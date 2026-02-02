Lebuktak a tiszás provokátorok, Magyar Péter aktivistája fizette le őket + videó

Kiderült, hogy mennyi pénzt kaptak azok a fizetett provokátorok, akik múlt héten megzavarták Lázár János fórumát – idézte fel közösségi oldalán Deák Dániel. A XXI. Század Intézet vezető elemzője megosztotta azt a videót is, amelyen egy informátor elárulja a részleteket.

A tiszás Csik Miklós volt a gyöngyösi rendbontás egyik szervezője (Forrás: Facebook)

A felvételen a férfi elismerte: a tiszás Csík Miklós szervezte meg a rendbontást, aki korábban a Momentum polgármester-jelöltje volt, jelenleg pedig Magyar Péterék szekerét tolja.

A provokátoroknak fizetségül húszezer forintot fizetett, plusz a benzinpénzt.

Deák Dániel hozzátette: a másik két hangadó Lakatos Gusztáv tiszás aktivista és Lőcsei Lajos volt, a Momentum parlamenti képviselője.

– Ugyanakkor hiába próbálta meg egymásnak ugrasztani a különböző társadalmi csoportokat Magyar Péter, a szombati tüntetésük teljes kudarc volt, csupán 150 ember ment el rá – emlékeztetett az elemző.

Példátlan botrány 1990 óta

Mint megírtuk, Pócs János egy helyi férfi információra hivatkozva arról számolt be, hogy a tiszás Csík Miklós húszezer forintot és benzinpénzt fizetett azoknak, akik elmentek balhézni vele Lázár János eseményére.

Lapunk úgy tudja, hogy garázdaság miatt nyomozás indulhat a Tisza Párt által a Lázárinfóra odavezényelt bűnözők ügyében. A gyöngyösi fideszes rendezvényt ugyanis ordítozással és agresszív fellépéssel zavarták meg tetemes bűnlajstromú férfiak.

Orbán Viktor miniszterelnök új videójában kitért a Lázárinfóra küldött provokátorok ügyére, és elmondta:

ilyen nem fordult elő 1990 óta, mióta demokrácia van Magyarországon.

A kormányfő mindenkit arra kért, legyen észnél a kampány hátralevő részében.