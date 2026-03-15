Lezuhant a Kapos medrébe egy 18 éves fiatal

A Kapos folyó dombóvári szakaszához siettek tűzoltók, mentők és rendőrök pár napja. Egy férfi került nagy bajba, lezuhant a vasúti hídról a folyómederbe.

2026. 03. 15. 15:54
A kövekkel feltöltött folyómederben kötött ki egy fiatal Dombóváron. Lezuhant a vasúti hídról, csak több ember tudta kihúzni ki a Kaposból. Forrás: Facebook / BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
Ritka mentési akcióról adott hírt a Facebookon a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. A Tolna vármegyei Dombóváron egy alig 18 éves fiatal férfi került életveszélyes helyzetbe: egy vasúti hídról lezuhant a Kapos kövekkel teli medrébe, és nem tudott megmozdulni. Barátai addig tartották a víz fölött a fejét, amíg meg nem érkezett a segítség. A dombóvári hivatásos tűzoltók kötélbiztosítással jutottak le hozzá, majd egy speciális hordággyal kiemelték a vízből. Rendőrök és a mentősök is érkeztek a helyszínre – írta meg az Origo.

Egy férfi került nagy bajba, lezuhant a vasúti hídról a folyómederbe
Egy férfi került nagy bajba, lezuhant a vasúti hídról a folyómederbe  (Forrás: Facebook / BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság)

Egy kihívás lehet az oka annak, hogy lezuhant a fiatal a folyóba

A mentést vezető dombóvári tűzoltó-szolgálatparancsnok az akció után arról beszélt, hogy egy hirtelen támadt ötlet könnyen végzetes következményekhez vezethet.

Egészségünk talán a legnagyobb értékünk. Becsüljük meg, gondoljunk a kockázatokra! Egy jó kis brahi, pláne egy netes kihívás nem mindig ér jó véget, a következményeket pedig nem a haverok viselik – akár egy életen át

– olvasható a poszt végén.

Bajban van, vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár 

  • szóbeli bántalmazás, 
  • lelki bántalmazás, 
  • fizikai bántalmazás, 
  • szexuális erőszak,
  • csalás, 
  • online csalás áldozata, 

joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is. 

