Komoly kihívója akadt Orbán Viktornak, a kormányfő tanácsokat adott az ifjú miniszterelnök-jelöltnek + videó

– Végre egy komoly kihívó! – kommentálta Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán közzétett videót.
– Szeretném folytatni az ön útját, miniszterelnök akarok lenni – vallotta be a békéscsabai háborúellenes gyűlésen egy fiatalember.
– Akkor tanuljon, barátom – válaszolta a kormányfő, majd viccesen arra is felhívta az ifjú aspiráns figyelmét, hogy a fizikai kondíció sem mellékes.
Minden reggel fekvőtámasz
– tanácsolta a miniszterelnök.
