Lebuktak a tiszás provokátorok, Magyar Péter aktivistája fizette le őket + videó

Elismerte egy informátor, hogy húszezer forintot és benzinpénzt fizettek azoknak, akik balhézni mentek Lázár János gyöngyösi fórumára. A rendbontás egyik főszervezője a tiszás Csík Miklós volt, aki korábban a Momentum polgármester-jelöltje volt, jelenleg pedig Magyar Péterék szekerét tolja.

Magyar Nemzet
2026. 02. 02. 13:36
Kiderült, hogy mennyi pénzt kaptak azok a fizetett provokátorok, akik múlt héten megzavarták Lázár János fórumát – idézte fel közösségi oldalán Deák Dániel. A XXI. Század Intézet vezető elemzője megosztotta azt a videót is, amelyen egy informátor elárulja a részleteket.

A tiszás Csik Miklós volt a gyöngyösi rendbontás egyik szervezője (Forrás: Facebook)
A felvételen a férfi elismerte: a tiszás Csík Miklós szervezte meg a rendbontást, aki korábban a Momentum polgármester-jelöltje volt, jelenleg pedig Magyar Péterék szekerét tolja.

A provokátoroknak fizetségül húszezer forintot fizetett, plusz a benzinpénzt.

Deák Dániel hozzátette: a másik két hangadó Lakatos Gusztáv tiszás aktivista és Lőcsei Lajos volt, a Momentum parlamenti képviselője.

– Ugyanakkor hiába próbálta meg egymásnak ugrasztani a különböző társadalmi csoportokat Magyar Péter, a szombati tüntetésük teljes kudarc volt, csupán 150 ember ment el rá – emlékeztetett az elemző.

 

Példátlan botrány 1990 óta

Mint megírtuk, Pócs János egy helyi férfi információra hivatkozva arról számolt be, hogy a tiszás Csík Miklós húszezer forintot és benzinpénzt fizetett azoknak, akik elmentek balhézni vele Lázár János eseményére.

Lapunk úgy tudja, hogy garázdaság miatt nyomozás indulhat a Tisza Párt által a Lázárinfóra odavezényelt bűnözők ügyében. A gyöngyösi fideszes rendezvényt ugyanis ordítozással és agresszív fellépéssel zavarták meg tetemes bűnlajstromú férfiak.

Orbán Viktor miniszterelnök új videójában kitért a Lázárinfóra küldött provokátorok ügyére, és elmondta:

ilyen nem fordult elő 1990 óta, mióta demokrácia van Magyarországon.

A kormányfő mindenkit arra kért, legyen észnél a kampány hátralevő részében.

 

Borítókép: A Tisza Párt által fizetett rendbontók Lázár János gyöngyösi eseményén (Forrás: Facebook)


Megverték az informátort, aki leleplezte a lefizetett tiszás provokátorokat + videó

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Békés Bence
idezojelekusa

Cápa Kapitány, az emberarcú olajügynök

Békés Bence avatarja

Kecskére káposztát? Oroszlánra bárányokat? Olajügynökre rezsicsökkentést? A Tisza Pártnak meredeken más a válasza a kérdésekre, mint minden normális, józanul gondolkodó embernek.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

