Már ott a Viberben is az MI

A mesterségesintelligencia-alapú (MI) üzenetfeljavítás lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy az üzenetek elküldése előtt közvetlenül a csevegés beviteli mezőben javítsák és lefordítsák azokat.

Az új funkció képes kijavítani az elgépeléseket, módosítani a hangnemet, valamint más nyelvekre lefordítani az üzeneteket, így a mindennapi kommunikáció világosabbá és kevesebb hibával terheltté válik. Segítségével a felhasználók néhány érintéssel strukturált, tömör üzenetté alakíthatják az útközben megírt vázlatot.

Az üzenet finomításához a felhasználók a feljavítás gombra koppinthatnak a csevegés beviteli mező jobb oldalán, majd kiválasztják a kívánt műveletet: az üzenet javítását, a hangnem módosítását vagy a fordítást. Ezután dönthetnek úgy, hogy a javasolt szöveget használják vagy új változatot generálnak. A funkció segít abban, hogy az üzenetek természetesen hangozzanak, így a felhasználók a tartalomra és a gyors kommunikációra koncentrálhatnak.

Az üzenetek javítása az OpenAI technológiájával történik. Az adatvédelmi és biztonsági előírásoknak megfelelően a szöveget nem használják fel MI-tréningre, és a feldolgozást követően azonnal törlik. A Viber adatvédelmi és biztonsági standardjai változatlanul teljes mértékben érvényben maradnak.

Az MI-alapú üzenetfeljavítás funkció hamarosan elérhető lesz minden iOS és Android rendszerű mobilon.

Az MI-alapú üzenetfeljavítás bevezetése a Rakuten Viber folyamatos, MI-alapú fejlesztéseinek része, amelyek célja a kommunikáció egyszerűsítése és a felhasználók időmegtakarítása. Korábban a Viber bemutatta a mesterséges intelligencia alapú csevegés-összefoglaló, valamint a linkösszefoglaló funkciókat is. A vállalat további asszisztensekkel és új képességekkel tervezi bővíteni a kínálatot, továbbfejlesztve azt, ahogyan az MI támogatja a mindennapi kommunikációt az alkalmazáson belül.