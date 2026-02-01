Nyilvánosan megfenyegette Pócs Jánost a Lázárinfón balhézó tiszás aktivista + videó

Csík Miklós, az egykori LMP-s politikus, jelenleg tiszás aktivista nyílt fenyegetést fogalmazott meg Pócs János országgyűlési képviselő ellen egy élő Facebook-videóban – számolt be róla a Mandiner.

A felvételen az aktivista azt mondja: „most leindulok hozzád”, majd hozzáteszi, hogy ötven emberrel keresi fel a kormánypárti politikust.

„B**meg Pócs János! (...) támogatni is fogom a Tiszát, de kőkeményen! Idejössz az utcába, meg a faluba és kérdezősködtök?” – hallható a videóban, majd a férfi kilátásba helyezte, hogy a képviselő után megy a kávézóba, ahol már korábban is járt, hogy felmérje a terepet.

A fideszes képviselő higgadtan, egy kávé felett invitálta őket: „Gyertek nyugodtan, ti »szeretetország« építők, de egy dolgot tudnotok kell: bennünket soha, senki nem fenyegethet meg.”

Ötvenen? Hát annyi kell is...

– zárta videóját a képviselő.

Ahogy a Magyar Nemzet korábban már beszámolt róla, a Tisza Párt bűnözőket vezényelt csütörtökön a Lázárinfóra. A rendezvényt ordítozással megzavaró, büntetett előéletű személyek bűnlajstroma igen terjedelmes, több mint 150 bűncselekményt követtek el Magyar Péter beszervezett provokátorai.

Arról is beszámoltunk, hogy Pócs János részt vett a gyöngyösi Lázárinfón: „Elmentem tanulni, beültem a háttérbe, és odajöttek emberek, akik azt mondták, hogy ha tudni akarom, hogy történt a beszervezés, és tudni akarom a valóságot, akkor jöjjek el Tarnaörsre és Tarnazsadányra, kérdezzem meg az embereket” – mondta a történtekről a képviselő.