Brutálisan drágulhatnak a gyógyszerek egy EU rendelet miatt

Újabb brüsszeli szabályozás emelheti meg a mindennapi megélhetés költségeit. Az uniós szennyvízkezelési irányelv miatt az alapvető gyógyszerek és drogériai termékek ára a következő években jelentősen nőhet, egyes becslések szerint akár drasztikus mértékben is.

Magyar Nemzet
2026. 02. 28. 9:24
A gyógyszerek árát emelni fogja egy uniós rendelkezés. Forrás: Fotó: NurPhoto via AFP
Az Európai Unió új szennyvízkezelési irányelve alapján a gyógyszer- és kozmetikumgyártókra hárítanák a tisztítási költségek jelentős részét. Az intézkedés következtében drasztikus, akár 75 százalékos drágulás is várható bizonyos termékeknél, a szabályozott piacokon pedig gyógyszerhiány alakulhat ki – írja az Infostart.

gyógyszer, fájdalomcsillapító
A szennyvíztisztítás szigorítása hatással lesz a gyógyszerek és kozmetikumok árára ia/Fotó: Pécsi Tudományegyetem

Somosi Zoltán, a Klímapolitikai Intézet kutatója az InfoRádióban arról beszélet, hogy az Európai Unió 2024 januárjában elfogadott szennyvízkezelési irányelve miatt jövőbeli változások várhatók a gyógyszerek árában, amelyek akár jelentős dráguláshoz is vezethetnek. A szabályozás célja az uniós vízminőség javítása, különösen a szerves és szervetlen anyagok, továbbá a szintetikus származékok, például gyógyszermaradványok és kozmetikummaradványok kiszűrése érdekében. A kutató arról is beszélt, hogy az utóbbi 2045-től kötelező és teljes mértékben esedékes, a díj beszedése viszont már 2028 végétől megtörténne, ennek 80 százaléka a gyógyszer- és kozmetikumgyártókat terhelné. Ez amiatt van, mert a szintetikus, szerves szennyezést a legtöbb esetben a gyógyszerekben található különböző hatóanyagok okozzák. Ugyanakkor ezek a mezőgazdaságból és az ipari tevékenységekből is származhatnak. Maga az intézkedés mindesetre a gyógyszergyártókra hárul.

A terheket végül a fogyasztó állja

A kutató szerint a szennyvíztisztítás költségei nőnek, mert az olyan technológiákat kell alkalmazni, mint az ózonos kezelés, UV-fény vagy aktív karbonszűrés, ami évente 1,4–1,8 milliárd eurós többletet jelenthet. A tervezett szabályok szerint a költségek 80 százalékát a gyógyszer- és kozmetikumgyártókra hárítanák, ezért az intézkedés gyakorlatilag az „adóztatás” szerepét töltheti be a gyógyszerek fogyasztása után. 

Ennek következtében a szakértők szerint akár 75 százalékos áremelkedés is előfordulhat egyes gyógyszerek esetében, ha a gyártók át tudják hárítani a pluszköltségeket. 

 

Milyen gyógyszerek ára emelkedhet? 

Az uniós becslések szerint a paracetamol és más gyakran használt láz- és fájdalomcsillapítók ára 10–30 százalékkal is nőhet. Ezzel szemben a német környezetvédelmi és egészségügyi hatóság 45–75 százalékos áremelkedést vár ezeknél a készítményeknél, és más elemzők 30–70 százalékos növekedést is elképzelhetőnek tartanak.  Az intézkedés azt is okozhatja, hogy folytatódik a gyógyszeripar kitelepülése Európából Ázsiába- magyarázta a szakértő.

Az új szabályok nemcsak a gyógyszerekre, hanem a kozmetikumokra is vonatkoznak, bár ott a szabadpiaci árképzés miatt könnyebben beépíthetők a költségek az árba. Ilyen kozmetikai termékek közé tartoznak például 

  • a naptejek, 
  • testápolók
  • és samponok, 

amelyeknél 2028 után szintén várható áremelkedés. 

A szakértő szerint a gyógyszerek elfogyasztása utáni anyagok eltávolítása a hagyományos víztisztításhoz képest jóval drágább és energiaigényesebb, így indokolja a drágulás lehetséges mértékét. A mostani javaslatok szerint a díjak beszedése már 2028 végétől elkezdődhet, bár a teljes, kötelező megfelelés 2045-től lenne esedékes. A gyógyszerpiac különböző szabályozási környezete miatt az áremelkedés hatása nem minden uniós országban lesz egyforma. A változások egyértelműen kihívást jelentenek a gyártók számára, mert a költségek áthárítása nem mindig megoldható - írja a Infostart. 

