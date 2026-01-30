Magyar PéterLázár JánosTisza Párt

A Tisza cigány bűnözőket uszított a fideszes rendezvényre

Emberkereskedelem, zsarolás, sikkasztás, nemi erőszak, testi sértés – információnk szerint egyebek mellett ezekkel a bűncselekményekkel gyanúsítottak vagy vádoltak meg többeket is azok közül, akik csütörtökön botrányt okoztak Lázár János gyöngyösi fórumán. A hangoskodó csoportban, a tiszások által odavezényelt romák között – úgy tudjuk – büntetett előéletűek is voltak. A láthatóan szervezett akcióban Magyar Péterék aktivistái mellett rész vett Lőcsei Lajos, a Momentum roma képviselője is.

Munkatársunktól
2026. 01. 30. 16:57
Nem marad visszhang nélkül Lázár János csütörtök délutáni gyöngyösi rendezvénye. Az építési és közlekedési miniszter – immár védjegyévé váló – Lázárinfót tartott a városban, a fórum elején azonban egy csoport hangoskodott, provokációval felérő akcióba kezdett, mégpedig a tárcavezető korábbi, cigánysággal kapcsolatos mondatának ürügyén. 

Forrás: Facebook

A résztvevőket ismerő helyi forrásaink közléséből azonban egyértelművé vált, korántsem jogvédő szereplők jelentek meg a fórumon. Úgy értesültünk ugyanis, hogy az akcióban több olyan személy is részt vett, akik büntetett előéletűek.

 

Akadt a provokálók között olyan, akit emberkereskedelemmel, sikkasztással, zsarolással, zaklatással vagy testi sértéssel vádoltak meg. Úgy értesültünk, hogy egyeseket szexuális erőszakkal gyanúsítottak meg egykor.

Félreértett kijelentés

A fórumon a minisztert egy csepeli roma férfi is megkérdezte korábbi félreérthető kijelentéséről, amely miatt Lázár János egyébként már bocsánatot kért. A tárcavezető azt mondta, az ő fejében nincs olyan, hogy valaki cigány vagy nem, mert mindnyájan magyarok vagyunk. Nincs cigány vagy nem cigány. Ebben az országban mindenki magyar – jelentette ki. A miniszter válasza közben, de már előtte is a terem külső részéből is ordítozás hallatszott. A tárcavezető megkérte a provokálókat, hogy nyugodjanak meg, és hozzátette: Magyar Péter uszítja a cigányokat a többség ellen.

A korábban a Momentumnál próbálkozó Csík Miklós is Magyar Péterrel pózolt korábban (Forrás: facebook/zsadanyi.miki)
A korábban a Momentumnál próbálkozó Csík Miklós is Magyar Péterrel pózolt (Forrás: Facebook/zsadanyi.miki)
Csík Miklós még ajándékot is vitt Magyar Péternek (Forrás: Facebook)
Csík Miklós még ajándékot is vitt Magyar Péternek (Forrás: Facebook)

A miniszter nem a levegőbe beszélt, több jel szerint ugyanis a bekiabálók a Tisza Párt aktivistái lehettek. Erre utalnak közösségi médiás bejegyzések is. 

A provokálók egyébként mindössze öt percet kiabáltak a teremben, majd kimentek az épület elé és sajtótájékoztatót tartottak.

Lakatos Gusztáv így örült Kapitány Istvánnak (Forrás: facebook/Lakatos Gusztáv)
Lakatos Gusztáv így örült Kapitány Istvánnak (Forrás: Facebook/Lakatos Gusztáv)

 

A csoport tagja volt Lőcsei Lajos, a Momentum roma politikusa is. A Momentum maga jelentette be, hogy nem indul az idei országgyűlési választáson, mégpedig azért, hogy ne akadályozza Magyar Péter hatalomra kerülését.

(Forrás: facebook/Lőcsei Lajos)
(Forrás: Facebook/Lőcsei Lajos)

 

