Az ukránok a Tiszának szurkolnak, mert tudják, hogy a szuverén nemzeti kormánnyal ellentétben tőlük bármekkora pénzügyi és katonai támogatást megkapnának. Jurij Romanjuk ukrán elemző és az Ukrajna a NATO-ban nevű szervezet vezetője szerint ha április 12-én Magyar Péter nyeri a választásokat, akkor Ukrajnának tűzijátékkal és száz ágyúlövéssel kellene ünnepelnie Magyar győzelmét.

Az ukránok tűzijátékkal ünnepelnék Magyar Péter és a Tisza győzelmét

(Fotó: AFP)