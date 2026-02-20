Kocsis Máté: Webernek és Zelenszkijnek nem kell nagy reményeket fűznie Magyar jelöltségéhez + videó

Kocsis Máté a Facebookon kommentálta Magyar Péter miniszterelnök-jelöltségének bejelentését.

Fotó: Kisbenedek Attila / AFP

A Fidesz frakcióvezetője röviden gratulált a jelöltnek, majd hozzátette: „Hallom, Peti, te lettél a miniszterelnök-jelölt. Gratulálok hozzá.”

Kocsis szerint

Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke, valamint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök „végül Magyar Péter mellett döntött”, azonban a politikus úgy véli, nem érdemes komoly reményeket fűzni ehhez a támogatáshoz.

A posztjában úgy fogalmazott: „De nagy reményt ne fűzzenek hozzád.”

Ahogy arról lapunk is beszámolt, a Tisza elnöke bejelentette, hogy ő lesz a párt miniszterelnök-jelöltje. Ezzel egyértelművé vált, hogy Brüsszel és Kijev Magyar Pétert javasolja miniszterelnöknek.