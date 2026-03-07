Rendkívüli

A Holdról is látszik: háborúellenes gyűlés Debrecenben – kövesse nálunk élőben! + videó

alapjogokért központbrüsszelzelenszkijMagyar Péter

Magyar Péter és a Tisza az ukránok partizánjai

Kijev és Európa érdeke lenne, hogy újrainduljon a Barátság és a Testvériség vezeték.

Magyar Nemzet
2026. 03. 07. 10:30
Forrás: Facebook
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Brüsszel a politikai túlélésért küzd ezért támadnak ránk, Zelenszkij viszont a fizikai túléléséért küzd és támad ránk – jelentette ki a Szabad Magyarokban, az Alapjogokért Központ és a Hír FM podcastjában Koskovics Zoltán, a központ geopolitikai elemzője, azzal kapcsolatban, hogy az ukrán elnök ukrán katonákkal fenyegette meg Orbán Viktor magyar miniszterelnököt és hazánkat. – Az egészhez persze kellett egy magyar partner is, egy kiszolgálószemélyzet, egy partizánalakulat, ez a Tisza. A párt elnöke, Magyar Péter most próbálkozik hazudozni, de mikor nem hazudott? – tette fel a kérdést Koskovics Zoltán.

Rendkívül szerencsétlen szavaknak nevezte Zelenszkij kijelentéseit Demkó Attila biztonságpolitikai szakértő. – Mindig van visszaút – hangsúlyozta. Demkó Attila szerint az ukránoknak is érdeke, hogy a Barátságon újrainduljon az olajszállítás, sőt az is az ukránok érdeke lenne, hogy a Testvériség vezetéken újrainduljon a gázszállítás. Ez lenne Európa érdeke is, hiszen nem lehet tudni, hogy meddig tart a háború a Közel-Keleten, lehet, hogy még évekig eltart ott a bizonytalanság – fejtette ki Demkó Attila.

– A Hormuzi-szoros lezárása a kisebbik probléma – vélte Robert C. Castel, az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai tanácsadója. – Nagyobbik probléma azoknak a létesítményeknek a pusztulása, pusztítása, amelyek a kőolajat és földgázt kitermelik, finomítják, elszállítják stb. Minél inkább elhúzódik ez a háború, ezek a létesítmények annál inkább pusztulnak, és ezeket helyreállítani sokkal több időbe fog telni, mint a Hormuzi-szorosnak a megnyitása – mutatott rá Robert C. Castel.

A Szabad Magyarok fenti adását itt nézhetik, hallgathatják meg.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Sümeghi Lóránt
idezojelekmaffia

Nyomul az ukrán politikai maffia

Sümeghi Lóránt avatarja

Sem a gyilkos hajlamúaknak, sem pedig az azokat támogató ellenzékieknek nincs helyük a közéletben.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.