Válságtanácskozást tartott Magyar Péter

Magyar Péter pénteken eligazítást tartott a Tisza Párt képviselőjelöltjeinek, az Index információ szerint a pártelnök nagyon pesszimistán beszélt, és mintha arra készítette volna föl a jelöltjeit, hogy a tetszetős kutatási eredmények ellenére kikaphat a Tisza az egyéni választókerületek többségében. Az eligazításon szó esett droggal kapcsolatos videóról is, Magyar a képviselőjelölteket arra kérte, hogy fogják rá a mesterséges intelligenciára, amennyiben bármilyen videó feltűnik az interneten. Magyar arról is beszélt, hogy egy esetleges választási vereség esetén ő nem maradhat Magyarországon, mivel egy újabb Fidesz-kormány alatt börtönbe kerülne.

2026. 02. 23.
Főhet Magyar Péter feje Fotó: Máté Krisztián
Az Index információ szerint Tisza Párt elnöke arról beszélt képviselőjelölteknek, hogy a tetszetős kutatási eredmények ellenére kikaphat a Tisza az egyéni választókerületek többségében. Magyar Péter brutális lejárató kampányra számít, és belengette, amennyiben veszítenek, nem marad Magyarországon. A Tisza sajtóosztályának számos kérdést küldött a lap az eseménnyel kapcsolatban, amelyekre azonban érdemi választ nem érkezett.

ajánlószelvények gyűjtése Széll Kálmán tér Tisza Párt
Fotó: Havran Zoltán

„Nem igaz. Jó vergődést a hátralévő 51 napra!” – mindössze ennyit válaszolt a Tisza Párt a részletes kérdéssorra.

A lap felidézte: a Tisza Párt február 20-án 11 órára hívta az egyéni jelöltjeit Budapest III. kerültébe egy rendezvényhelyszínre. Az itt tartott összejövetelről viszonylag későn értesítették az érintetteket, akik azt sem tudták pontosan, hogy miért kell a fővárosba utazniuk. Akadtak olyan képviselők, akik a váratlan meghívó, valamint az elmúlt hetek eseményei és pletykái alapján arra számítottak, hogy Magyar Péter a visszalépését jelenti be. 

Az eseményről aztán később a párt kommunikációjában mindössze annyi jelent meg, hogy Magyar Péter hivatalosan is elfogadta a miniszterelnök-jelöltséget.

„Az első meglepetés az volt, hogy amikor megérkeztünk, le kellett adnunk a mobiltelefonjainkat” – mesélte egyik résztvevő akit teljesen meglepett, hogy ennyire szigorúan vették, nehogy valaki hangfelvételt készítsen az eseményről. A pártelnök szavait hallva azonban rögtön megértették a jelenlévők, miért is volt szükség a fokozott óvatosságra.

„Elég pesszimista hangvételű beszédet mondott Péter” – elevenítette föl egy másik forrás az elhangzottakat, aki

 saját bevallása szerint korábban sosem tapasztalat ennyire negatív hozzáállást pártelnöktől. 

Ezek után nem meglepő, hogy a fővárosba rendelt egyéni jelölteket arra kérték a szervezők, senkinek semmit ne áruljanak el az ott hallottakról.

A pártelnök ugyanis arról beszélt, hogy jelen állás szerint egyáltalán nem biztos a Tisza győzelme. 

Magyar Péter úgy értékelte a helyzetet, hogy a Tisza számára – a választási rendszer realitásait figyelembe véve – sokkal rosszabb a tényleges helyzet, mint amit a független közvélemény-kutatók országos mérései alapján sokan gondolnak. 

Ez egybecseng azzal, amit a lap egyik forrása a Tisza központi kampánycsapatának egyik tagja mondott a minap, amikor arról beszélt, hogy jelen állás szerint 55-60 egyéni körzetben a Fidesz vezet.

Magyar Péter arra is felkészítette a jelölteket, hogy egy esetleges választási vereség esetén ő nem maradhat Magyarországon, mivel egy újabb Fidesz-kormány alatt börtönbe kerülne. A pártelnöknek ez a felvetése sokakban megütközést keltett, mivel mindenki arra számít, hogy Magyar megnyeri egyéni körzetét Budán a Hegyvidéken, és kérdéses, mi történne mandátumával, ha nem ülne be a parlamentbe.

„Nem is tudom, mi lenne, ha Péter Brüsszelben maradna. Gondolom, új választást kellene kiírni az ő körzetében, ami hatalmas csalódást jelentene az ottani szavazóinknak” – értetlenkedett egyik tiszás, akit saját elmondása szerint hidegzuhanyként értek a pártelnök szavai.

A pénteki eseményen az egyéni jelöltek eddigi munkájáról is kendőzetlenül beszélt Magyar Péter, aki élesen kritizálta egyes indulók teljesítményét. A lap forrása szerint a jelöltekkel ismertették a 21 Kutatóközpont választókerületi méréseinek eredményét, és azok, akik gyengén állnak a körzetükben, alapos fejmosást kaptak, hogy javítsanak a munkájukon, a kritikák tárgyát elsősorban a közösségi médiás teljesítmény képezte. Különösen a videós anyagok minőségével nem volt megelégedve a pártvezetés.

Ráadásul a pártelnök arról is beszélt, hogy tudomása van róla, egyesek a Fidesznek jelentenek a Tisza belső viszonyairól. Ezeknek a szereplőknek a választást követően kemény megtorlást helyezett kilátásba a Magyar.

A jelenlévők közül többen azt is megerősítették, hogy a Tisza Párt elnöke még március 15. előtt komoly támadásokra számít, és arra kérte a jelölteket, legyenek felkészülve egy brutális lejárató kampányra. 

Feltehetően a Radnaimark.hu oldalra utalva Magyar Péter arról beszélt, hogy arra számít, a kormánypropaganda egy drogfogyasztással kapcsolatos támadást indít majd ellene.

„Azt kérték tőlünk, hogy bármilyen kábítószeres tartalomról annyit mondjunk csak, hogy az mesterséges intelligenciával készült, és a sajtó képviselőit irányítsuk a pártközponthoz” – számolt be egyik forrásunk a kommunikációs eligazításról.

Magyar Péter a jelöltek előtt elmondta, tudja, hogy a várható lejárató kampány hatására sokan elgondolkoztak azon, hogy biztosan vele kell-e nekivágni a választásnak. Ezért meglepetésre arra kérte a jelenlévőket, tartsanak szavazást arról, biztosan ő legyen-e a Tisza Párt listavezetője. Az eredmény ismert: a Magyar Péterrel vág neki a kampány hajrájának, és az elnök bejelentette, vállalja a miniszterelnöki feladatot, amennyiben sikerül megszerezniük a hatalmat április 12-én.

 

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Máté Krisztián)

