 1,1 millió Kylian Mbappé (Real Madrid)– 1,02 millió Vinícius Jr. (Real Madrid) – 992 000 Giorgian De Arrascaeta (Flamengo ) – 975 000 Cristiano Ronaldo (al-Nasszr ) – 925 000 Bruno Fernandes (Manchester United ) – 878 000 Harry Kane (Bayern München) – 867 000 Rodrygo (Real Madrid) – 778 000 darab

A Real átlépett egy történelmi határt, a bajoroknál Kane mindent visz

A Real Madrid is történelmet írt a futballvilágban 2025-ben, a spanyoloké az első klub, amely egyetlen év alatt több mint hárommillió mezt – összesen 3 133 000 – értékesített világszerte. Ebben a faktorban nem is volt jobb náluk a világon. A Real Madrid mezszponzorációs szerződései (Adidas, Emirates, HP) évi 260 millió eurót generálnak, amelyek a legjövedelmezőbb ilyen megállapodások a labdarúgásban.

A legtöbb mezt eladó klubok 2025-ben Real Madrid – 3 133 000 Barcelona – 2 940 000 Paris Saint-Germain – 2 546 000 Bayern München – 2 377 000 Inter Miami – 2 366 000 Boca Juniors – 1 933 000 Manchester United – 1 855 000 Flamengo – 1 677 000 Chelsea – 1 422 000 al-Nasszr – 1 281 000

A klub teljes kereskedelmi bevétele 2025-re elérte az 594 millió eurót, ebből a mezek eladása 231 milliót jelentett. Ráadásul szintén történelmi mérföldkő a királyi klubnál, hogy a merchandising bevételek már a klub teljes bevételének mintegy 43 százalékát tették ki a tavalyi esztendőben.