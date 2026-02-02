szentkirályi alexandratisza pártmagyar péter

Erőszakra és gyűlöletre épül a Tisza kampánya + videó

Szentkirályi Alexandra videójában azt mondta, hogy a tiszások pénzért küldenek embereket fideszes fórumokra balhézni.

Magyar Nemzet
2026. 02. 02. 22:44
Szentkirályi Alexandra Forrás: Facebook
Szentkirályi Alexandra közösségi oldalán közzétett videójában azt mondta, Magyar Péter pénzért küld embereket fideszes fórumokra balhézni, majd emlékeztet, hogy egy helyi megszólalót bántalmazás ért, miután erről beszélt. 

Szentkirályi Alexandra / Facebook

A politikus úgy fogalmazott: elfogadhatatlannak tartja az ilyen jelenségeket, és azt kérdezte, hogy ilyen jövőt szánnak-e Magyarországnak a tiszások. Szentkirályi Alexandra kijelentette:

Magyarországon 1990 óta nem volt példa ilyen mértékű gyűlöletre, hazugságokra és erőszakra épülő kampányra.

 Úgy vélekedett, hogy a Tisza Párt új mélységet hozott a baloldali politizálásba, és ennek szerinte politikai következményei lesznek.

Szentkirályi Alexandra hangsúlyozta:

 nem szeretné, ha ilyen országban kellene felnőnie a gyermekének, és úgy fogalmazott, hogy sokan osztják ezt az álláspontot. 

Bejegyzése végén arra szólított fel, hogy mondjanak nemet az erőszakra és a gyűlöletre, és kijelentette: a Fidesz a biztos választás.

Mint ahogyan arról arról lapunk is beszámolt , elismerte egy informátor, hogy húszezer forintot és benzinpénzt fizettek azoknak, akik balhézni mentek Lázár János gyöngyösi fórumára. A rendbontás egyik főszervezője a tiszás Csík Miklós volt, aki korábban a Momentum polgármesterjelöltje volt, jelenleg pedig Magyar Péterék szekerét tolja.

Borítókép: Szentkirályi Alexandra (Forrás: Facebook)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

