A Tisza Pártot és jelöltjét támogatja a választáson a Momentum budafoki önkormányzati képviselője, aki az ellenzéki összefogás listáján, vigaszágon jutott be a testületbe. Szépvölgyi Gergő felszólította követőit, hogy aláírásukkal ajánlják jelöltnek Kulcsár Krisztiánt.
Beszáll a Tisza kampányába a baloldal bukott pártja
A bukott MOB-elnök trükközött a pénzzel, most a Tisza Pártban talált otthonra. Az ellenzéki képviselők pedig elkezdték támogatni, egy budafoki momentumos ajánlásokat is gyűjt neki.
Lapunk beszámolt róla, hogy szombaton kezdődik a hivatalos választási kampány, a választópolgárok ettől az időponttól ajánlhatnak egyéni választókerületi képviselőjelölteket az április 12-i parlamenti választásra.
Mint ismert, a Momentum a Tisza Párt feltűnése után hamar beállt Magyar Péter mögé. A Tisza vezérének egyik első, 2024 áprilisi tüntetésén Donáth Anna, a Momentum akkori elnöke is részt vett. Donáth az EP-választás kampányában a Tisza Párt egyik aláírásgyűjtő pultjánál is mosolyogva fotózkodott. Később pedig Fekete-Győr András, a Momentum bukott elnöke volt az, aki megküldte a selyemzsinórt a saját pártjának. Felszólította a Momentumot, hogy ne induljon a 2026-os választásokon.
Nemcsak a Momentum, hanem a Márki-Zay Péter vezette Mindenki Magyarországa Néppárt (MMN) is úgy döntött, hogy inkább visszalépnek, hogy azzal is Magyar Pétert segítsék. A 2022-es választáson csúfosan leszereplő baloldali összefogás miniszterelnök-jelöltje novemberben közszolgálati televízió 48 perc című műsorában úgy vélekedett, hogy
Magyar Péter a mi szempontunkból hazafi, akinek akár szobrot is állítanánk.
A Momentum budafoki politikusa ráadásul azt a Kulcsár Krisztiánt támogatja, aki a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) egykori elnökeként összesen 125,68 millió forintot vett ki a szervezet kasszájából saját magának és embereinek trükkös fizetésemelésekkel és extra járulékokkal.
Borítókép: Kulcsár Krisztián (Fotó: MTI/Illyés Tibor)
