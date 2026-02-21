Orbán ViktorUkrajnaDPKHáborúellenes Gyűlés

Ha már most így viselkednek az ukránok, mi történne, ha bekerülnének az EU-ba?

Az ukránok azt gondolják, a háborúval el kell érni olyan célokat, amelyek túlmutatnak a háború céljain és Ukrajna jövőjéről szólnak – mutatott rá Orbán Viktor. A miniszterelnök szerint Ukrajnát nem szabad beengedni az unióba, mert azzal beengednék a háborút is.

Magyar Nemzet
2026. 02. 21. 19:23
Ukrajnát nem szabad beengedni az Európai Unióba, ha felveszik, azzal beengedték a háborút is − mondta Orbán Viktor miniszterelnök a digitális polgári körök (DPK) háborúellenes gyűlésén Békéscsabán.

Zelenszkij visszautasította azt az állítást, hogy országa vesztésre állna
Orbán Viktor szerint végzetes hiba lenne Ukrajnát beengedni az Európai Unióba (Fotó: AFP)

A kormányfő úgy fogalmazott: az ukránoknak élet-halál kérdés a háború folytatása. Nem csupán a háború megnyerése, hanem a gazdaságuk miatt is. Ha nincs háború, ki fog pénzt adni nekik? − tette fel a kérdést, kiemelve: addig kap pénzt Ukrajna, amíg háború van.

Orbán Viktor rámutatott: az ukránok azt gondolják, a háborúval el kell érni olyan célokat, amelyek túlmutatnak a háború céljain és Ukrajna jövőjéről szólnak. „Szedjünk ki minél több pénzt az európaiakból, most lehet” − jegyezte meg.

Kiemelte: az ukrán gondolat ma az Európai Unióban Magyarországot, Csehországot és Szlovákiát leszámítva támogatást élvez.

Minden eszközt bevetnek, hogy olyan kormánya legyen Magyarországnak, amely három dolgot biztosít: felveszik Ukrajnát az Európai Unió tagjai közé, fegyvert, ha kell, embert is ad, és odaadja a pénzének egy tekintélyes részét. Ma Magyarország ennek akadálya, sőt egy veszélyes példa, mert a példája azt mutatja, „lehet nem odaadni is”.

Magyarország nem támogatja Ukrajna uniós tagságát. Ha már most így viselkednek, mi lenne, ha belül lennének?

– mutatott rá a miniszterelnök. Hozzátette: az ukránokkal együtt kell működni, meg kell velük állapodni, de nem szabad beengedni őket tagnak.

Kiemelte: a háború sokkal gyorsabban jön, mint az ember gondolná, és az elején kell megfékezni, mert ha kijött a zsákból, nem lehet visszatuszkolni.

Ha kimaradsz és kitartasz, talán megúszhatod – jelentette ki Orbán Viktor. Hozzátette: ha jó kormányod van és nemzeti egységed, biztosan megúszhatod, ha viszont belelépsz, nincs visszaút.

Borítókép: Orbán Viktor a békéscsabai háborúellenes gyűlésen (Fotó: MTI)


