Magyar Péter és a Tisza az ukránok partizánjai

– Brüsszel a politikai túlélésért küzd ezért támadnak ránk, Zelenszkij viszont a fizikai túléléséért küzd és támad ránk – jelentette ki a Szabad Magyarokban, az Alapjogokért Központ és a Hír FM podcastjában Koskovics Zoltán, a központ geopolitikai elemzője, azzal kapcsolatban, hogy az ukrán elnök ukrán katonákkal fenyegette meg Orbán Viktor magyar miniszterelnököt és hazánkat. – Az egészhez persze kellett egy magyar partner is, egy kiszolgálószemélyzet, egy partizánalakulat, ez a Tisza. A párt elnöke, Magyar Péter most próbálkozik hazudozni, de mikor nem hazudott? – tette fel a kérdést Koskovics Zoltán.

Rendkívül szerencsétlen szavaknak nevezte Zelenszkij kijelentéseit Demkó Attila biztonságpolitikai szakértő. – Mindig van visszaút – hangsúlyozta. Demkó Attila szerint az ukránoknak is érdeke, hogy a Barátságon újrainduljon az olajszállítás, sőt az is az ukránok érdeke lenne, hogy a Testvériség vezetéken újrainduljon a gázszállítás. Ez lenne Európa érdeke is, hiszen nem lehet tudni, hogy meddig tart a háború a Közel-Keleten, lehet, hogy még évekig eltart ott a bizonytalanság – fejtette ki Demkó Attila.

– A Hormuzi-szoros lezárása a kisebbik probléma – vélte Robert C. Castel, az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai tanácsadója. – Nagyobbik probléma azoknak a létesítményeknek a pusztulása, pusztítása, amelyek a kőolajat és földgázt kitermelik, finomítják, elszállítják stb. Minél inkább elhúzódik ez a háború, ezek a létesítmények annál inkább pusztulnak, és ezeket helyreállítani sokkal több időbe fog telni, mint a Hormuzi-szorosnak a megnyitása – mutatott rá Robert C. Castel.

A Szabad Magyarok fenti adását itt nézhetik, hallgathatják meg.