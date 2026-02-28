A szakszolgálatainknak van erre vonatkozó információjuk, ők rögzítik a kijevi rezsim új szabotázsokra való felkészülésének kíséreteit - mondta.

Moszkva figyelmeztette Ankarát a fekete-tengeri gázvezetékek elleni ukrán tervekre A képen: Kék áramlat Samsunban Fotó: MUSTAFA OZER / AFP

A fekete-tengeri gázvezetékek elleni támadás lehetőségéről Vlagyimir Putyin orosz elnök kedden tett ismételten említést az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) vezetői testületének tanácskozásán.

A Fekete-tenger alján lefektetett gázvezetékeink lehetséges felrobbantásáról van szó. Ez az úgynevezett Török Áramlat és Kék Áramlat. Nem nyugszanak

– mondta akkor, nem konkretizálva a terveket és Oroszország ellenfeleit nevezve meg potenciális elkövetőként. Peszkov pénteken megígérte, hogy a Kreml be fogja jelenteni a háromoldalú ukrajnai rendezési tárgyalások folytatásának dátumát, amint erről végleges megállapodás születik. A Kreml szóvivője az európai országok körében uralkodó hangulatra hivatkozva úgy vélekedett, hogy újabb kísérlet történhet a befagyasztott orosz kintlévőségek "ellopására".

A letéteményes országok, Belgium, kategorikusan ellenzi ezt. Van még egy sor más ország is, amely tisztában van egy ilyen döntés, azaz az eszközeink kisajátításának elkerülhetetlen negatív következményeivel

– hangoztatta.

Borítókép: Dmitrij Peszkov (Fotó: AFP)