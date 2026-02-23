tisza pártukrajnamagyarországigazság órájafideszMagyar Péter

Magyar Péter tagadja a valóságot + videó

Selmeczi Gabriella az Igazság órájában.

Magyar Nemzet
2026. 02. 23. 6:51
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Magyar Péter és a Tisza Párt próbálja a valóságot eltagadni a hétvégi ajánlások gyűjtésével kapcsolatban – többek közt erről is beszél Selmeczi Gabriella az Igazság órája hétfő reggeli vendégeként. A Fidesz országgyűlési képviselője arról is véleményt mond, hogy Ukrajna továbbra is fenntartja a Barátság kőolajvezeték zárását, zsarolva hazánkat. Amíg ők nem engednek, 

addig Magyarország visszatartja a dízelszállítást és a 90 milliárd eurós uniós hadiköltséget is blokkoljuk, valamint a 20. szankciós csomag létrejöttét is vétózzuk. 

Arról is szó lesz az adásban, hogy szinte a teljes baloldali szolgasajtó szerint csak a Fidesz tartja fent a háborús hangulatot, eltagadva ezzel a háború valódi veszélyét.

Cikkünk frissül.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Nógrádi György
idezojelekmünchen

München után sincs előrelépés

Nógrádi György avatarja

AZ ELMÚLT HÉT ESEMÉNYEI – A védelmi kiadások drasztikus emelésével az uniós lakosság egyre kisebb része ért egyet.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.