Kezdődik a kampány, szombattól gyűjtik az ajánlásokat a pártok

Szombaton kezdődik a hivatalos választási kampány, a választópolgárok ettől az időponttól ajánlhatnak egyéni választókerületi képviselőjelölteket az április 12-i parlamenti választásra. Azok a választópolgárok, akik kiterjesztették nemzetiségi hovatartozásukat az országgyűlési képviselők választására is, szintén ekkortól adhatják le ajánlásukat a nemzetiségük listájára.

Lázár János a battonyai sportcsarnokban tartott fórumot (Fotó: Dinya Magdolna)

A jelöltek legkorábban szombaton vehetik át az ajánlóíveket, és csak ezeken gyűjthetnek aláírást. Az ajánlóív iránti igényeket február 21. előtt is el lehet juttatni az országgyűlési egyéni választókerületi irodákhoz (oevi), de az íveket legkorábban szombaton adhatják ki a választási irodák. Az ajánlóíveken egyedi azonosító szerepel, feltüntetik a választás típusát, a jelöltként indulni szándékozó választópolgár nevét, a jelölőszervezet (közös jelölés esetén a jelölőszervezetek) nevét vagy a független jelölés tényét és a választókerület megjelölését.

Egy választópolgár több jelöltet is támogathat.

A választópolgárok gyakorlatilag „képviselőjelölt-jelölteket” ajánlhatnak, hiszen csak akkor lesz valakiből hivatalos jelölt, ha sikerül összegyűjtenie 500 érvényes ajánlást, és az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság nyilvántartásba is veszi.

Az ajánlás érvényességének elengedhetetlen feltétele a saját kezű aláírás, azonban a többi adatot az ajánló választópolgár jelenlétében más is rávezetheti az ajánlóívre. Az ajánlóíveken szereplő adatokat választói adatbázis készítésére vagy egyéb célra felhasználni tilos.

A jogszabály szerint tilos anyagi ellenszolgáltatást ígérni a választópolgárnak az ajánlásgyűjtéskor,

ugyanakkor a jelölt, illetve a párt aktivistája a munkájáért kaphat pénzt.

Az ajánlások érvényességét a választókerületi választási iroda ellenőrzi: vizsgálják, hogy a választó adatai egyeznek-e a névjegyzékben szereplőkkel, és hogy a lakóhelye szerinti körzetben ajánlott-e jelöltet. Azokat az ajánlásokat is elfogadják, ahol kisebb adateltérés van, de a választó egyértelműen azonosítható. Ilyen csekély mértékű eltérés a többi között az, ha valaki nem tünteti fel a doktori címét, ha a több keresztneve közül csak az egyiket tünteti fel, illetve ha az ajánló a lakcíme településadatát például rövidítve tünteti fel, de az egyértelműen azonosítható.