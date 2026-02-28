Lamine YamalVarga BarnabásBarcelonamezrekordSzoboszlai DominikReal Madrid

Szoboszlai meze majd félmilliót ér, a Fradiban maradt a trónon Varga Barnabás

A dicsekvés joga a futballkultúra fontos részét képezi, legyen szó akár trófeák megnyeréséről, nézőszámokról vagy klubok összehasonlításáról – ilyenkor mindig felmerül, vajon valós-e a kép, amit kapunk. Amikor konkrét számokat kell összevetni, vajon melyik csapat jobb a másiknál – például a mezeladások kérdése –, akkor közelebb kerülünk ahhoz, hogy objektív sorrendet állítsunk fel a világ legerősebb alakulatai között. A tisztánlátást segíti, hogy az UEFA kiadta, hogy 2025-ben melyik sztárklub adta el a legtöbb mezt.

Molnár László
2026. 02. 28. 6:30
Szoboszlai Dominik nyolcas meze az egyik legnépszerűbb a Liverpool-szurkolók körében
Szoboszlai Dominik nyolcas számú meze az egyik legnépszerűbb a Liverpool-szurkolók körében Fotó: Alfie Cosgrove
Az Európai Labdarúgó-szövetség – szokásának megfelelően – már megjelentette azt a pénzügyi jelentését, ami bepillantást enged a világ legnagyobb klubjainak gazdasági működésébe. A transfermarkt.com szakportál szemlézte, hogy mezeladások terén mi történt 2025-ben: mely csapat adta el a legtöbbet, illetve kinek a nevével ellátott mez volt a legnépszerűbb.

Lamine Yamal eladási rekordot döntött a Barcelonánál, ő áll 2025-ben az élen a mezeladások élén
Lamine Yamal eladási rekordot döntött a Barcelonánál, ő áll 2025-ben az élen a mezeladások élén. Fotó: NurPhoto/AFP/José Breton 

A mezeladások versenyét Lamine Yamal és a Barcelona nyerte

Az UEFA megerősítette, hogy a 2025-ös évben a legtöbb pénzt a mez- és a szereléseladásokból származó bevétel tekintetében a La Liga két óriása, a Barcelona – ​​amely 277 millió eurót keresett az év során – és a Real Madrid (231 millió euró) tette zsebre. A szövetség szerint a katalán gigaklub bevétele tavalyhoz képest 63 százalékos növekedést jelent. Ebben az időszakban az online mezeladások megháromszorozódtak, a hivatalos üzletek forgalma pedig 30 százalékkal nőtt, annak ellenére, hogy a csapat még nem a teljes Camp Nouban játszott.

Ennek egyetlenegy név az oka: Lamine Yamalé, aki elképesztő népszerűségének köszönhetően mindenkit megelőzött, és az ő nevével eladott mezből értékesítettek a legtöbbet, ez mintegy bruttó 135 millió eurós bevételt hozott a Barcelonának. Csak összehasonlításul írjuk le: az egyesület a 2024/25-ös idényben összesen 108,9 millió euró bevételt generált a mezek eladásából. Valóságos Yamal-őrület tört ki a 2025-ös naptári évben. 

A tinisztár nevével ellátott 10-es mezből világszerte 1,32 millió darabot adtak el, holott a Barcelona hivatalos üzleteiben egy Yamal-mez ára körülbelül 114 euró. 

Rajta kívül Robert Lewandowski, Lionel Messi – a nosztalgia miatt –, Raphinha és Pedri nevével adták el a legtöbb mezt.

