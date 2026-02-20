kampányválasztásválasztási kampányválasztási iroda

Kezdődik a kampány, szombattól gyűjtik az ajánlásokat a pártok

Elrajtol a hivatalos kampányidőszak: szombattól vehetik át a jelöltek az ajánlóíveket, és megkezdődhet az aláírásgyűjtés az április 12-i parlamenti választásra. A törvény szigorú határidőket és bírságot is előír a szabályszegőknek.

Szombaton kezdődik a hivatalos választási kampány, a választópolgárok ettől az időponttól ajánlhatnak egyéni választókerületi képviselőjelölteket az április 12-i parlamenti választásra. Azok a választópolgárok, akik kiterjesztették nemzetiségi hovatartozásukat az országgyűlési képviselők választására is, szintén ekkortól adhatják le ajánlásukat a nemzetiségük listájára.

202602116 Battonya Lázár János (k) a battonyai sportcsarnokban tartott fórumot Erdős Norbert országgyűlési képviselő társaságában. Az építési és közlekedési miniszter a Lázárinfó battonyai állomásán minden kérdésre válaszolt. Fotó: Dinya Magdolna DM Békés Megyei Hírlap
Lázár János a battonyai sportcsarnokban tartott fórumot (Fotó: Dinya Magdolna)

A jelöltek legkorábban szombaton vehetik át az ajánlóíveket, és csak ezeken gyűjthetnek aláírást. Az ajánlóív iránti igényeket február 21. előtt is el lehet juttatni az országgyűlési egyéni választókerületi irodákhoz (oevi), de az íveket legkorábban szombaton adhatják ki a választási irodák. Az ajánlóíveken egyedi azonosító szerepel, feltüntetik a választás típusát, a jelöltként indulni szándékozó választópolgár nevét, a jelölőszervezet (közös jelölés esetén a jelölőszervezetek) nevét vagy a független jelölés tényét és a választókerület megjelölését.

Egy választópolgár több jelöltet is támogathat.

A választópolgárok gyakorlatilag „képviselőjelölt-jelölteket” ajánlhatnak, hiszen csak akkor lesz valakiből hivatalos jelölt, ha sikerül összegyűjtenie 500 érvényes ajánlást, és az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság nyilvántartásba is veszi.

Az ajánlás érvényességének elengedhetetlen feltétele a saját kezű aláírás, azonban a többi adatot az ajánló választópolgár jelenlétében más is rávezetheti az ajánlóívre. Az ajánlóíveken szereplő adatokat választói adatbázis készítésére vagy egyéb célra felhasználni tilos.

A jogszabály szerint tilos anyagi ellenszolgáltatást ígérni a választópolgárnak az ajánlásgyűjtéskor,

ugyanakkor a jelölt, illetve a párt aktivistája a munkájáért kaphat pénzt.

Az ajánlások érvényességét a választókerületi választási iroda ellenőrzi: vizsgálják, hogy a választó adatai egyeznek-e a névjegyzékben szereplőkkel, és hogy a lakóhelye szerinti körzetben ajánlott-e jelöltet. Azokat az ajánlásokat is elfogadják, ahol kisebb adateltérés van, de a választó egyértelműen azonosítható. Ilyen csekély mértékű eltérés a többi között az, ha valaki nem tünteti fel a doktori címét, ha a több keresztneve közül csak az egyiket tünteti fel, illetve ha az ajánló a lakcíme településadatát például rövidítve tünteti fel, de az egyértelműen azonosítható.

A jelölteknek az összes átvett ajánlóívet vissza kell juttatniuk a választási irodába: a kitöltötteket március 6-án 16 óráig, az üreseket március 7-én 16 óráig. A határidő elmulasztása ívenként ezerforintos bírsággal jár.

 

Mi fér bele a kampányba?

Február 21-én, szombaton – a szavazás előtti 50. napon – hivatalosan is elindul az országgyűlési választás kampánya és életbe lépnek a kampányszabályok.

Kampánytevékenységnek számít minden, a választói akarat befolyásolására alkalmas tevékenység, így például a plakátolás, a közvetlen megkeresés, a politikai reklám és a választási gyűlés is.

Nem minősül viszont választási kampánynak a választási szervek tevékenysége,

az állampolgárok mint magánszemélyek közötti személyes kommunikáció,

függetlenül annak tartalmától és formájától, továbbá az Alkotmánybíróság, a bíróságok, a helyi önkormányzatok és más állami szervek jogszabályban meghatározott feladata során végzett tevékenysége.

A kampányidőszak végéig a jelöltek és jelölőszervezetek engedély nélkül készíthetnek plakátot és más kampányanyagot, ám ezeken kötelező feltüntetni a kiadó nevét, székhelyét és a kiadásért felelős személy nevét.

A választási eljárási törvény szerint plakátot kampányidőszakban korlátozás nélkül, de magántulajdonú ingatlanon kizárólag a tulajdonos vagy a bérlő, állami vagy önkormányzati tulajdonún pedig csak a vagyonkezelői jog gyakorlójának előzetes, írásbeli hozzájárulásával lehet elhelyezni.

Tilos plakátolni továbbá védett műemléken, építészeti örökségen, védett természeti területen, valamint állami vagy önkormányzati hatóság elhelyezésére szolgáló épületen vagy azon belül.

Úgy kell elhelyezni a plakátot, hogy az ne fedje más jelölt vagy jelölőszervezet plakátját, valamint károkozás nélkül eltávolítható legyen. A korábbi szabályozással ellentétben a helyi önkormányzat nem hozhat a törvényben rögzítetteken túl a plakátelhelyezést korlátozó vagy tiltó rendelkezést.

A közösségi média a felhasználóknak közlési felületet biztosít például politikai hirdetéshez üzeneteik, véleményük továbbításához.

A felületen megjelenő tartalomért, az azzal kapcsolatos esetleges jogsértésért a tartalom létrehozója, publikálója, terjesztője viseli a felelősséget.

Politikai hirdetést és reklámot a kampány ideje alatt tehetnek közzé a jelöltek és jelölőszervezetek.

