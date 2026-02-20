Magyar Pétervolodimir zelenszkijmanfred weberkocsis máté

Kocsis Máté: Webernek és Zelenszkijnek nem kell nagy reményeket fűznie Magyar jelöltségéhez + videó

A Tisza-vezér bejelentette, hogy ő lesz pártja miniszterelnök-jelöltje, a Fidesz frakcióvezetője elmondta ezzel kapcsolatos véleményét.

2026. 02. 20. 15:42
Kocsis Máté
Kocsis Máté a Facebookon kommentálta Magyar Péter miniszterelnök-jelöltségének bejelentését. 

Manfred Weber az Európai Néppárt (EPP) elnöke kezet fog Magyar Péterrel Budapesten
Fotó: Kisbenedek Attila  / AFP

A Fidesz frakcióvezetője röviden gratulált a jelöltnek, majd hozzátette: „Hallom, Peti, te lettél a miniszterelnök-jelölt. Gratulálok hozzá.”

Kocsis szerint 

Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke, valamint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök „végül Magyar Péter mellett döntött”, azonban a politikus úgy véli, nem érdemes komoly reményeket fűzni ehhez a támogatáshoz. 

A posztjában úgy fogalmazott: „De nagy reményt ne fűzzenek hozzád.”

Ahogy arról lapunk is beszámolt, a Tisza elnöke bejelentette, hogy ő lesz a párt miniszterelnök-jelöltje. Ezzel egyértelművé vált, hogy Brüsszel és Kijev Magyar Pétert javasolja miniszterelnöknek.

Borítókép: Kocsis Máté (Forrás: Facebook)


Bayer Zsolt
idezojelek444

Amikor szembejön a valóság

Bayer Zsolt avatarja

Cím a reinkarnálódott Szabad Nép, a 444 címlapjáról: „A Viktor mondta, hogy a kevésből nincs mit adni”

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

