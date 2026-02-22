Komoly kihívója akadt Orbán Viktornak, a kormányfő tanácsokat adott az ifjú miniszterelnök-jelöltnek + videó

– Végre egy komoly kihívó! – kommentálta Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán közzétett videót.

– Szeretném folytatni az ön útját, miniszterelnök akarok lenni – vallotta be a békéscsabai háborúellenes gyűlésen egy fiatalember.

– Akkor tanuljon, barátom – válaszolta a kormányfő, majd viccesen arra is felhívta az ifjú aspiráns figyelmét, hogy a fizikai kondíció sem mellékes.

Minden reggel fekvőtámasz

– tanácsolta a miniszterelnök.