A játékosok mezeladási TOP10-es listája (2025)

  1. Lamine Yamal (Barcelona) – 1,32 millió
  2. Lionel Messi (Inter Miami) – 1,28 millió
  3. Robert Lewandowski (Barcelona) – 1,1 millió
  4. Kylian Mbappé (Real Madrid)– 1,02 millió
  5. Vinícius Jr. (Real Madrid) – 992 000
  6. Giorgian De Arrascaeta (Flamengo ) – 975 000
  7. Cristiano Ronaldo (al-Nasszr ) – 925 000
  8. Bruno Fernandes (Manchester United ) – 878 000
  9. Harry Kane (Bayern München) – 867 000
  10. Rodrygo (Real Madrid) – 778 000 darab

 

A Real átlépett egy történelmi határt, a bajoroknál Kane mindent visz

A Real Madrid is történelmet írt a futballvilágban 2025-ben, a spanyoloké az első klub, amely egyetlen év alatt több mint hárommillió mezt – összesen 3 133 000 – értékesített világszerte. Ebben a faktorban nem is volt jobb náluk a világon. A Real Madrid mezszponzorációs szerződései (Adidas, Emirates, HP) évi 260 millió eurót generálnak, amelyek a legjövedelmezőbb ilyen megállapodások a labdarúgásban. 

A legtöbb mezt eladó klubok 2025-ben

  1. Real Madrid – 3 133 000
  2. Barcelona – 2 940 000
  3. Paris Saint-Germain – 2 546 000
  4. Bayern München – 2 377 000
  5. Inter Miami – 2 366 000
  6. Boca Juniors – 1 933 000
  7. Manchester United – 1 855 000
  8. Flamengo – 1 677 000
  9. Chelsea – 1 422 000
  10. al-Nasszr – 1 281 000

A klub teljes kereskedelmi bevétele 2025-re elérte az 594 millió eurót, ebből a mezek eladása 231 milliót jelentett. Ráadásul szintén történelmi mérföldkő a királyi klubnál, hogy a merchandising bevételek már a klub teljes bevételének mintegy 43 százalékát tették ki a tavalyi esztendőben.

A Barcelona elképesztő összeget keresett 2025-ben csak a mezeladásokból
A Barcelona elképesztő összeget keresett 2025-ben csak a mezeladásokból.      Fotó: Transfermarkt

Némi meglepetés, hogy a dobogó harmadik fokára a Bayern München ért oda. A bajor klubnak a mezeladásokból és egyéb sportszer-értékesítésből származó bevétele 11 százalékkal, összesen 189 millió euróra nőtt. A legfrissebb adatok szerint a Bayern München mintegy 2,377 millió mezt értékesített 2025-ben, és a szurkolók kedvence ez alapján is Harry Kane volt, akinek a nevével ellátott mezekből csak tavaly 867 ezer fogyott el, de Jamal Musiala és Michael Olise mezei szintén kiemelkedő népszerűségnek örvendenek a szurkolók körében.

Harry Kane nemcsak a góljaival segíti a bajor klubot, hanem anyagilag is: több mint 860 ezer, nevével ellátott mez talált gazdára
Harry Kane nemcsak a góljaival segíti a bajor klubot, hanem anyagilag is: több mint 860 ezer, nevével ellátott mez talált gazdára. Fotó: DPA/Tom Weller

A Premier League nyolc csapattal képviseli magát a legjobb húszban

Miután eltávolodunk az első háromtól, azt látjuk, hogy a Premier League uralja a lista többi részét, legalábbis a rangsorban szereplő klubok száma alapján. A 4. és a 20. hely között nem kevesebb, mint hét alakulat található az angol élvonalból.

  • a Manchester United a 4.
  • az Arsenal az 5.
  • a Liverpool a 6.
  • a Tottenham a 7.
  • a Chelsea a 9.
  • a Manchester City a 11.
  • a Newcastle a 18. 

A brit kontingenst a skót Premiership óriása, a hazai pontvadászatban jelenleg harmadik Celtic egészíti ki, ugyanis a glasgow-i zöld-fehérek a 20. helyen végeztek a mezeladási „versenyben”.

