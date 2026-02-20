Ukrajna Brüsszel Fabergé-tojása

Az Európai Bizottság ismét tanúbizonyságot tett róla, hogy Ukrajna a saját kis Fabergé-tojása. Anna-Kaisa Itkonen szóvivő nyilatkozatából egyértelműen kiderül, hogy Brüsszel még véletlenül sem akar nyomást gyakorolni Ukrajnára a Barátság kőolajvezeték kapcsán.

Brüsszel még a látszatát is el akarja kerülni annak, hogy Ukrajnára nyomást gyakoroljon

Fotó: LUDOVIC MARIN / AFP

A sajtótájékoztatón felszólaló Itkonen hangsúlyozta, nagyon fontos, hogy „senki ne értse félre, amit mond”, hiszen szó sincs arról, hogy Brüsszel bármilyen ultimátumot adott volna Ukrajnának a vezeték újraindítására, és „nyomásgyakorlásról sincs szó”. A sajtótájékoztató részleteit egyébként Hortay Olivér, a Századvég elemzője is megosztotta.

Nincs határidő vagy követelés Ukrajna felé, az Európai Bizottság csupán egyeztetéseket folytat Kijevvel – fogalmazott a szóvivő.

Itkonen ezzel lényegében elismerte, hogy az Európai Bizottság nyíltan Ukrajna mellé állt az ügyben. Ez azonban nem lehet meglepő, miután Brüsszel első embere, Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke nemrég maga is arról beszélt a vezeték kapcsán, hogy „nem erőltetjük, nem gyakorlunk nyomást Ukrajnára, és nem szabunk neki határidőt ennek megtételére”.