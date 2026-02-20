BrüsszelUkrajnaMagyarország

Ukrajna Brüsszel Fabergé-tojása

Az Európai Bizottság szóvivője, Anna-Kaisa Itkonen megtörte a csendet a Barátság kőolajvezeték ügyében. A szóvivő fontosnak tartotta hangsúlyozni, hogy Brüsszel véletlenül sem akar nyomást gyakorolni Ukrajnára.

Brém-Nagy Márton
2026. 02. 20. 17:45
Fotó: IDA MARIE ODGAARD Forrás: Ritzau Scanpix
Az Európai Bizottság ismét tanúbizonyságot tett róla, hogy Ukrajna a saját kis Fabergé-tojása. Anna-Kaisa Itkonen szóvivő nyilatkozatából egyértelműen kiderül, hogy Brüsszel még véletlenül sem akar nyomást gyakorolni Ukrajnára a Barátság kőolajvezeték kapcsán. 

Brüsszel még a látszatát is el akarja kerülni annak, hogy Ukrajnára nyomást gyakoroljon
Fotó: LUDOVIC MARIN / AFP

A sajtótájékoztatón felszólaló Itkonen hangsúlyozta, nagyon fontos, hogy „senki ne értse félre, amit mond”, hiszen szó sincs arról, hogy Brüsszel bármilyen ultimátumot adott volna Ukrajnának a vezeték újraindítására, és „nyomásgyakorlásról sincs szó”. A sajtótájékoztató részleteit egyébként Hortay Olivér, a Századvég elemzője is megosztotta

Nincs határidő vagy követelés Ukrajna felé, az Európai Bizottság csupán egyeztetéseket folytat Kijevvel – fogalmazott a szóvivő. 

Itkonen ezzel lényegében elismerte, hogy az Európai Bizottság nyíltan Ukrajna mellé állt az  ügyben. Ez azonban nem lehet meglepő, miután Brüsszel első embere, Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke nemrég maga is arról beszélt a vezeték kapcsán, hogy „nem erőltetjük, nem gyakorlunk nyomást Ukrajnára, és nem szabunk neki határidőt ennek megtételére”.

Mint ismeretes, az ukránok már több mint egy hónapja nem indítják újra az olajszállítást a Barátság kőolajvezetéken, és ez súlyos kockázatot jelent a szlovák és a magyar energiabiztonságra nézve. Nemrég Szijjártó Péter és a szlovák külügyminiszter közös levélben fordult az Európai Bizottsághoz az ügy kapcsán. 

Habár az ukránok kezdetben arra hivatkoztak, hogy az orosz támadások során sérült meg a vezeték, ezért nem tudják újraindítani, azonban azóta kiderült, hogy erről szó sincsen, hiszen a hibás elemet már február elejére kijavították. A döntés mögött minden jel szerint az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij áll, aki ezzel a lépéssel próbál beavatkozni a magyar választásba. 

Hazánk egyébként nemrég nyíltan is elítélte a példátlan ukrán támadást és szankciókat jelentett be, amelynek értelmében a kőolajszállítások újbóli megindulásáig Magyarország nem szállít több gázolajat Ukrajnának. 

Borítókép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)