Szoboszlai nyolcas számú meze igencsak fogy a klub hivatalos boltjaiban
Szoboszlai nyolcas számú meze igencsak fogy a klub hivatalos boltjaiban. Fotó: AFP/Darren Staples

Szoboszlai a mezeladásokban is a Liverpool egyik legjobbja

A Szoboszlai Dominiket és Kerkez Milost is foglalkoztató Liverpool 2025-ben mérföldkőhöz érkezett a mezeladások terén, miután augusztusban életbe lépett az új, évi 60-70 millió font értékű megállapodása az Adidasszal. Az új korszak kezdetét a klub történetének legsikeresebb mezértékesítési időszaka kísérte: az első héten 700 százalékkal múlták felül a megelőző évi Nike-mez indulását.

A klub több mint 150 országból kapott megrendeléseket, az eladások 80 százaléka pedig a Liverpool saját e-kereskedelmi platformjain keresztül zajlott. A Vörösök a legfrissebb UEFA-jelentés szerint a klub 148 millió euró bevételt generált mezértékesítésből és merchandisingból. Az eladási listákat az új igazolások és a közönségkedvencek vezetik:

  • Florian Wirtz: A klub új 7-ese a legkeresettebb név a mezek hátulján a 2025-ös nyári start óta.
  • Diogo Jota: A 2025 júliusában elhunyt támadó tiszteletére a szurkolók tömegesen vásárolták 20-as számú mezét, amelynek bevételét az LFC Foundation kapja.
  • Mohamed Szalah: Továbbra is stabilan a top háromban.
  • Virgil van Dijk és Szoboszlai Dominik: Szintén a legnépszerűbb öt játékos közé tartoznak.

Szoboszlai már a 2023/24-es debütáló idényében is az eladási listák élén végzett, megelőzve Mohamed Szalahot. Ez a lendület 2025-ben is kitartott, stabilizálva helyét a globális marketing-elitben. A Liverpool hivatalos boltja 2025-ben speciális, aláírt Szoboszlai-mez párosokat is piacra dobott díszdobozban, mintegy 600–900 font (kb. 280–420 ezer forint) közötti áron. A klub 2025 márciusában hivatalos aukció keretében értékesítette Szoboszlai meccsen viselt mezeit, amelyek a magyar szurkolók körében rekordáron keltek el.

Kerkez 2025 augusztusában bekerült a Premier League Év csapatába, ami tovább növelte globális marketingértékét és a nevével ellátott mezek iránti nemzetközi keresletet. Szép számmal fogyott a nevével ellátott 6-os számú mez. A bal oldali védő meze nem olcsó a klub webshopjában, ugyanis a felnőtt „Stadium” (szurkolói) változat ára körülbelül 90–114 font (kb. 42–53 ezer forint) között mozog, míg a gyerek változatok 84 fonttól érhetőek el.

Osimhen és Sallai Roland meze is igencsak kelendő Isztambulban
Victor Osimhen és Sallai Roland mezeit viszik, mint a cukrot.  Fotó: Anadolu/Abdulhamid Hosbas

Osimhennek köszönhetően a Galatasaray rekordot döntött, Sallait imádják a szurkolók

A legjobb húsz között három török ​​klub is megtalálható, mégpedig a középmezőnyben: a Galatasaray (8.), a Fenerbahce (12.) és a Besiktas (17.). Sallai Roland klubja nemcsak továbbjutott a BL-rájátszásában, de a mezeladások bevételét tekintve a top 10 tagja. A 2025-ös siker egyik legfőbb motorja a nigériai sztárcsatár, Victor Osimhen volt: a támadó meze megdöntötte a klub történetének korábbi eladási rekordjait: 

egyetlen háromnapos időszak alatt közel 90 000 darabot adtak el az Osimhen által reklámozott, a 2000-es UEFA-kupa győzelmet idéző retró mezből.

Ugyanakkor a „Solo Il Gala” elnevezésű, 9 999 lírába kerülő gyűjtői bokszokból (amelyek sorszámozott mezt és maszkot is tartalmaztak) napok alatt több mint 20 000 darabot adtak el, mintegy 4,2 millió euró bevételt hozva a klubnak.

