Ismét elment egy legenda: meghalt Neil Sedaka

Neil Sedaka családja péntek esti közleményében „igazi rock and roll legendaként” és „milliók példaképeként” emlékezett meg róla. Sedaka egy Los Angeles-i kórházban hunyt el, miután állapota hirtelen rosszabbra fordult.

Neil Sedaka (Forrás: Wikipédia)

Neil Sedaka 1939-ben született Brooklynban, egy taxisofőr fiaként. Tehetsége korán megmutatkozott: a Juilliard School falai között klasszikus zongoristának készült, ám a sors más utat szánt neki. Amikor 13 évesen megismerkedett szomszédjával, Howard Greenfielddel, kezdetét vette a könnyűzene egyik legsikeresebb szerzőpárosának története.

A legendás New York-i Brill Building falai között olyan örökzöldeket ontottak magukból, mint a Stupid Cupid (Connie Francis előadásában) vagy saját slágerei, a Calendar Girl és az Oh! Carol.

A hatvanas évek közepén a „brit invázió” és a Beatles érkezése majdnem véget vetett a karrierjének. Sedaka, akit hirtelen elavultnak bélyegeztek, a pusztaság éveinek nevezte ezt az időszakot.

Azonban kevés művész volt képes olyan látványos visszatérésre, mint ő. Az 1970-es években Angliába költözött, ahol barátságot kötött Elton Johnnal. Az énekes saját kiadójához szerződtette, a közös munka pedig olyan világslágereket szült, mint a Laughter in the Rain és a Bad Blood. Sedaka volt az első, aki képes volt korábbi pörgős slágerét, a Breaking Up Is Hard to Do-t lassú, melankolikus balladaként is a toplisták élére juttatni – ezzel is bizonyítva dalszerzői mélységét.

Neil Sedaka életműve túlélt minden divatot

Munkássága több mint 500 dalt ölelt fel. Olyan előadók köszönhettek neki sikereket, mint Elvis Presley, Frank Sinatra vagy a Captain & Tennille, akiknek a Love Will Keep Us Together című szerzeménye hozott Grammy-díjat.

Sedaka még a nyolcvanas éveiben is aktív maradt. A pandémia idején naponta jelentkezett zongorája mellől, hogy „minikoncertekkel” tartsa a lelket rajongóiban.

A taps olyan, mint az adrenalin. Ha egyszer megízlelted, soha nem akarod abbahagyni

– nyilatkozta egyszer.

Neil Sedakát felesége, Leba – akivel több mint hat évtizedig éltek boldog házasságban –, valamint gyermekei és unokái gyászolják.