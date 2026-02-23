Magyar Péter tagadja a valóságot + videó

Magyar Péter és a Tisza Párt próbálja a valóságot eltagadni a hétvégi ajánlások gyűjtésével kapcsolatban – többek közt erről is beszél Selmeczi Gabriella az Igazság órája hétfő reggeli vendégeként. A Fidesz országgyűlési képviselője arról is véleményt mond, hogy Ukrajna továbbra is fenntartja a Barátság kőolajvezeték zárását, zsarolva hazánkat. Amíg ők nem engednek,

addig Magyarország visszatartja a dízelszállítást és a 90 milliárd eurós uniós hadiköltséget is blokkoljuk, valamint a 20. szankciós csomag létrejöttét is vétózzuk.

Arról is szó lesz az adásban, hogy szinte a teljes baloldali szolgasajtó szerint csak a Fidesz tartja fent a háborús hangulatot, eltagadva ezzel a háború valódi veszélyét.

