A választások előkészületeiről tájékozódtak a Magyarországra akkreditált nagykövetek

Magyarországra akkreditált nagyköveteknek tartott tájékoztatót az április 12-ei országgyűlési választásról a Nemzeti Választási Iroda (NVI) elnöke és a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) elnöke csütörtökön.

A diplomatákkal Sasvári Róbert, az NVB elnöke és Nagy Attila, az NVI elnöke – a korábbi választásokhoz hasonlóan – a választás lebonyolításával összefüggő legfontosabb információkat ismertette.

Nagy Attila részletes áttekintést adott a magyar választási rendszer működéséről, a 2022. évi általános országgyűlési választás óta történt jogszabályi változásokról és az NVI által megtett előkészületekről.

Kitért a választási eljárás főbb garanciális elemeire, továbbá bemutatta a nemzetközi megfigyelőkre vonatkozó szabályokat is.

