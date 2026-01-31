Íme a tiszás szeretetország: több mint 150 bűncselekményt követtek el a Lázárinfón provokálók + videó

– A Tisza Párt bűnözőket vezényelt csütörtökön a Lázárinfóra, hogy megfélemlítsék és zaklassák az oda érkező fideszeseket. Ilyen a sokat hangoztatott tiszás „szeretetország” – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán a Fidesz.
Több mint 150 bűncselekmény
– írják a bejegyzéshez csatolt videóban, amelyben beazonosították a rendezvényen provokálókat. A 40, 43, 56 és 58 éves személyek bűnlajstroma igen terjedelmes:
- erőszakos közösülés,
- zsarolás,
- lopás,
- költségvetési csalás,
- zaklatás,
- rablás,
- állatkínzás,
- hamis vád,
- garázdaság,
- testi sértés,
- ittas vezetés,
- cserbenhagyás,
- magánokirat-hamisítás,
- emberölés.
Senki se üljön fel a tiszás provokátorok és bűnözők akcióinak! – hívták fel a figyelmet.
Orbán Viktor miniszterelnök szombaton reggel figyelmeztetett: hosszú a bűnlajstroma a tiszás provokátoroknak.
A bűnlajstrom tetemes: garázdaság, rablás, sikkasztás, testi sértés, szexuális erőszak, zsarolás, emberölés. Ők a szeretet tiszás apostolai
– emlékeztetett a kormányfő, aki arra kért mindenkit, hogy legyen óvatos a gyűléseken.
Amint arról beszámoltunk, a Gyöngyösön tartott Lázárinfót egy harsány csoport zavarta meg.
