Lezuhant a Kapos medrébe egy 18 éves fiatal

Ritka mentési akcióról adott hírt a Facebookon a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. A Tolna vármegyei Dombóváron egy alig 18 éves fiatal férfi került életveszélyes helyzetbe: egy vasúti hídról lezuhant a Kapos kövekkel teli medrébe, és nem tudott megmozdulni. Barátai addig tartották a víz fölött a fejét, amíg meg nem érkezett a segítség. A dombóvári hivatásos tűzoltók kötélbiztosítással jutottak le hozzá, majd egy speciális hordággyal kiemelték a vízből. Rendőrök és a mentősök is érkeztek a helyszínre – írta meg az Origo.
Egy kihívás lehet az oka annak, hogy lezuhant a fiatal a folyóba
A mentést vezető dombóvári tűzoltó-szolgálatparancsnok az akció után arról beszélt, hogy egy hirtelen támadt ötlet könnyen végzetes következményekhez vezethet.
Egészségünk talán a legnagyobb értékünk. Becsüljük meg, gondoljunk a kockázatokra! Egy jó kis brahi, pláne egy netes kihívás nem mindig ér jó véget, a következményeket pedig nem a haverok viselik – akár egy életen át
– olvasható a poszt végén.
