Idén igazi sztárvendéggel rendezik meg a Mozart-napot a Zeneakadémián

Koncertekkel és gyermekprogramokkal is várja a közönséget a Concerto Budapest a Mozart-napon, március 8-án a Zeneakadémián.

Munkatársunktól
2026. 02. 27. 18:55
A Concerto Budapest 2018 óta évről évre egynapos koncertsorozatot szentel a klasszikus zene örök kedvencének, Wolfgang Amadeus Mozartnak. – Mozart zenéje visszaadja az elveszett paradicsomot, hiszen az emberi lét csodáját képes volt hangokban megmutatni. Az öröm és a fájdalom is magasrendűen, mégis egyszerűen és természetesen szólal meg műveiben. Ha átadjuk magunkat a zenéjének, békére lelhetünk – vallja Keller András, a fesztivál művészeti vezetője. 

Simon Izabella a 2025-ös Mozart-nap koncertjén. Fotó: Mudra László
Simon Izabella zongoraművész a Mozart-nap folyamán két alkalommal is várja a gyerekeket. Fotó: Mudra László

Mozart-nap a Zeneakadémián

A rendkívüli népszerűségnek örvendő Mozart-napon a közönség koncentrált formában, egy teljes napon át, sztárszólisták előadásában találkozhat a zeneszerző legszebb műveivel. A 11 órakor kezdődő koncerten a Szabadkőműves gyászzene (K. 477), az Esz-dúr sinfonia concertante (K. 364) és a c-moll mise (K. 427), 15 órától a c-moll adagio és fúga (K. 546), az Esz-dúr zongoranégyes (K. 493) és az Esz-dúr zongoraötös (K. 452) hangzik el. A 19.30-kor kezdődő zárókoncert műsorán A varázsfuvola nyitánya (K. 620), az Esz-dúr („Jeunehomme”) zongoraverseny (K. 271), az Esz-dúr versenymű két zongorára (K. 365), valamint az Esz-dúr szimfónia (K. 543) szerepel.

A koncerteken a Keller András, illetve Takács-Nagy Gábor vezényelte zenekar mellett fellép Berecz Mihály zongoraművész, a Keller Quartet (Keller András, Környei Zsófia hegedű, Szűcs Máté brácsa, Fenyő László cselló) és a Concerto Winds (Klenyán Csaba klarinét, Mohai Bálint fagott, Tóth Bálint kürt). A nap sztárvendége a zongora nagyasszonyaként emlegetett Elisabeth Leonszkaja, a Concerto Budapest visszatérő vendégművésze lesz, aki ezt megelőzően március 7-én ingyenes és nyilvános mesterkurzust is tart a Concerto Budapest Páva utcai székházában a kiemelkedően tehetséges növendékek számára.

A koncertekkel párhuzamosan két alkalommal, 11 és 15 órakor a gyermekeket várja programmal Simon Izabella zongoraművész a Zeneakadémia kupolatermében.

 

