Ez lenne Verstappen utolsó éve az F1-ben? Érdemes odafigyelni a nyilatkozatára a kiesés után

Ha azt mondjuk, hogy az egyik Red Bull a harmadik helyen zárt a Forma–1-es Ausztrál Nagydíj időmérő edzésén, akkor valószínűleg mindenki a négyszeres világbajnok Max Verstappenre gondolna. Melbourne-ben azonban nem ez történt. A holland a Q1-ben a gyors köre kezdetén az első kanyarnál rálépett a fékre, majd utána teljesen elvesztette az autó irányítását és a falba csapódott. Verstappen mért kör nélkül kiesett, a vasárnap magyar idő szerint hajnali 5-kor startoló versenyen a tizedik sorból indulhat. Csapattársa, Isack Hadjar azonban remek napot zárt Ausztráliában, a két Mercedes mögött (George Russellé lett a pole pozíció) megcsípte a harmadik helyet, amely a 21 éves francia legjobb időmérős eredménye.

Ezúttal nem Max Verstappen, hanem Isack Hadjar volt a jobb a Red Bull színeiben. Fotó: AFP/Paul Crock

Max Verstappent már semennyire nem érdekli, ami az F1-ben történik

A Red Bull hollandja a leintést követően az újságíróknak igyekezett elmagyarázni, hogy mi történt a balesetekor: – Ráléptem a fékekre és a hátsó tengely blokkolt. Soha nem volt ilyen a karrierem során. Ezt nem lehet megmenteni ilyen tempónál. Nem volt komoly a becsapódás, de a kormány kipattant a kezemből – mondta Verstappen, aki mindezek miatt orvosnál is volt, ahol megröntgenezték a kezét. – Ezért kellett orvoshoz mennem, de szerencsére minden rendben van, picit fáj, de nagy baj nincs – nyilatkozta.

Verstappen szavaira viszont ezután érdemes odafigyelni, a közömbösség ennyire talán sosem látszott a pilótán.

Egyáltalán nem élvezem a jelenlegi szabályokat. Ahogy mondtam már, semennyire nem érdekel, hogy hová kvalifikálom magam. Akár az élre, akár most a mezőny végére. Érzelmek és érzések tekintetében teljesen üres az egész

– nyilatkozta Verstappen, aki már a téli szimulációk során is érezte, hogy nagyon nehéz év lesz ez. Az elmúlt öt évből négyszer is világbajnok pilóta hozzátette, ekkor úgy érezte, többet már nem is akar vezetni.

Max Verstappen balesete:

Max Verstappen is OUT of Qualifying, with no time set! 😳



This is the moment where the Red Bull driver spins into the wall at Turn 1 👇#F1 #AusGP pic.twitter.com/M2XKoapEMl — Formula 1 (@F1) March 7, 2026

Ez lenne Verstappen utolsó idénye?

A holland szavai azért is lehetnek sokatmondóak, mert jelen pillanatban nem úgy tűnik, hogy a Red Bull lenne a leggyorsabb az új szabályrendszerben. A pole-t megszerző Russelltől Hadjar közel nyolc tizedet kapott, és így lett a harmadik…

Nem földtől elrugaszkodott gondolat, hogy ha az osztrák istálló pocsék idényt fut, és Verstappen is elmarad az előzetes várakozásaitól – ami minimum az, hogy a vb-címért harcban legyen –, akkor lehet, hogy ez az utolsó idénye a Forma–1-ben.

Lando Norris is hangot adott az elégedetlenségének

A McLaren 2025-ös világbajnoka a hatodik helyen zárt, közel egy másodpercet kapott a honfitársától a Q3-ban. – Szerintem mindenki tudja, mik a problémák. Az a tény, hogy az ötven-ötven százalékos erőmegosztás nem működik. Az egyenesmód miatt sokkal több problémád van, sokat kell lassítani a kanyarok előtt, mindenhol el kell venned a lábad a gázról, hogy az akkumulátor feltöltődjön – kezdte Norris, aki ezzel arra utalt, hogy az új autók nagyon ki vannak téve az energiahasználatnak. A közösségi médiát bejárták azok a felvételek, amikor a szabadedzésen Verstappen a hátsó gyors egyenesben másodpercek alatt 50-60 km/h-s sebességet vesztett, pedig nyomta a gázt. Norris ezután még keményebben fogalmazott:

A Forma–1 valaha volt legjobb autóitól, amiket a legjobb volt vezetni, eljutottunk a talán legrosszabbakhoz. Szívás, de együtt kell élni vele

Magyar idő szerint tehát vasárnap hajnali 5-kor kezdődik a Ausztrál Nagydíj, amely az új éra első versenye lesz, és érdemes lesz figyelni, hogy a fentebb említett töltöttségi problémák az előzésre hogyan fognak hatni.