Kifejezetten büszkék lehetünk a török bajnok magyar játékosára, Sallai Rolandra, aki a Galatasaray 2025-ös sikereinek egyik kulcsszereplőjévé vált, ami a mezértékesítési adatokban is megmutatkozik. A magyar válogatott szélső a második vonal élére került, és mezei iránti kereslet különösen a 2025. májusi bajnoki cím megszerzése után, majd a 2025/26-os idény kezdetén ugrott meg, miután alapemberré vált a csapatban. A szurkolók elismerését azzal vívta ki, hogy kényszerűségből még jobbhátvédként is kiváló teljesítményt nyújtott.

Ousmane Dembélé az Aranylabdát elnyerte 2025-ben, a mezeladásban viszont lemaradt fiatal csapattársa, Warren Zaïre-Emery mögött
Ousmane Dembélé (képünkön) az Aranylabdát elnyerte 2025-ben, a mezeladásban viszont lemaradt fiatal csapattársa, Warren Zaire-Emery mögött. Fotó: MTI/EPA/Yoan Valat

A BL-címvédő épphogy bekerült a legjobb tíz közé

A Paris Saint-Germain (PSG) 2025-ben megerősítette helyét a világ legnépszerűbb futballklubjai között, amit a rekordot döntő mezértékesítések és kereskedelmi bevételek is tükröznek. A klub a Reuters összeállítása alapján a 2024/25-ös pénzügyi évet rekordméretű, 837 millió eurós összbevétellel zárta. Ebből a kereskedelmi bevételek (merchandising és szponzoráció) 367 millió eurót tettek ki. Online növekedés: A 2025/26-os idény kezdetétől az online áruházi eladások 210 százalékkal, míg a bolti értékesítések 90 százalékkal emelkedtek az előző évhez képest a sportcal.com elemzése szerint.

Annak ellenére, hogy Kylian Mbappé 2024-ben távozott, a klub népszerűsége nem csökkent. 2025-ben mindenesetre elég meglepő eredményt kaptunk arra, vajon kinek a meze fogyott a legjobban a párizsiak közül. Ő nem más, mint 

Warren Zaire-Emery, aki a PSG saját nevelésű középpályása, a szurkolók első számú kedvencévé vált. 

Ugyanakkor Ousmane Dembélé és Bradley Barcola mezei is az eladási listák élén szerepelnek. A legnépszerűbb mezek hivatalos ára tavaly a Footcenter és a PSG Online Store felületein 100 euró környékén mozgott a standard változatok esetében.

Érdekesség, hogy a nemzetközi kupákban leszereplő, vagy oda el sem jutó olasz klubok közül hárman is ott vannak a legjobb húsz között: az AC Milan (13.), a Juventus (15.) és az előző BL-kiírás finalistája, az Inter (16.). A holland Eredivisie-ben szereplő Ajax (19.) nem a legeredményesebb hónapjait hagyta maga mögött, ám a népszerűsége változatlan.

Varga Barnabás meze még mindig a legkelendőbb a Fradi-szurkolók körében
Varga Barnabás meze még mindig a legkelendőbb a Fradi-szurkolók körében. Fotó: Fradi.hu/Molnár Ádám

Két olyan játékos meze a legkelendőbb, akik már nem a Fradiban játszanak

A Ferencváros 2025-ben is kiemelkedő évet zárt a mezeladások terén, köszönhetően az új Macron-kollekciónak és a nemzetközi kupaszerepléseknek. A klub 2025 májusában közzétett pénzügyi beszámolója szerint 

a Ferencváros közel 20 milliárd forintos rekordbevételt ért el, amelynek jelentős részét a merchandising és a kereskedelmi tevékenységek tették ki.

A sikeres nemzetközi szereplés és az újabb bajnoki cím a mezvásárlási kedvet is megdobta. A legtöbb mezt továbbra is a gólkirály Varga Barnabás, valamint 2025-ben távozott korábbi közönségkedvenc, Mohamed Alí Ben Romdán nevével értékesítik.


 

