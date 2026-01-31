Rendkívüli

Soha többé háborút: dugig megtelt a hatvani csarnok a DPK háborúellenes gyűlésén – kövesse nálunk élőben! + videó

bűncselekménytisza pártLázárinfófidesz

Íme a tiszás szeretetország: több mint 150 bűncselekményt követtek el a Lázárinfón provokálók + videó

A Tisza Párt bűnözőket vezényelt csütörtökön a Lázárinfóra. A rendezvényt ordítozással megzavaró, büntetett előéletű személyek bűnlajstroma igen terjedelmes.

Magyar Nemzet
2026. 01. 31. 10:27
– A Tisza Párt bűnözőket vezényelt csütörtökön a Lázárinfóra, hogy megfélemlítsék és zaklassák az oda érkező fideszeseket. Ilyen a sokat hangoztatott tiszás „szeretetország” – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán a Fidesz.

Több mint 150 bűncselekmény

– írják a bejegyzéshez csatolt videóban, amelyben beazonosították a rendezvényen provokálókat. A 40, 43, 56 és 58 éves személyek bűnlajstroma igen terjedelmes:

  • erőszakos közösülés,
  • zsarolás,
  • lopás,
  • költségvetési csalás,
  • zaklatás,
  • rablás,
  • állatkínzás,
  • hamis vád,
  • garázdaság,
  • testi sértés,
  • ittas vezetés,
  • cserbenhagyás,
  • magánokirat-hamisítás,
  • emberölés.

Senki se üljön fel a tiszás provokátorok és bűnözők akcióinak! – hívták fel a figyelmet.

Orbán Viktor miniszterelnök szombaton reggel figyelmeztetett: hosszú a bűnlajstroma a tiszás provokátoroknak.

A bűnlajstrom tetemes: garázdaság, rablás, sikkasztás, testi sértés, szexuális erőszak, zsarolás, emberölés. Ők a szeretet tiszás apostolai

– emlékeztetett a kormányfő, aki arra kért mindenkit, hogy legyen óvatos a gyűléseken.

Amint arról beszámoltunk, a Gyöngyösön tartott Lázárinfót egy harsány csoport zavarta meg.

Borítókép: Tiszás provokátorok a gyöngyösi Lázárinfón (Forrás: Facebook)


