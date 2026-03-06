Hadrianus római császár Pannóniában

Hadrianus római császár még trónra lépése előtt Pannónia provincia kormányzója volt Kr. u. 108-ban. Hadrianus 117 és 138 között uralkodott, és a Római Birodalom egyik legjelentősebb császárának számít.

Hadrianus császár

Hadrianus, a különleges császár

Hadrianus adta meg Felső Pannóniának a római polgárjogot.Hadrianus azonban inkább a birodalom megszilárdítására és védelmére törekedett, nem új területek elfoglalására.

Hadrianus különleges számított elődeihez képest abban, hogy uralkodásának nagy részét utazással töltötte.



A mintegy 21 évig tartó uralkodásából közel 9,5 évet a birodalom tartományainak bejárásával töltött. Utazásai során személyesen ellenőrizte a hadsereget és a határvédelmet, kapcsolatot tartott a tartományok lakosságával, építkezéseket és fejlesztéseket indított szerte a birodalom területén. Hadrianus szakított a korábbi terjeszkedő politikával. Céljának tartotta, hogy megerősítse a határokat és stabilizálja a Római Birodalmat. Britanniában az északi határ védelmére építtette fel a róla elnevezett Hadrianus falát.

Pannóniában megerősítette a határt (limest), új katonai táborokat és őrtornyokat épített, fejlesztette a katonai infrastruktúrát.

Pannónia tartomány két részből állt: Pannonia Superior és Pannonia Inferior területekből. Emiatt, hogy két részre osztották, hatékonyabb volt a közigazgatás. Hadrianus idejében a két tartomány határa a Dunakanyartól indult, majd a Balaton kenesei partjáig húzódott. Innen az aligai parttól egyenes vonalban dél felé haladt tovább, egészen a Száván túli alsó határvonalig -írta Virág Árpád "A Balaton múltja és jelene" című kötetben 1998-ban.

Pannónia fejlesztése és védelme volt a cél

Hadrianus császár uralkodása alatt a limes menti táborokat és katonai állomáshelyeket átépítették. A korábbi föld- és palánkerődítéseket kőből készült építmények váltották fel, és a polgári településeken is egyre inkább kőépületeket emeltek. A városias településeket kőfalakkal vették körül, és ekkor fejezték be a Duna menti limes-út kiépítését is. A Dunántúl őslakos népessége fokozatosan megismerkedett a római civilizációval: a kelta eraviscusok és boiusok kultúrája egyre inkább összekeveredett a római hagyományokkal. A gazdasági fejlődést az ebből az időszakból származó éremleletek is igazolják.