A székelyföldi város főterén összesereglett tömeg előtt azt mondta: azért jött Kézdivásárhelyre a nemzeti ünnepen, hogy államfőként megerősítse, Magyarország számára fontos minden külhonban élő magyar ember.
Sulyok Tamás: Március 15-e a szabadság és a magyarság egységének az ünnepe
Március 15-e a szabadság és a magyarság egységének az ünnepe, amikor magyarok milliói egyet mondanak, és egyet gondolnak a piros-fehér-zöld kokárdák és lobogók alatt Kézdivásárhelytől Sopronig, Clevelandtől Sepsiszentgyörgyig – hangsúlyozta Sulyok Tamás köztársasági elnök vasárnap Kézdivásárhelyen, az 1848–49-es forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen.
Rámutatott: a magyarság összetartozását, annak lelki és kulturális kifejezése mellett, jogi alapokon is rögzítette a 2011-es Alaptörvény.
Egyek vagyunk tehát lelki és közjogi értelemben is. Van és lehet állampolgársága és szavazati joga minden erdélyi, székely és csángó magyarnak
– hangsúlyozta a köztársasági elnök.
Borítókép: Sulyok Tamás Kézdivásárhelyen (Forrás: Facebook)
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Késsel gyilkolt az ámokfutó
A férfi előzőleg bejelentette, hogy támadásra készül.
XIV. Leó pápa azonnali tűzszünetet sürgetett a Közel-Keleten
Az erőszak soha nem vezethet igazságossághoz, stabilitáshoz és békéhez, amire a népek vágynak – hangsúlyozta a katolikus egyházfő.
Óriási tétje van a párizsi nagyhatalmi tárgyalásoknak
Újabb tárgyalási forduló kezdődött.
Irán: Hamenei él és jól van
Cáfolták az új legfelsőbb vezető halálát.
