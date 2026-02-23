Válságtanácskozást tartott Magyar Péter

Az Index információ szerint Tisza Párt elnöke arról beszélt képviselőjelölteknek, hogy a tetszetős kutatási eredmények ellenére kikaphat a Tisza az egyéni választókerületek többségében. Magyar Péter brutális lejárató kampányra számít, és belengette, amennyiben veszítenek, nem marad Magyarországon. A Tisza sajtóosztályának számos kérdést küldött a lap az eseménnyel kapcsolatban, amelyekre azonban érdemi választ nem érkezett.

Fotó: Havran Zoltán

„Nem igaz. Jó vergődést a hátralévő 51 napra!” – mindössze ennyit válaszolt a Tisza Párt a részletes kérdéssorra.

A lap felidézte: a Tisza Párt február 20-án 11 órára hívta az egyéni jelöltjeit Budapest III. kerültébe egy rendezvényhelyszínre. Az itt tartott összejövetelről viszonylag későn értesítették az érintetteket, akik azt sem tudták pontosan, hogy miért kell a fővárosba utazniuk. Akadtak olyan képviselők, akik a váratlan meghívó, valamint az elmúlt hetek eseményei és pletykái alapján arra számítottak, hogy Magyar Péter a visszalépését jelenti be.

Az eseményről aztán később a párt kommunikációjában mindössze annyi jelent meg, hogy Magyar Péter hivatalosan is elfogadta a miniszterelnök-jelöltséget.

„Az első meglepetés az volt, hogy amikor megérkeztünk, le kellett adnunk a mobiltelefonjainkat” – mesélte egyik résztvevő akit teljesen meglepett, hogy ennyire szigorúan vették, nehogy valaki hangfelvételt készítsen az eseményről. A pártelnök szavait hallva azonban rögtön megértették a jelenlévők, miért is volt szükség a fokozott óvatosságra.

„Elég pesszimista hangvételű beszédet mondott Péter” – elevenítette föl egy másik forrás az elhangzottakat, aki

saját bevallása szerint korábban sosem tapasztalat ennyire negatív hozzáállást pártelnöktől.

Ezek után nem meglepő, hogy a fővárosba rendelt egyéni jelölteket arra kérték a szervezők, senkinek semmit ne áruljanak el az ott hallottakról.

A pártelnök ugyanis arról beszélt, hogy jelen állás szerint egyáltalán nem biztos a Tisza győzelme.

Magyar Péter úgy értékelte a helyzetet, hogy a Tisza számára – a választási rendszer realitásait figyelembe véve – sokkal rosszabb a tényleges helyzet, mint amit a független közvélemény-kutatók országos mérései alapján sokan gondolnak.

Ez egybecseng azzal, amit a lap egyik forrása a Tisza központi kampánycsapatának egyik tagja mondott a minap, amikor arról beszélt, hogy jelen állás szerint 55-60 egyéni körzetben a Fidesz vezet.