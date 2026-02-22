Rendkívüli

Orbán Viktor berendelte két kulcsminiszterét vasárnap

Orbán ViktorHáborúellenes Gyűléskihívó

Komoly kihívója akadt Orbán Viktornak, a kormányfő tanácsokat adott az ifjú miniszterelnök-jelöltnek + videó

Miniszterelnök szeretnék lenni – vallotta be őszintén egy kisfiú a békéscsabai háborúellenes gyűlésen a kormányfőnek. Orbán Viktor hasznos tanácsokat adott az ifjú aspiránsnak.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2026. 02. 22. 8:37
– Végre egy komoly kihívó! – kommentálta Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán közzétett videót. 

– Szeretném folytatni az ön útját, miniszterelnök akarok lenni – vallotta be a békéscsabai háborúellenes gyűlésen egy fiatalember. 

– Akkor tanuljon, barátom – válaszolta a kormányfő, majd viccesen arra is felhívta az ifjú aspiráns figyelmét, hogy a fizikai kondíció sem mellékes. 

Minden reggel fekvőtámasz 

– tanácsolta a miniszterelnök.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök a békéscsabai háborúellenes gyűlésen (Fotó: Magyar Nemzet/Ladóczki Balázs)


