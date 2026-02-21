Hazánk részéről nemrég Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter jelentette be, hogy egészen addig, amíg Ukrajna nem hagyja abba a zsarolást, és nem indítja újra a szállítást a Barátság kőolajvezetéken, addig hazánk blokkolni fog minden, a háborúban álló ország számára fontos döntést az Európai Unióban. Brüsszel ennek okán természetesen már fel is szólította hazánkat, habár Ukrajnára véletlenül sem akarnak nyomást gyakorolni.

Brüsszel már fel is szólította hazánkat

Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto

A Kyiv Post beszámolója alapján a Híradó arról ír, hogy az Európai Bizottság szóvivője elmondta: Brüsszel elvárja Budapesttől, hogy tartsa magát a 2025. december 19-i Európai Tanács ülésén tett kötelezettségvállaláshoz. „Az Európai Tanács decemberi ülésén egyhangú politikai megállapodás született arról, hogy a következő két évben 90 milliárd euróval támogatják Ukrajna költségvetési és katonai szükségleteit” – fogalmazott a szóvivő, aki arra reagált, hogy nemrég Szijjártó Péter jelezte, hazánk nem fog jóváhagyni sem hadikölcsönt, sem egyéb más, Ukrajna számára fontos döntést, amíg a szállítás újra nem indul.

Habár Szlovákia és Magyarország közös levélben fordult az Európai Bizottsághoz a vezeték ügyében, válasz mindeddig nem érkezett.

Az Európai Bizottság egy másik szóvivője nemrég ugyanis arról beszélt, nagyon fontos lenne, hogy senki ne értse félre a helyzetet, az Európai Bizottságnak ugyanis esze ágában sincs nyomást gyakorolni Ukrajnára. Ursula von der Leyen, a bizottság elnöke hasonlóképpen arról beszélt, hogy sem nyomásgyakorlást nem fognak alkalmazni, sem ultimátumot nem fognak Kijevnek adni.

Hazánk a politikai zsarolásra válaszul úgy döntött, hogy a vezeték újraindításáig nem szállítunk több gázolajat Ukrajnának.

Szlovákia azonban még ennél is tovább ment. Robert Fico miniszterelnök a közösségi oldalán jelentette be, hogy amennyiben Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nem indítja újra a szállításokat, úgy hétfőtől leállítja a villamos energia exportját. Fico egyúttal emlékeztette Zelenszkijt, hogy Szlovákia csak ezen év januárjában kétszer annyi villamos áramot szállított Ukrajnának az ország villamos hálózatának stabilizálása céljából, mint az egész tavalyi év során.

Borítókép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: AFP)