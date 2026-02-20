Magyar Péter Brüsszel és Kijev miniszterelnök-jelöltje

Magyar Péter a közösségi oldalán jelentette be, hogy aligha meglepő módon ő lesz a Tisza Párt miniszterelnök-jelöltje az áprilisi választásokra. Ezzel egyértelművé vált, hogy Brüsszel és Kijev Magyar Pétert javasolja miniszterelnöknek.

Nem született meglepetés, Magyar Péter a Tisza Párt miniszterelnök-jelöltje (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)

Az eddig is látható volt, hogy a Tisza vezére szorosan együttműködik a brüsszeli vezetéssel, hiszen pártja tagja az Európai Néppártnak, amelynek elnöke a közismerten magyargyűlölő Manfred Weber. De a néppárt tagja Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke is. Weber és von der Leyen már többször is egyértelművé tették, hogy Magyar Pétert szeretnék a miniszterelnöki székben látni Orbán Viktor helyett.

Mostanra az is kiderült, hogy a Tisza Párt szoros kapcsolatokat ápol az ukrán vezetéssel is. Az Index birtokába jutott egy titkosszolgálati jelentés, amely szerint a múlt héten tartott müncheni biztonságpolitikai konferencián a Volodimir Zelenszkij vezette ukrán delegáció – német közvetítéssel – arról tájékoztatta a Tisza Párt vezetését, hogy nem tervezik újraindítani a Magyarország energiaellátása szempontjából kulcsfontosságú Barátság kőolajvezetéket. A párt képviselői a helyszínen jelezték: készek arra, hogy Magyarországot leválasszák az orosz energiahordozókról.

– értékelte a Tisza bejelentését Orbán Balázs. A miniszterelnök politikai igazgatója hozzátette: most viszont a magyarokon a sor!

Borítókép: Magyar Péter, Ursula von der Leyen és Manfred Weber (Fotó: AFP)