A választások előkészületeiről tájékozódtak a Magyarországra akkreditált nagykövetek

A Nemzeti Választási Iroda és a Nemzeti Választási Bizottság elnöke részletesen bemutatta a diplomatáknak az április 12-ei országgyűlési választás lebonyolításának legfontosabb elemeit, a jogszabályi változásokat és a megfigyelőkre vonatkozó szabályokat.

Magyar Nemzet
2026. 02. 19. 16:43
Illusztráció Forrás: Shutterstock
Magyarországra akkreditált nagyköveteknek tartott tájékoztatót az április 12-ei országgyűlési választásról a Nemzeti Választási Iroda (NVI) elnöke és a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) elnöke csütörtökön.

Ballot box with Hungarian state coat of arms and voting envelope on a table
Fotó: ZenitX / Shutterstock

A diplomatákkal Sasvári Róbert, az NVB elnöke és Nagy Attila, az NVI elnöke – a korábbi választásokhoz hasonlóan – a választás lebonyolításával összefüggő legfontosabb információkat ismertette.

Nagy Attila részletes áttekintést adott a magyar választási rendszer működéséről, a 2022. évi általános országgyűlési választás óta történt jogszabályi változásokról és az NVI által megtett előkészületekről.

Kitért a választási eljárás főbb garanciális elemeire, továbbá bemutatta a nemzetközi megfigyelőkre vonatkozó szabályokat is.

Sasvári Róbert 

a Nemzeti Választási Bizottság eljárási szabályait és a korábbi évek tapasztalatait összegezte.

 

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Shutterstock)


