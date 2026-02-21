Orbán Viktor Békéscsabán indítja a hivatalos kampányt – kövesse nálunk élőben! + videó

A háborúellenes gyűlés békéscsabai állomásán felszólal Orbán Viktor miniszterelnök, aki az április 12-i országgyűlési választás hivatalos kampányának első napján lép színpadra.

A kormányfőtől a már megszokott módon lehet kérdezni a rendezvényen, ahol

a kormányfő várhatóan szót ejt a Béketanács washingtoni ülésén történtekről, de beszédében minden bizonnyal hangsúlyos szerepet kap az országgyűlési választás tétje is, hiszen ma megkezdődött a hivatalos kampányidőszak.

A rendezvény online és a Hír TV-n is élőben követhető, lapunk pedig élő tudósításban számol be róla.

