Lázár János bocsánatot kért, megbánta, ahogyan a cigányokról fogalmazott Balatonalmádiban

– Bocsánat érte, valóban megbántam – fogalmazott Lázár János a mai háborúellenes gyűlésen Kaposváron. Az építési és közlekedési miniszter azt mondta, volt, akit megbántott a nyílt és világos beszéd, ami tőle elhangzott a cigánysággal kapcsolatban a héten. – Különösképpen szeretném megkövetni azokat a cigány magyar honfitársaimat, akiknek fájt ez a gondolat – jelentette ki. Lázár János azt mondta, mindig a cigányokért, és sohasem ellenük dolgozott.

Lázár János építési és közlekedési miniszter beszédének elején is külön köszöntötte a cigány magyar honfitársakat, akik maguk is jelen vannak a rendezvényen. – Köszönjük, hogy az ő segítségükkel is Magyarország jobb ország, mint volt – mondta.

Kitért arra, hogy néha kisebb-nagyobb vihart kavartak a kijelentései.

Hiszem, hogy minden magyar embernek dolgoznia kell, aki erre képes. És az a kötelességünk, hogy mindenkinek munkát teremtsünk, és nem az, hogy bevándorlóknak helyet csináljunk. Amikor erről beszélek, minden cigány emberre és nem cigány emberre gondolok. És meg kell becsülni mindenféle munkát és munkást. Hajrá, melósok, és tisztelet a takarító munkásoknak is

– fogalmazott.

Az építési és közlekedési miniszter elmondta, hogy a 2026-os választás tétje nem csak az, hogy mivel juthatnak előrébb a magyarok.

Amikor Orbán Viktor kormányozza az országot, akkor minden magyar előrébb juthat

– tette hozzá. Jelezte, hogy amikor a veszélyek korában élnek, mégis az a legfontosabb kérdés, hogy biztonságban vagy káoszban fogunk élni.

Lázár János hallgatja a miniszterelnököt a kaposvári háborúellenes gyűlésen Fotó: /Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Mit jelent a biztonság? Azt, hogy van béke, munka és család. A Fideszre a magyarok mindig számíthattak – rögzítette. Lázár János elmondta, hogy a fideszesek soha nem vettek el semmit a magyaroktól. Elvettek a bankoktól, a multiktól, az energiacégektől és a nemzetközi nagytőkétől.

Ha a Fidesz győz, mindenki győz, aki dolgozik. De ha a Tisza győz, mindenki veszít az országban, akinek van valamije

– tette hozzá.

Borítókép: Lázár János kiállt a színpadra, és bocsánatot kért a cigányoktól Kaposváron (Fotó: Fischer Zoltán/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály)