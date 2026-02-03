Rendkívüli

Bóka János: Brüsszel megtalálta a kiskaput, hogyan léphet be a háborúba, ezt kell megakadályozni + videó

Fontos állomásához érkezett a választási kampány

Hivatalosan is megkezdődött a felkészülés az áprilisi voksolásra: a pártok február 3-tól kérhetik jelölőszervezetként a nyilvántartásba vételüket.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 02. 03. 7:14
Mától kérhetik nyilvántartásba vételüket a Nemzeti Választási Bizottságtól (NVB) az április 12-i országgyűlési képviselő-választáson jelölőszervezetként indulni szándékozó pártok és országos nemzetiségi önkormányzatok.

Budapest, 2023. május 20. A Nemzeti Választási Bizottság és a Nemzeti Választási Iroda cégtáblái a főváros V. kerületében, az Alkotmány utca 3. szám alatt lévő épületen. MTVA/Bizományosi: Róka László *************************** Kedves Felhasználó! Ez a fotó nem a Duna Médiaszolgáltató Zrt./MTI által készített és kiadott fényképfelvétel, így harmadik személy által támasztott bárminemű – különösen szerzői jogi, szomszédos jogi és személyiségi jogi – igényért a fotó szerzője/jogutódja közvetlenül maga áll helyt, az MTVA felelőssége e körben kizárt.
A Nemzeti Választási Bizottság székháza (Fotó: MTI/Róka László)

A választáson jelöltet vagy listát állítani szándékozó jelölőszervezeteknek a Nemzeti Választási Bizottságtól kell kérniük nyilvántartásba vételüket. Erre a pártoknak és az országos nemzetiségi önkormányzatoknak február 3-tól van lehetőségük.

A pártok közös jelöltet és országos listát állíthatnak, de mint jelölőszervezeteknek külön-külön kell nyilvántartásba vetetniük magukat.

A bizottságnak a bejelentéstől számított négy napon belül kell döntenie a jelölőszervezet nyilvántartásba vételéről, ehhez a Nemzeti Választási Iroda ellenőrzi a bejelentett szervezet létezését és adatainak hitelességét a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában. A választási bizottság visszautasítja a jelölőszervezet nyilvántartásba vételét, ha bejelentése a törvényes feltételeknek nem felel meg.

A jogerősen nyilvántartásba vett párt mint jelölőszervezet ajánlóívet igényelhet, ajánlást gyűjthet, jelöltet, listát állíthat, jelöltjének, listájának jogerős nyilvántartásba vételét követően a választási bizottságokba megbízott tagot delegálhat, választási kampányt folytathat.

Az országos nemzetiségi önkormányzat szintén jogosult ezekre, azzal, hogy csak országos listát állíthatnak, egyéni jelöltet nem.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Kovács Attila)


