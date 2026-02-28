Rendkívüli

Elkezdődött a háborúellenes gyűlés Esztergomban, kövesse nálunk élőben! + videó

neil sedakaelhunytmeghalt

Ismét elment egy legenda: meghalt Neil Sedaka

Neil Sedaka, az Oh! Carol, a Breaking Up Is Hard to Do és a Laughter in the Rain dalokat megalkotó zenei géniusz, aki évtizedeken át formálta az amerikai popzene hangzását, 86 éves korában távozott. Pályafutása a Brooklyn-i bérházaktól a világhírű koncertszínpadokig ívelt, bebizonyítva, hogy a jó dallamoknak nincs lejárati ideje.

Munkatársunktól
2026. 02. 28. 10:50
Forrás: neilsedaka.com
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Neil Sedaka családja péntek esti közleményében „igazi rock and roll legendaként” és „milliók példaképeként” emlékezett meg róla. Sedaka egy Los Angeles-i kórházban hunyt el, miután állapota hirtelen rosszabbra fordult.

Neil Sedaka
Neil Sedaka (Forrás: Wikipédia)

Neil Sedaka 1939-ben született Brooklynban, egy taxisofőr fiaként. Tehetsége korán megmutatkozott: a Juilliard School falai között klasszikus zongoristának készült, ám a sors más utat szánt neki. Amikor 13 évesen megismerkedett szomszédjával, Howard Greenfielddel, kezdetét vette a könnyűzene egyik legsikeresebb szerzőpárosának története.

A legendás New York-i Brill Building falai között olyan örökzöldeket ontottak magukból, mint a Stupid Cupid (Connie Francis előadásában) vagy saját slágerei, a Calendar Girl és az Oh! Carol.

A hatvanas évek közepén a „brit invázió” és a Beatles érkezése majdnem véget vetett a karrierjének. Sedaka, akit hirtelen elavultnak bélyegeztek, a pusztaság éveinek nevezte ezt az időszakot.

Azonban kevés művész volt képes olyan látványos visszatérésre, mint ő. Az 1970-es években Angliába költözött, ahol barátságot kötött Elton Johnnal. Az énekes saját kiadójához szerződtette, a közös munka pedig olyan világslágereket szült, mint a Laughter in the Rain és a Bad Blood. Sedaka volt az első, aki képes volt korábbi pörgős slágerét, a Breaking Up Is Hard to Do-t lassú, melankolikus balladaként is a toplisták élére juttatni – ezzel is bizonyítva dalszerzői mélységét.

Neil Sedaka életműve túlélt minden divatot

Munkássága több mint 500 dalt ölelt fel. Olyan előadók köszönhettek neki sikereket, mint Elvis Presley, Frank Sinatra vagy a Captain & Tennille, akiknek a Love Will Keep Us Together című szerzeménye hozott Grammy-díjat.

Sedaka még a nyolcvanas éveiben is aktív maradt. A pandémia idején naponta jelentkezett zongorája mellől, hogy „minikoncertekkel” tartsa a lelket rajongóiban.

A taps olyan, mint az adrenalin. Ha egyszer megízlelted, soha nem akarod abbahagyni

– nyilatkozta egyszer.

Neil Sedakát felesége, Leba – akivel több mint hat évtizedig éltek boldog házasságban –, valamint gyermekei és unokái gyászolják.

Bár a hangja elhallgatott, a „tra-la-la” és a „doo-be-do” királyának dallamai örökre ott maradnak a popzene alapkövei között. 

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelektisza

Nem könnyű…

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.