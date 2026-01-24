lázár jánosbalatonalmádiminiszter

Lázár János bocsánatot kért, megbánta, ahogyan a cigányokról fogalmazott Balatonalmádiban

A miniszter azt mondta, mindig a cigányokért és sohasem ellenük dolgozott.

Magyar Nemzet
2026. 01. 24. 14:12
Fotó: Kurucz Árpád
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Bocsánat érte, valóban megbántam – fogalmazott Lázár János a mai háborúellenes gyűlésen Kaposváron. Az építési és közlekedési miniszter azt mondta, volt, akit megbántott a nyílt és világos beszéd, ami tőle elhangzott a cigánysággal kapcsolatban a héten. – Különösképpen szeretném megkövetni azokat a cigány magyar honfitársaimat, akiknek fájt ez a gondolat – jelentette ki. Lázár János azt mondta, mindig a cigányokért, és sohasem ellenük dolgozott. 

Lázár János építési és közlekedési miniszter beszédének elején is külön köszöntötte a cigány magyar honfitársakat, akik maguk is jelen vannak a rendezvényen. – Köszönjük, hogy az ő segítségükkel is Magyarország jobb ország, mint volt – mondta.

Kitért arra, hogy néha kisebb-nagyobb vihart kavartak a kijelentései.

Hiszem, hogy minden magyar embernek dolgoznia kell, aki erre képes. És az a kötelességünk, hogy mindenkinek munkát teremtsünk, és nem az, hogy bevándorlóknak helyet csináljunk. Amikor erről beszélek, minden cigány emberre és nem cigány emberre gondolok. És meg kell becsülni mindenféle munkát és munkást. Hajrá, melósok, és tisztelet a takarító munkásoknak is

– fogalmazott.

Az építési és közlekedési miniszter elmondta, hogy a 2026-os választás tétje nem csak az, hogy mivel juthatnak előrébb a magyarok.

Amikor Orbán Viktor kormányozza az országot, akkor minden magyar előrébb juthat

– tette hozzá. Jelezte, hogy amikor a veszélyek korában élnek, mégis az a legfontosabb kérdés, hogy biztonságban vagy káoszban fogunk élni. 

DPK HEGY Kaposvár
Lázár János hallgatja a miniszterelnököt a kaposvári háborúellenes gyűlésen Fotó: /Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Mit jelent a biztonság? Azt, hogy van béke, munka és család. A Fideszre a magyarok mindig számíthattak – rögzítette. Lázár János elmondta, hogy a fideszesek soha nem vettek el semmit a magyaroktól. Elvettek a bankoktól, a multiktól, az energiacégektől és a nemzetközi nagytőkétől.

Ha a Fidesz győz, mindenki győz, aki dolgozik. De ha a Tisza győz, mindenki veszít az országban, akinek van valamije

– tette hozzá.

Borítókép: Lázár János kiállt a színpadra, és bocsánatot kért a cigányoktól Kaposváron (Fotó: Fischer Zoltán/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kárpáti András
idezojelekmedián

Hann Endre esete Freuddal

Kárpáti András avatarja

A Medián vezetője saját magát leplezte le, hogy korábban a DK-nak is dolgoztak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.