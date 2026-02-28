Rendkívüli

Elkezdődött a háborúellenes gyűlés Esztergomban, kövesse nálunk élőben! + videó

Magyar PéterBrüsszelUkrajna

Itt az újabb ukrán beismerés: Magyar Péter és a Tisza Párt győzelmét akarják + videó

Egy ukrán elemző arról beszélt, hogy Kijevben látványos ünneplést kellene szervezni, ha a magyarországi választásokon a Tisza győzne. A megszólaló szerint egy esetleges kormányváltás új fejezetet nyithatna Ukrajna számára, és azért Magyar Péternek szurkolnak, mert onnantól bármekkora pénzügyi és katonai támogatást megkaphatnának. A Fidesz a biztos választás!

Magyar Nemzet
2026. 02. 28. 10:15
Magyar Péter Forrás: AFP
Az ukránok a Tiszának szurkolnak, mert tudják, hogy a szuverén nemzeti kormánnyal ellentétben tőlük bármekkora pénzügyi és katonai támogatást megkapnának. Jurij Romanjuk ukrán elemző és az Ukrajna a NATO-ban nevű szervezet vezetője szerint ha április 12-én Magyar Péter nyeri a választásokat, akkor Ukrajnának tűzijátékkal és száz ágyúlövéssel kellene ünnepelnie Magyar győzelmét.

Az ukránok tűzijátékkal ünnepelnék Magyar Péter és a Tisza győzelmét
(Fotó: AFP)

Negyvenöt nap múlva, április 12-én, akár végleg elveszíthetjük Orbán kormányát – és akkor nagyon unalmas és szomorú lesz nélkülük. Másrészt viszont az ukrán vezetésnek a Bankova utcában egyedülálló lehetősége nyílna először feloldani a háború idején érvényes tűzijáték-tilalmat. Kijevben április 12-én este 9 órakor, amint az előzetes exit pollok Magyar Péter győzelmét mutatják a magyarországi választásokon, száz ágyúlövéssel kellene ünnepelni a fővárosban

– fejtette ki Romanjuk. Ahogy arról lapunk is beszámolt, az ukránok azért ünnepelnék, ha kormányváltás lenne Magyarországon, mert a Tisza megtenné, amit Brüsszel kér, Brüsszel pedig ukrán érdekek mentén cselekszik.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

