Brutálisan drágulhatnak a gyógyszerek egy EU rendelet miatt

Az Európai Unió új szennyvízkezelési irányelve alapján a gyógyszer- és kozmetikumgyártókra hárítanák a tisztítási költségek jelentős részét. Az intézkedés következtében drasztikus, akár 75 százalékos drágulás is várható bizonyos termékeknél, a szabályozott piacokon pedig gyógyszerhiány alakulhat ki – írja az Infostart.

A szennyvíztisztítás szigorítása hatással lesz a gyógyszerek és kozmetikumok árára ia/Fotó: Pécsi Tudományegyetem

Somosi Zoltán, a Klímapolitikai Intézet kutatója az InfoRádióban arról beszélet, hogy az Európai Unió 2024 januárjában elfogadott szennyvízkezelési irányelve miatt jövőbeli változások várhatók a gyógyszerek árában, amelyek akár jelentős dráguláshoz is vezethetnek. A szabályozás célja az uniós vízminőség javítása, különösen a szerves és szervetlen anyagok, továbbá a szintetikus származékok, például gyógyszermaradványok és kozmetikummaradványok kiszűrése érdekében. A kutató arról is beszélt, hogy az utóbbi 2045-től kötelező és teljes mértékben esedékes, a díj beszedése viszont már 2028 végétől megtörténne, ennek 80 százaléka a gyógyszer- és kozmetikumgyártókat terhelné. Ez amiatt van, mert a szintetikus, szerves szennyezést a legtöbb esetben a gyógyszerekben található különböző hatóanyagok okozzák. Ugyanakkor ezek a mezőgazdaságból és az ipari tevékenységekből is származhatnak. Maga az intézkedés mindesetre a gyógyszergyártókra hárul.

A terheket végül a fogyasztó állja

A kutató szerint a szennyvíztisztítás költségei nőnek, mert az olyan technológiákat kell alkalmazni, mint az ózonos kezelés, UV-fény vagy aktív karbonszűrés, ami évente 1,4–1,8 milliárd eurós többletet jelenthet. A tervezett szabályok szerint a költségek 80 százalékát a gyógyszer- és kozmetikumgyártókra hárítanák, ezért az intézkedés gyakorlatilag az „adóztatás” szerepét töltheti be a gyógyszerek fogyasztása után.

Ennek következtében a szakértők szerint akár 75 százalékos áremelkedés is előfordulhat egyes gyógyszerek esetében, ha a gyártók át tudják hárítani a pluszköltségeket.

Milyen gyógyszerek ára emelkedhet?

Az uniós becslések szerint a paracetamol és más gyakran használt láz- és fájdalomcsillapítók ára 10–30 százalékkal is nőhet. Ezzel szemben a német környezetvédelmi és egészségügyi hatóság 45–75 százalékos áremelkedést vár ezeknél a készítményeknél, és más elemzők 30–70 százalékos növekedést is elképzelhetőnek tartanak. Az intézkedés azt is okozhatja, hogy folytatódik a gyógyszeripar kitelepülése Európából Ázsiába- magyarázta a szakértő.