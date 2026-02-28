NATO-támaszpont ellen terveztek támadást

A kamaszfiú ügyvédje megerősítette az NTB hírügynökségnek, hogy a fiút terrorcselekmény elkövetése szándékának a gyanúja miatt őrizetbe vették. Védence tagadja a vádat.
A fiatalember az NRK szerint a délnyugat-norvégiai Stavangerben lévő NATO-támaszpont ellen tervezett támadást végrehajtani. Norvégiában nőtt fel és kapcsolatai vannak a térségben. A műsorközlő szerint a fiú radikalizálódott és támogatta az Iszlám Állam nevű terrorszervezetet. A jelentés szerint egyszer az Iszlám Állam zászlajával jelent meg az iskolában.
A fiút azért vették őrizetbe, mert fennállt a bizonyítékok megsemmisítésének a veszélye
– mondta a PST norvég hírszerzés szóvivője az NTB hírügynökségnek. A fiú ügyvédje szerint védencét kéthetes előzetes letartóztatásba helyezték – írta az MTI.
Borítókép: A NATO zászlaja (Fotó: AFP)
