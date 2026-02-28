oroszországvlagyimir putyinmoszkvaterv

Moszkva figyelmeztette Ankarát a fekete-tengeri gázvezetékek elleni ukrán tervekre

Oroszország több ízben is tájékoztatta Törökországot Kijev arra vonatkozó terveiről, hogy megtámadja az orosz gázt szállító fekete-tengeri gázvezetékeket – jelentette ki Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára pénteken újságíróknak.

Magyar Nemzet
2026. 02. 28. 6:46
Dmitrij Peszkov Fotó: SEFA KARACAN Forrás: ANADOLU
A szakszolgálatainknak van erre vonatkozó információjuk, ők rögzítik a kijevi rezsim új szabotázsokra való felkészülésének kíséreteit - mondta. 

Moszkva figyelmeztette Ankarát a fekete-tengeri gázvezetékek elleni ukrán tervekre A képen: Kék áramlat Samsunban Fotó: MUSTAFA OZER / AFP
Moszkva figyelmeztette Ankarát a fekete-tengeri gázvezetékek elleni ukrán tervekre A képen: Kék áramlat Samsunban Fotó: MUSTAFA OZER / AFP 

A fekete-tengeri gázvezetékek elleni támadás lehetőségéről Vlagyimir Putyin orosz elnök kedden tett ismételten említést az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) vezetői testületének tanácskozásán. 

A Fekete-tenger alján lefektetett gázvezetékeink lehetséges felrobbantásáról van szó. Ez az úgynevezett Török Áramlat és Kék Áramlat. Nem nyugszanak

– mondta akkor, nem konkretizálva a terveket és Oroszország ellenfeleit nevezve meg potenciális elkövetőként. Peszkov pénteken megígérte, hogy a Kreml be fogja jelenteni a háromoldalú ukrajnai rendezési tárgyalások folytatásának dátumát, amint erről végleges megállapodás születik. A Kreml szóvivője az európai országok körében uralkodó hangulatra hivatkozva úgy vélekedett, hogy újabb kísérlet történhet a befagyasztott orosz kintlévőségek "ellopására". 

A letéteményes országok, Belgium, kategorikusan ellenzi ezt. Van még egy sor más ország is, amely tisztában van egy ilyen döntés, azaz az eszközeink kisajátításának elkerülhetetlen negatív következményeivel

– hangoztatta.

Borítókép: Dmitrij Peszkov (Fotó: AFP)

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

