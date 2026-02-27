Magyar PéterTisza PártVálasztás 2026

Így készül a baloldal a vereségre, Ábrahám Róbert rámutatott az árulkodó jelekre

Vannak már árulkodó jelek, építik a választási csalásról szóló narratívát is.

2026. 02. 27. 19:57
Ezért volt értelme föllázítani mindenkit, meggyűlöltetni az egyik emberrel a másikat, meg fenyegetőzni, hogy elveszik a dolgokat? – tette fel a kérdést Ábrahám Róbert a közösségi oldalára feltöltött videójában. A véleményvezér rámutatott, hogy egyre több jel mutat arra, hogy Magyar Péter, a Tisza Párt és a baloldali médiavilág a vereségre készül.

Ábrahám Róbert példaként említette, hogy Magyar Péter zárt ajtók mögött összehívta a képviselőjelöltjeit, és arról beszélt nekik, hogy mit kell majd csinálni, hogyha elveszítették a választást. A Tisza-vezért azt mondta, hogy ő külföldre megy és az embereinek is ezt javasolja. Ábrahám Róbert arra is rámutatott, hogy a választások közeledtével a Telex is elkezdte fölkérdezni, elkezdték csipkedni a baloldali pártelnököt.

– Mondtam, hogy be fogják nyomni a Kapitány Istvánt. Megtörtént. Az elemzőik, elkezdtek arról beszélni, hogy mennyivel jobb lenne egy Kapitány István, nagyobb támogatottsága lenne. Ez mind szondázás. Szondázzák az utat kifele, hogy hogy tudnak tudnak ebből kijönni, mert a Kamala Harris-típusú kampány, mikor jóval a valóság fölé méred magad, és elhiteted a hívekkel, hogy tényleg a plafonon vagy és most áttörés van, az egy nagyon nagy mozgósítóerő tud lenni. 

Azonban amikor a választás napja közeledik, és a valóság nem kezdi utolérni a hazudozásaidat, akkor abból valahogy ki kell hátrálni

– magyarázta Ábrahám Róbert. 

Ábrahám Róbert szerint nem ér véget a gyűlölködés április 12-én

Ebből gondolhatnánk azt, hogy legalább véget fog érni a gyűlölködés, eljön a választás, kiderül, hogy mi a valóság, és akkor utána minden visszatér a normális kerékvágásba. De ez nem így lesz. Már elkezdték hetekkel ezelőtt a szervezeteikkel, a fogott influenszereikkel azt kommunikálni, hogy itt választási csalás lesz – hívta fel a figyelmet. Majd rámutatott: 

valahogy fel kell készíteni ezeket az embereket a valóságra, mert különben rajtuk fogják számonkérni.

De nem csak az a lényeg, hogy a politikacsinálók, meg a politikai haszonélvezők ebből hogyan fognak tudni kiszállni. Hanem az is, ahogy hallgatod és látod azokat a szektát támogató embereket, akik most elkezdenek arról beszélni, hogy ők akkor bizony elmennek a választás másnapján, külföldre menekülnek, mert őket elviszik börtönbe. 

Ők a saját lelkületükből indulnak ki. Azt hiszik ezek az emberek, hogyha a Tisza elveszíti ezt a választást akkor nekik meg menekülni kell, pedig ez nincs így

– mutatott rá Ábrahám Róbert. Hozzátette: pont ez a valóság, hogy azzal szemben, amit beléjük tápláltak 15-16 éven keresztül folyamatosan, az az, hogy Magyarországon nincs diktatúra. – Ha elveszítik a választást, akkor másnap ugyanúgy megy minden tovább, és ők ugyanúgy magyarok lesznek – szögezte le.


