kézilabda Győri ETO férfi kézilabda NB I ETO University sérülés

Kerekesszékben hagyta el a pályát a Győr kézilabdázója + videó

Az ETO immáron öt találkozó óta nyeretlen a férfikézilabda NB I-ben, amelynek péntek esti mérkőzésén 31-24-re kikapott a PLER vendégeként. A győriek játékosa, Szrnka Levente súlyosnak tűnő sérülést szenvedett.

Magyar Nemzet
2026. 03. 07. 11:21
A győri Szrnka Levente sérülése miatt is aggódhat az ETO kézilabdacsapata Forrás: Facebook.com/gyorietouni
A fővárosiak sikeréhez Bősz Dániel nyolc védéssel, a szlovén Gregor Ocvirk pedig tizenkét góllal járult hozzá – a PLER ezzel pontszámban utolérte győri riválisát a férfikézilabda NB I tabellájának középmezőnyében. Az ETO csapatát ráadásul más csapás is érte: a 29. percben látott lövése után Szrnka Levente nem tudta folytatni a játékot.

Az ETO épp Szrnka Levente arcképével közölte a győri kézilabdacsapat keretét a PLER elleni bajnokira
Az ETO pénteken épp Szrnka Levente arcképével közölte a győri kézilabdacsapat keretét a PLER elleni bajnokira. Forrás: Facebook.com/gyorietouni

A győri Szrnka Levente sérülése a PLER–ETO bajnokin

A vendégek játékosa 13-12-es PLER-vezetésnél rosszul ért talajt, majd ápolás után le kellett őt segíteni a kispadra, ezt követően pedig a félidei szünetben kerekesszékben vitték le a pályáról. Az ETO cikkünk megjelenéséig nem közölt diagnózist, csupán annyit írt a tudósításában, hogy „Szrnka Levente súlyosnak tűnő sérülést szenvedett”.

– Kitartás, Levi, veled vagyunk! – tette hozzá a klub a közösségi oldalán a tavaly Komlóról Győrbe igazolt kézilabdázóról.

– A kezdés olyan volt, amilyet szerettünk volna. Hiába voltunk azonban fölényben az első tíz percben, a folytatás már nem úgy alakult, ahogyan elterveztük. Sokat hibáztunk, ennek köszönhetően pedig visszajött a PLER. A folytatásban sajnos szétestünk, így pedig nem volt esélyünk – értékelte a találkozót a győriek vezetőedzője, a nyártól az FTC-t irányító Kilvinger Bálint.

Az ETO legközelebb jövő pénteken a Budai Farkasok csapatát fogadja, a PLER egy nappal később a NEKA-hoz látogat.

Szrnka Levente sérülése 44:22-től látható:

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

